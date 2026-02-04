Racing cerró la venta de una de sus figuras al fútbol brasileño en 10 millones de dólares

El mediocampista Juan Nardoni seguirá su carrera en Gremio (Fotobaires)

La transferencia de Juan Ignacio Nardoni al Gremio de Porto Alegre se encuentra en una etapa avanzada, con un acuerdo que estipula el traspaso del 80% de los derechos económicos del mediocampista por ocho millones de dólares, más dos millones adicionales en bonos por objetivos, según informó ESPN.

Esta operación representa una de las ventas más significativas de los últimos años para Racing Club, que adquirió al futbolista en enero de 2023 desde Unión de Santa Fe. La transferencia también incluye la participación de Unión, que recibirá el 30% del monto total de la venta, en línea con el acuerdo pactado cuando transfirió al jugador a la Academia.

La negociación avanzó después de que Gremio mostrara una firme intención de invertir en el mediocampista argentino de 23 años. Nardoni ya otorgó su consentimiento para la mudanza a Brasil, mientras que la dirigencia de Racing considera cerrada la operación, a falta de detalles contractuales menores. El futbolista, que cuenta con contrato vigente en Avellaneda hasta diciembre de 2027, fue suplente en el reciente encuentro en el que Racing cayó ante Tigre por 3 a 1, resultado que profundizó la crisis deportiva del club.

El impacto económico para Racing es relevante: la venta supera la cifra que el club abonó a Unión hace poco más de un año, cuando adquirió a Nardoni por seis millones de dólares en tres cuotas. Ahora, con esta transferencia, la Academia no solo recupera la inversión inicial, sino que también obtiene una rentabilidad superior. Vale destacar que en el ciclo reciente, la Academia concretó ventas de alto valor, como la de Maximiliano Salas a River Plate por diez millones de dólares, la de Tomás Avilés al Inter Miami por nueve millones y la de Aníbal Moreno al Palmeiras por ocho millones.

La salida de Nardoni ocurre en un contexto deportivo adverso para Racing. El equipo dirigido por Gustavo Costas atraviesa un inicio de torneo sin puntos tras tres fechas disputadas en el Torneo Apertura, lo que aumenta la presión para revertir la situación. Además, la transferencia implica que el mediocampista podría convertirse en rival de Racing en la Copa Sudamericana, aunque ambos equipos integrarán diferentes grupos por estar en el bombo uno durante el sorteo. Esta posibilidad solo se materializaría en una instancia de playoffs.

El recorrido de Juan Ignacio Nardoni en Racing dejó una marca considerable: disputó 126 partidos, convirtió cinco goles y sumó siete asistencias. Bajo la conducción de Fernando Gago, el futbolista arribó a Avellaneda y se consolidó como titular, contribuyendo a la conquista de tres títulos: la Supercopa Internacional 2022, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Según añadió Globo Esporte, el rol de Sebastián Saja, actual mánager de Racing, resultó clave en la negociación. Saja cuenta con antecedentes en el propio Gremio, donde también coincidió con el actual ejecutivo Paulo Pelaipe, lo que facilitó los contactos y aceleró el cierre del trato. En la entidad brasileña, Nardoni se unirá a otros jugadores argentinos, como Walter Kanemann y Cristian Pavón, además de Franco Cristaldo, nacionalizado paraguayo.

En términos contractuales, Racing había acordado con Unión la compra del pase en tres cuotas, con un primer pago de 3,6 millones de dólares y dos cuotas restantes de 1,2 millones cada una. La estructura de la venta actual contempla que el club santafesino perciba el 30% del total acordado con Gremio, cumpliendo así con la cláusula de participación establecida en la transferencia original.

La situación financiera del fútbol brasileño, con clubes que presentan mayor capacidad de inversión que sus pares sudamericanos, fue determinante para que Racing aceptara la oferta de Gremio. El club argentino, que en este mercado incorporó a Valentín Carboni, Matko Miljevic y Ezequiel Cannavo, priorizó ingresar una suma importante por la salida de un jugador que había alcanzado su pico de valor en el mercado local, sin haber despertado interés concreto desde Europa.

“Juan Nardoni es un jugador que estamos observando. En Racing está Sebastián Saja, que es un amigo y que jugó aquí, por lo que se hace más sencillo todo”, había reconocido Antonio Dutra Jr, integrante del concejo deliberante de Gremio, por la tarde de este martes.