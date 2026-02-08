Conmoción en Brasil: un jugador convulsionó en medio de un partido contra Flamengo y tuvo que ser derivado a un hospital

Un futbolista se descompensó en Brasil

La sexta jornada del Campeonato Carioca quedó marcada por un episodio que generó gran preocupación en el estadio Maracaná. El centrocampista de Sampaio Correa, Alexandre Souza, sufrió una convulsión en pleno campo durante el partido contra Flamengo, lo que obligó a interrumpir el encuentro a los ocho minutos del primer tiempo. Según reportó el medio brasileñp Ge, la situación provocó una reacción inmediata de jugadores, cuerpo médico y público presente.

La escena ocurrió cuando Alexandre Souza corría solo por el césped, antes de desplomarse repentinamente. De acuerdo con la oficina de prensa de Sampaio Correa, “el atleta estaba consciente al salir del estadio Maracaná, pero sufrió otra convulsión en el hospital”. El futbolista fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al hospital Quinta D’Or, en la zona norte de Río de Janeiro.

La transmisión del partido evidenció el impacto que generó el incidente tanto en el campo como en las tribunas. Los relatores describieron la urgencia del momento: “La atención tiene que ser rapidísima. Prioridad total, prioridad total. La ambulancia tiene que pasar, y tiene que pasar volando. Se nota la preocupación de la hinchada, el nerviosismo, todos angustiados. Aquí, los jugadores del Sampaio gritan para que la ambulancia pueda entrar lo más rápido posible. ¡Dios mío! ¡Esto es una locura!”, relataron los periodistas que estaban cubriendo el encuentro.

Los futbolistas de ambos equipos rodearon a Alexandre Souza y solicitaron asistencia médica de inmediato. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, integrantes de Flamengo y Sampaio Correa abanicaron a su compañero e iniciaron una oración colectiva. La reacción del público no se hizo esperar: el jugador fue despedido con aplausos por la hinchada rival, que acompañó su salida mientras el estadio permanecía en silencio.

El club Sampaio Correa informó a las 00:30 del domingo que, tras practicarse pruebas en el hospital, se descartaron lesiones cardíacas o neurológicas. El jugador permanecerá internado al menos 24 horas en observación, a la espera de los resultados de una resonancia magnética y análisis de sangre.

Un jugador del Sampaio Corrêa-RJ yace en el césped con una aparente lesión, mientras dos jugadores de Flamengo se acercan y piden ayuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Alexandre Souza utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. En una storie de Instagram, replicó el comunicado del club y escribió: “Buenas noches, paso a informar que el susto mayor ya pasó y a agradecer por los mensajes y oraciones”. Más adelante, sumó: “Dios hace de forma que aveces no entendemos, pero viendo esta foto... Jugadores del Flamengo y mis compañeros unidos por un solo propósito. Tengo la certeza de que volveré. Gracias”.

La pareja del futbolista, Letícia Mendonça, también se pronunció a través de sus redes sociales. “Nuestro Dios es un Dios de milagros, de grandes obras y de grandes promesas”, compartió, acompañando el mensaje con una imagen familiar.

La historia de Alexandre Souza está marcada por la resiliencia. En enero de 2024, el mediocampista sufrió un accidente de motocicleta que casi le provoca una tetraplejia. Tras someterse a un proceso de recuperación, volvió a la actividad profesional un año después. “El jugador que está caído es Alexandre... casi quedó tetrapléjico. Tuvo un año muy difícil en 2024 y no sabemos si esto tiene que ver con secuelas de ese accidente grave pero logró volver al fútbol, el año pasado volvió a jugar”, recordaron los narradores durante la transmisión.

La atención médica constante ha acompañado al futbolista desde su regreso a las canchas. Diversos testimonios dentro del club y en la prensa lo describen como un “milagro viviente”, dado el riesgo que enfrentó tras el accidente. El episodio vivido en el Maracaná reavivó la preocupación por su salud y por la posibilidad de secuelas.

En el plano deportivo, Flamengo derrotó a Sampaio Correa por 7-1, asegurando su clasificación a los cuartos de final del Campeonato Carioca y la cuarta posición en el Grupo B. Su próximo rival será Botafogo. Por su parte, Sampaio Correa finalizó último en su grupo y enfrentará el cuadrangular por el descenso.

El incidente de Alexandre Souza dejó una imagen imborrable en el fútbol brasileño. “Todo el estadio aplaude a Alexandre. Vamos a desear de verdad que todo vuelva a la normalidad, pero la imagen es muy fuerte”, concluyeron los relatores. La evolución del mediocampista será seguida de cerca durante las próximas horas, mientras permanece bajo observación médica en Río de Janeiro.