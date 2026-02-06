El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

Omar Bocha Pérez, ex jugador de Boca Juniors e ídolo del Independiente Santa Fe de Bogotá, sufrió un infarto en Colombia y debió ser intervenido de urgencia (Instagram @chipakero)

El ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez permanece en observación bajo cuidados médicos en Colombia luego de haber sufrido un infarto de miocardio que requirió atención inmediata y la colocación de un stent. El deportista de 44 años, nacido en Santiago del Estero, compartió horas después un mensaje desde la cama de la clínica y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“De ésta también vamos a salir… Con dolor, pero mejorando a cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido si no… ¡¡Gracias por tantos mensajes!!“, escribió el Bocha Pérez en su perfil de Instagram, en el que tiene 113 mil seguidores.

La intervención médica se produjo el jueves 5 de febrero después de que Omar Pérez experimentase un intenso dolor en el pecho, por lo cual acudió de urgencia a la Clínica Marly, en Bogotá. La respuesta rápida del equipo profesional resultó clave para estabilizar al ex jugador que supo ser bicampeón de la Copa Libertadores 2000 y 2001 con el Boca de Carlos Bianchi y también ganador de la Copa Intercontinental ante Real Madrid.

El posteo de Omar Pérez luego de haber sufrido un infarto en Colombia (@chipakero Instagram)

Durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica, la información oficial confirmó que el Bocha Pérez permanecerá cinco días internado en el mencionado centro médico. Esta decisión busca garantizar una recuperación óptima mediante un control y seguimientos estrictos tras el episodio cardíaco que puso en riesgo su integridad física.

El apoyo al ex futbolista no se limitó al entorno familiar. Varios clubes colombianos manifestaron su respaldo y enviaron mensajes de aliento a Omar Pérez, en el que se destaca la publicación de Independiente Santa Fe, equipo con el que el argentino fue nueve veces campeón y terminó su carrera deportiva. “Le deseamos una pronta recuperación a nuestro ex jugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer. Esperemos que continúe evolucionando satisfactoriamente”, indicó el club Cardinal. En tierras cafeteras, el santiagueño también jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Real Cartagena.

El Chipakero disputó un total de 374 partidos y marcó 77 goles en el club bogotano, siendo el jugador extranjero que más partidos ha jugado en la historia con Santa Fe. En el desglose de los títulos tres fueron en la liga local, tres de la Superliga de Colombia y una Copa Colombia. Además, fue el capitán del título en la Copa Sudamericana del 2015 y la Copa Suruga Bank en 2016. Tras retirarse, se estableció en Bogotá, donde actualmente tiene una academia deportiva y abrió un restaurante.

Durante su etapa en Boca Juniors, Omar Pérez tuvo como compañero de puesto en el campo a Juan Román Riquelme, lo que hizo que en muchas ocasiones fuera suplente. En el Xeneize estuvo tres temporadas y disputó 63 partidos oficiales, con 6 goles y 7 asistencias. Uno de sus tantos más recordados fue uno a River Plate en la goleada 4-0 en un torneo de verano de 2002 disputado en Mar del Plata.

Omar Pérez junto a Carlos Bianchi, su entrenador durante la etapa que atravesó en Boca Juniors como futbolista

EL COMUNICADO DE LA ACADEMIA DE OMAR PÉREZ SOBRE SU ESTADO DE SALUD:

Por medio de la presente, queremos informarles una situación importante relacionada con la salud del señor Omar Sebastián Pérez, fundador y creador de nuestra academia y restaurante.

En el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna.

De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico.

Agradecemos a todos por mantener la calma y por el apoyo que sabemos brindarán durante este periodo. Les pedimos continuar desempeñando sus funciones con el compromiso y la responsabilidad que caracterizan a nuestro equipo, asegurando así el normal funcionamiento de nuestras actividades.

Cualquier actualización relevante será comunicada oportunamente.