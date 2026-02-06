La selección de Bolivia considera nacionalizar a un delantero argentino para el repechaje mundialista

La sequía de goles que atraviesa la selección de Bolivia impulsó a sus dirigentes a buscar soluciones fuera de las fronteras habituales. En medio de la preparación para el crucial repechaje mundialista ante Surinam en México, el nombre de Braian Guille emergió como un posible refuerzo para el ataque, según confirmó el entrenador Óscar Villegas en entrevista con TyC Sports.

La urgencia por encontrar alternativas ofensivas se refleja en los números recientes: la Verde solo logró marcar un gol en los últimos seis partidos, una estadística que encendió las alarmas del cuerpo técnico. En este contexto, Villegas reconoció: “Iniciamos conversaciones” para la nacionalización del delantero nacido en Olavarría, que actualmente juega en Olimpo de Bahía Blanca y cuenta con ascendencia altiplánica.

La hipotética convocatoria de Guille lo convertiría en el tercer futbolista extranjero en el ciclo de Villegas, después de Juan Godoy, nacido en Paraguay, y Máximo Mamani, originario de Argentina. Durante 2025, el delantero disputó apenas nueve partidos con Deportivo Riestra, donde logró convertir dos goles y dar una asistencia. En el año actual, el atacante todavía no sumó minutos oficiales, ya que el campeonato Federal A, división en la que milita Olimpo, aún no inició su calendario competitivo.

Braian Guille fue una de las figuras de Brown de Adrogué tras eliminar a Independiente en la Copa Argentina

La decisión de explorar esta vía responde a la falta de eficacia ofensiva y ante el reciente regreso de Marcelo Moreno Martins, quien volverá ‍del retiro para sumar minutos en Oriente Petrolero con el objetivo de llegar en la mejor forma al Mundial 2026. Aunque la iniciativa aún no convence y el propio DT manifestó: “Me sigue pareciendo poco serio, estamos absolutamente encima del partido, es prácticamente imposible”.

El recorrido de Braian Guille comenzó en las canchas barriales de Olavarría, donde participó en torneos locales y se formó en sus primeros años. A sus 15 años apareció una oportunidad inolvidable, Racing lo incorporó a sus categorías juveniles. La etapa en la Academia marcó un punto alto en su carrera: integró la Selección Sub 20 y compartió la pensión en el club con Lautaro Martínez.

Su debut en Primera División se produjo en un clásico ante Independiente en 2015, pero la estabilidad no llegó. Desde entonces, su carrera se volvió itinerante, con varias cesiones y episodios de indisciplina, incluido un préstamo interrumpido en Santamarina de Tandil. El apellido Guille volvió a resonar tras una actuación sobresaliente en la Copa Argentina con Brown de Adrogué, donde fue figura al eliminar al Rojo.

El trío de Racing que viajó al torneo Sub 20 de L'Alcúdia en 2016: Brian Mansilla, Guille y Lautaro Martínez

Actualmente para el futbolista, la posibilidad de ser convocado por una selección representa un punto de inflexión en una trayectoria marcada por el talento temprano y las oportunidades que, hasta ahora, no terminaron de consolidarse en el fútbol argentino. Para Bolivia, Guille es una apuesta para superar un presente ofensivo complicado; para el delantero, puede ser la ocasión de encontrar el rumbo que nunca logró afianzar en clubes de su país natal.

LA HISTORIA DE BRIAN GUILLE

“Me pasó todo muy rápido. Me recuperé de una lesión de meniscos y fui al Sub 20 sin estar en Primera. Volví de ahí y firmé contrato. En cinco meses me pasó de todo. Estaba feliz, sentía que el esfuerzo que había hecho desde los 11 años daba frutos. Pero no fui fuerte de la cabeza”. Hasta hoy, Braian le reprocha a Diego Cocca no haberle dado más minutos en Racing o ponerlo en los partidos que estaban dados para él. Entre los profesionales lo aconsejaron Lisandro López, Luciano Aued y el uruguayo Arévalo Ríos, mientras el DT tomó la decisión de bajarlo a Reserva. No tuvo problemas en retroceder un escalón para tomar impulso otra vez, pero sí marca que el paso a Santamarina de Tandil empezó a hacerle tambalear la base del castillo de naipes que estaba formando.

Entrevista a Braian Guille

“Era la B Nacional, pero iba con unas ganas bárbaras, llegaba siendo jugador de Racing. Pero te das cuenta dónde estabas, dónde llegaste y ahí empecé a tomar malas decisiones. Me arrepiento de muchas cosas, como haber faltado a entrenar, irme de una práctica... Me arrepiento mucho”, son las palabras que afloran de su boca a modo de mea culpa. Luego de repuntar en su cesión a Brown de Adrogué, volvió a cometer errores que repasó en una entrevista con Infobae hace un tiempo: “Dejamos afuera a Independiente en la Copa Argentina y a mí me salieron todas. El Chacho Coudet dijo que si seguía así me iba a tener en cuenta en Racing. Me escribió todo el mundo, prendía la tele y me veía en TyC Sports. Nunca lo había vivido y no tuve claridad para manejar las cosas. Me ‘subí al pony’, como se dice. No es que me iba de joda, me quedaba durmiendo en mi casa porque no tenía ganas de entrenar. Y no tenía necesidad porque el club me quedaba a cinco cuadras”.

A Guille le bajaron el pulgar por indisciplina en Santamarina y Brown de Adrogué. Recaló en Defensores de Belgrano, nuevamente a préstamo, y no repuntó. Llegó a tocar fondo y pensar en que su tiempo en el fútbol profesional había terminado. “Hoy me arrepiento porque no gané nada, tiré todo el sacrificio que había hecho de chico. Se me cerraron muchas puertas por mi irresponsabilidad y las malas decisiones que tomé. Olimpo me agarró justo cuando me estaba ahogando y me sacó. Alfredo Dagna (presidente de la entidad bahiense) me bancó mucho. Miro para atrás, aunque trato de no hacerlo tanto, y yo estaba en las últimas, no me quería nadie. Si en X club preguntaba por mí, respondían ‘sí, es bueno el Negro, pero empecé a averiguar y mejor no, por su conducta’”. El Aurinegro lo rescató del fondo del mar y él retribuyó la confianza desde 2019 hasta 2023, cuando fue fichado por Atlético Tucumán. Más tarde, militó en Colón de Santa Fe y Riestra.

“Estoy mejor de la cabeza, estoy más fuerte y eso es fundamental. Para el jugador, estar fuerte de la cabeza, tener ganas de hacer historia y ser alguien es muy importante”, había confesado tiempo atrás. A los 28 años, a Braian Guille se le abrieron las puertas de Olimpo, de una selección nacional y de la Copa del Mundo.