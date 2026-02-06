Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

La atípica conexión entre Mastantuono y Bellingham

La adaptación de Franco Mastantuono al Real Madrid ha cobrado un matiz particular tras sus declaraciones sobre la amistad que mantiene con Jude Bellingham. El joven argentino, quien arribó procedente de River Plate, reconoció que la presencia del futbolista inglés resultó determinante para su integración en el vestuario blanco, según explicó durante una entrevista concedida al streamer argentino Davo Xeneize.

En sus primeros meses en España, Mastantuono afrontó una presión creciente ante las expectativas generadas por su fichaje. Mientras parte de la prensa y el público comenzó a cuestionar su rendimiento, puertas adentro el plantel lo respalda. El propio mediocampista destacó que, pese a las dificultades idiomáticas, su mayor apoyo en la plantilla es el futbolista inglés. “Él habla español, más o menos, pero yo inglés no hablo. No hay mucha comunicación, pero le quiero un montón, me ayudó mucho”, expresó el argentino durante la charla.

La relación entre ambos futbolistas se caracteriza por una comunicación limitada desde el idioma, aunque Franco remarcó la conexión más allá de las palabras. “Yo no entiendo lo que me dice en inglés y él no entiende todo lo que yo le digo. Nos comunicamos desde la profundidad”, relató entre risas el ex River Plate en el diálogo con el streamer. Esta cercanía se refleja en las imágenes previas a los partidos, donde Mastantuono y Bellingham comparten momentos, aún con barreras lingüísticas.

La amistad entre Mastantuono y Bellingham

El jugador argentino también valoró el ambiente interno del Real Madrid y la disposición de sus compañeros para facilitar su adaptación. En ese contexto, mencionó a Thibaut Courtois como una referencia dentro del plantel. “Courtois es el mejor portero de la historia. Es impresionante. Hizo una final de Champions contra el Liverpool impresionante”, afirmó Mastantuono en otro fragmento de la misma entrevista.

Durante la entrevista, Franco Mastantuono también repasó uno de los momentos más recordados de su paso por River Plate: el gol convertido a Boca Juniors en el Superclásico por la 15ª jornada del Torneo Apertura 2025. El partido terminó con victoria del equipo millonario por 2-1, con tantos suyos y de Sebastián Driussi.

El mediocampista, que vistió la camiseta número 10, ingresó en la segunda parte y se destacó con un tiro libre ejecutado a una distancia de 28,1 metros del arco rival. El disparo, que alcanzó una velocidad de 82 kilómetros por hora, se convirtió en uno de los goles más comentados de los superclásicos recientes. En la conversación con el streamer, Mastantuono lanzó con humor: “Fue por el viento”, en referencia a la particularidad de su remate, lo que provocó risas y miradas cómplices durante la charla.

"Fue por el viento" comentó Franco Mastantuono en una charla junto a Davoo Xeneize

Davo, conocido hincha xeneize, reconoció el impacto del gol. “Siendo honesto, mucho, para mí ese partido lo jugaron mejor que nosotros, más que nada el primer tiempo y aún así, si no fuese por esa genialidad no nos ganaban”, expresó ante Mastantuono. El propio Davo calificó la acción como “el mejor gol estéticamente” que vio en un superclásico, destacando la distancia y la ejecución por encima de otros tantos históricos, como el tanto de tiro libre de Juan Román Riquelme a Marcelo Barovero en 2014, otra anotación de Carlos Tevez y cuando Juan Fernando Quintero convirtió en la final de la Copa Libertadores 2018.

La charla también abordó los primeros pasos de Mastantuono en el fútbol profesional, su debut en River Plate a los 17 años y su presente en el fútbol europeo. El volante recordó con naturalidad aquel gol frente a Boca y, entre bromas, insistió en que el viento tuvo un papel en la jugada: “El viento ayudó un poquito igual”, admitió.

El talento del joven argentino lo llevó rápidamente a Europa y a la selección nacional, donde ya ha vestido la camiseta número 10 en las juveniles y debutó como titular ante Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas.