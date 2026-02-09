Deportes

Fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “No fue un buen partido, me voy preocupado”

El entrenador xeneize admitió que su equipo estuvo por debajo del nivel esperado en Liniers

Boca cayó prácticamente sin atenuantes frente a Vélez en Liniers y su entrenador realizó una fuerte autocrítica en conferencia de prensa. Claudio Úbeda tomó la palabra y analizó lo que dejó el 2-1 en contra, muy parecida a la caída que el Xeneize había sufrido ante Estudiantes en La Plata hace un par de semanas atrás.

Lógico que me voy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”, fue la primera sentencia del DT, quien reconoció la mala actuación. “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos”, amplió.

Más allá del nuevo traspié, el Sifón no quiso hablar de plazos sobre su continuidad y expresó: “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza lo que pasa fecha tras fecha, pero tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber perdido dos y ganado dos partidos. No digo que merecemos, pero sí que tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para poder doblegar esta situación y salir adelante”.

Respecto a la relación con los hinchas de Boca, opinó: “Se recupera mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El siguiente partido hay que ganarlo en casa y entrar en esa senda que repetimos al final del año pasado en la que tuvimos logros todos los fines de semana. Es la única forma de revertir situaciones complejas”.

OTRAS FRASES DE CLAUDIO ÚBEDA

Úbeda saluda a Gustavo Barros
Úbeda saluda a Gustavo Barros Schelotto: ambos fueron campeones con Racing en 2001
  • El cambio en el entretiempo de Iker Zufiaurre por Gonzalo Gelini. “Quise buscar un poco más de frescura. Gonzalo había corrido bastante en el primer tiempo. Y también un poco por las características de Iker, de ser más profundo en meter diagonales y no jugar tanto sobre la banda. También tiene un poco más de gol que Gonzalo, por eso la decisión”.
  • La larga lista de lesionados y la baja de Juan Barinaga. “Parece que no es de gravedad por lo poco que hablé con el médico. Ojalá no sea nada importante. Lesionados hay en todos los equipos y permanentemente pasa esto de que en el fútbol hay lesiones lógicas que pasan y nos tocó un poco más a nosotros en este inicio. Hay que tratar de corregirlo y que no nos pase”.
  • La necesidad de recuperar lesioandos de experiencia y darle minutos a los juveniles. “Estamos entre la intención de que necesitamos más juego y cuidarlos a los chicos también. Tenemos esa disyuntiva. Hay que trabajar y focalizarse en recuperar la confianza de los jugadores para anirmarse a jugar. Tenemos jugadores que juegan bien al fútbol y estoy convencido de que el equipo va a salir adelante y va a demostrar lo que tiene que hacer”.
  • La falta de solidez de la dupla central. “Los equipos se construyen de atrás hacia adelante y siendo sólidos defensivamente. La lectura de juego que teníamos con Vélez era que sabíamos que contra la presión alta, ellos dividían y estiraban al equipo rival. Intentamos que no nos pasara, pero nos terminó pasando parecido. Ellos tienen centrodelanteros que aguantaban bien y, en la descarga, nos atacaban rápido, que fue como pasó en los dos goles que no pasaron más de tres minutos. En esos momentos es en donde más calma hay que tener”.

