Deportes

El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

El argentino, bicampeón de la Copa Libertadores con el Xeneize e ídolo del Santa Fe de Bogotá, se encuentra internado luego del episodio cardíaco que atravesó

Guardar
Omar Bocha Pérez, ex jugador
Omar Bocha Pérez, ex jugador de Boca Juniors e ídolo del Independiente Santa Fe de Bogotá, sufrió un infarto en Colombia y debió ser intervenido de urgencia (Instagram @chipakero)

El ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez permanece en observación bajo cuidados médicos en Colombia luego de haber sufrido un infarto de miocardio que requirió atención inmediata y la colocación de un stent. El deportista de 44 años, nacido en Santiago del Estero, compartió horas después un mensaje desde la cama de la clínica y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“De ésta también vamos a salir… Con dolor, pero mejorando a cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido si no… ¡¡Gracias por tantos mensajes!!“, escribió el Bocha Pérez en su perfil de Instagram, en el que tiene 113 mil seguidores.

La intervención médica se produjo el jueves 5 de febrero después de que Omar Pérez experimentase un intenso dolor en el pecho, por lo cual acudió de urgencia a la Clínica Marly, en Bogotá. La respuesta rápida del equipo profesional resultó clave para estabilizar al ex jugador que supo ser bicampeón de la Copa Libertadores 2000 y 2001 con el Boca de Carlos Bianchi y también ganador de la Copa Intercontinental ante Real Madrid.

El posteo de Omar Pérez
El posteo de Omar Pérez luego de haber sufrido un infarto en Colombia (@chipakero Instagram)

Durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica, la información oficial confirmó que el Bocha Pérez permanecerá cinco días internado en el mencionado centro médico. Esta decisión busca garantizar una recuperación óptima mediante un control y seguimientos estrictos tras el episodio cardíaco que puso en riesgo su integridad física.

El apoyo al ex futbolista no se limitó al entorno familiar. Varios clubes colombianos manifestaron su respaldo y enviaron mensajes de aliento a Omar Pérez, en el que se destaca la publicación de Independiente Santa Fe, equipo con el que el argentino fue nueve veces campeón y terminó su carrera deportiva. “Le deseamos una pronta recuperación a nuestro ex jugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer. Esperemos que continúe evolucionando satisfactoriamente”, indicó el club Cardinal. En tierras cafeteras, el santiagueño también jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Real Cartagena.

El Chipakero disputó un total de 374 partidos y marcó 77 goles en el club bogotano, siendo el jugador extranjero que más partidos ha jugado en la historia con Santa Fe. En el desglose de los títulos tres fueron en la liga local, tres de la Superliga de Colombia y una Copa Colombia. Además, fue el capitán del título en la Copa Sudamericana del 2015 y la Copa Suruga Bank en 2016. Tras retirarse, se estableció en Bogotá, donde actualmente tiene una academia deportiva y abrió un restaurante.

Durante su etapa en Boca Juniors, Omar Pérez tuvo como compañero de puesto en el campo a Juan Román Riquelme, lo que hizo que en muchas ocasiones fuera suplente. En el Xeneize estuvo tres temporadas y disputó 63 partidos oficiales, con 6 goles y 7 asistencias. Uno de sus tantos más recordados fue uno a River Plate en la goleada 4-0 en un torneo de verano de 2002 disputado en Mar del Plata.

Omar Pérez junto a Carlos
Omar Pérez junto a Carlos Bianchi, su entrenador durante la etapa que atravesó en Boca Juniors como futbolista

EL COMUNICADO DE LA ACADEMIA DE OMAR PÉREZ SOBRE SU ESTADO DE SALUD:

Por medio de la presente, queremos informarles una situación importante relacionada con la salud del señor Omar Sebastián Pérez, fundador y creador de nuestra academia y restaurante.

En el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna.

De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico.

Agradecemos a todos por mantener la calma y por el apoyo que sabemos brindarán durante este periodo. Les pedimos continuar desempeñando sus funciones con el compromiso y la responsabilidad que caracterizan a nuestro equipo, asegurando así el normal funcionamiento de nuestras actividades.

Cualquier actualización relevante será comunicada oportunamente.

Temas Relacionados

Omar PérezBoca JuniorsSanta Fe de BogotáFútbol

Últimas Noticias

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

El Ferroviario y el Tatengue abren la jornada del viernes en Santiago del Estero. Desde las 21, por TNT Sports

Comienza la fecha 4 del

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

El mediocampista argentino explicó cómo se integró al vestuario blanco y contó la importancia del apoyo recibido por el futbolista inglés, a pesar de las barreras idiomáticas

Mastantuono reveló detalles de la

Alerta en la Fórmula 1: el inesperado giro en la nueva reglamentación que perjudicaría a Alpine y otras tres escuderías en la guerra de motores

El equipo con sede en Enstone, junto con McLaren, Williams y el motorista Mercedes, podrían verse afectados por un cambio a días del inicio de la temporada 2026

Alerta en la Fórmula 1:

Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos del Rosario Challenger: sorpresiva eliminación de Francisco Comesaña

Burru superó sin problemas a Genaro Olivieri, mientras que el Tiburón cayó frente al brasileño Pedro Boscardin Dias. Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta iban sets iguales y los frenó la lluvia

Román Burruchaga sacó pasaje a

El mal momento que vivieron Colo Barco y su esposa Yaz Jaureguy con su bebé de 10 meses en un hospital francés

El futbolista argentino y su pareja denunciaron demoras y una mala atención en un centro médico en Estrasburgo tras asistir por una urgencia con su hija Gemma

El mal momento que vivieron
DEPORTES
Comienza la fecha 4 del

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

Alerta en la Fórmula 1: el inesperado giro en la nueva reglamentación que perjudicaría a Alpine y otras tres escuderías en la guerra de motores

Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos del Rosario Challenger: sorpresiva eliminación de Francisco Comesaña

El mal momento que vivieron Colo Barco y su esposa Yaz Jaureguy con su bebé de 10 meses en un hospital francés

TELESHOW
Sabrina Rojas, en el ojo

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Fito Páez y Sofía Gala, juntos sobre el escenario en medio de los rumores de romance: “Salvaje, under y sofisticada”

Mimi Leclercq, la argentina que cantó para Ginóbili, trabajó con Shakira y Christina Aguilera y quiere conquistar el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan a hombre en California

Arrestan a hombre en California por exigir un rescate falso a la familia de la madre de Savannah Guthrie

Capturan en Panamá a uno de los más buscados en medio de operativos contra pandillas

Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

El Salvador podría enfrentar una época de calor extrema tras una temporada inédita de frentes fríos

La UE destacó los resultados tangibles en varios campos tras su visita a Bolivia: donará 11 millones de euros