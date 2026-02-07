Deportes

La emoción de Thiago Tirante tras ganar en su debut en la Copa Davis: “Sentí alivio y orgullo por cómo me la banqué”

El platense le dio el primer punto a la Argentina frente a Corea del Sur tras vencer a Hyeon Chung. Destacó el apoyo del capitán Javier Frana y el respaldo del grupo

Desahogo. Thiago Tirante se deja caer en el suelo tras su victoria ante Hyeon Chung (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Thiago Tirante vivió una jornada que difícilmente olvidará. Se convirtió en el jugador número 92 en representar a la Selección Argentina en la Copa Davis y lo hizo de la mejor manera: con una trabajada victoria sobre Hyeon Chung, por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) que significó el primer punto de la serie ante Corea del Sur.

Tras el encuentro, el platense (95° en el ranking ATP) habló con el equipo de comunicación de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y describió las sensaciones que lo atravesaron en un debut cargado de tensión.

“Siento alivio por el partido en sí y por los nervios que sufrí al ser la primera vez. Estoy orgulloso de mí mismo, por cómo me la banqué, cómo sufrí y cómo salí adelante”, valoró Tirante. “En un momento, el partido estaba muy feo. Muy trabado y muy difícil. Con Javi (Frana, capitán del equipo) pudimos encontrar la manera”, explicó.

El primer singlista del conjunto nacional también rescató el valor del contexto en el que consiguió el triunfo: “Siempre es difícil un debut, con estas condiciones, jugando de visitante. Creo que fue muy meritorio de mi parte y de todos los de afuera que confiaron en mí. Estoy muy feliz de haberle dado un punto importantísimo a la Argentina”.

Tirante destacó que en los momentos más complejos de su encuentro ante Chung (392°) encontró respaldo en el banco y en todo el equipo. “Me apoyé mucho en Javi y en todo el grupo. Miraba afuera y estaban todos súper positivos, alentándome de la mejor manera. Me agarré mucho de ellos y eso para mí fue muy importante”.

Thiago Tirante abraza a Javier Frana tras su victoria sobre Hyeon Chung (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Sobre el aporte específico de Frana, el tenista respondió: “Javier te transmite experiencia y mucha tranquilidad. No solo hoy, sino en todos los días previos. Me transmitió seguridad. Muchas veces uno se carga con cosas exteriores por ser la Copa Davis. Fue clave apoyarme en él y en todo el equipo”.

Tras concretar el tercer match point, Tirante cayó al suelo y dejó salir toda la tensión acumulada. “En el final sentí felicidad y alivio. Sacarlo adelante fue muy difícil. Se me vino a la cabeza mi familia, mis papás, mis abuelos”, concluyó el jugador de 25 años.

La serie está abierta y se definirá este domingo

Tras los dos primeros partidos de singles, Argentina iguala 1-1 frente a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. En el primer turno en el Gijang Gymnasium de Busan, Tirante derrotó a Chung (392°) en casi tres horas de partido. Luego, Marco Trungelliti (134°) perdió frente a Soon-Woo Kwon (343°) por 7-6 (6) y 6-2.

Argentina busca la clasificación frente a Corea del Sur (Fuente: Prensa AAT / Omar Rasjido)

La serie se definirá a partir de la 01:00 del domingo (hora argentina), con el partido de dobles que enfrentará a Guido Andreozzi (32° en dobles) y Federico Gómez (134° en esa modalidad) con Ji Sung Nam (167°) y Uising Park (248°).

Posteriormente, se disputarán los singles invertidos: Tirante frente a Kwon y, de ser necesario, Trungelliti ante Chung. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.

