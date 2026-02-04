La predicción sobre Alpine que ilusiona a los fanáticos y un polémico análisis sobre cómo le irá a Colapinto en la F1

La predicción de Sky Sports Fórmula 1 sobre Alpine para la temporada 2026

Las expectativas en torno al futuro inmediato de Alpine en la Fórmula 1 han alcanzado un nuevo nivel de entusiasmo tras los últimos test de pretemporada en Barcelona. Algunos ubican a la escudería francesa en la lucha directa por los puntos para la temporada 2026, aunque otros son muy pesimistas.

Un análisis de especialistas publicado por el medio inglés Sky Sports proyectó a la escudería francesa en un sorprendente quinto lugar en el Campeonato de Constructores de 2026. Este pronóstico, fundamentado en las primeras métricas surgidas de la pista, capitaliza el renovado optimismo que rodea al equipo y sus pilotos, en particular al argentino Franco Colapinto y a Pierre Gasly.

La evaluación de Sky Sports sitúa a Mercedes a la cabeza del competitivo torneo venidero, gracias a la estabilidad de su plantel y las ventajas técnicas de su nuevo motor. El podio, según este ranking elaborado por el prestigioso medio inglés, lo completan McLaren, actual campeón de la categoría, y Red Bull.

El ranking que armó Sky Sports F1

Más abajo aparecen, en orden, Ferrari, Alpine, Racing Bulls, Aston Martin y Haas. En la parte baja de la tabla se encuentran Audi, Cadillac y Williams, escudería que, de acuerdo con estas previsiones, atraviesa severas dificultades en la fase de preparación.

En contraposición, otras voces reconocidas dentro del paddock adoptan posturas notablemente menos optimistas. Se trata de Kym Illman, destacado fotógrafo y comentarista habitual de la categoría, quien prevé un escenario diametralmente opuesto para el prometedor Colapinto.

Illman sostuvo: “En el puesto 22 elijo a Franco Colapinto. Alpine es un caso perdido. El año pasado sufrieron mucho y no veo que mejoren con este nuevo auto”. El fotógrafo tampoco fue benévolo con Pierre Gasly, a quien ubicó decimoctavo, aunque subrayó su calidad al mencionar que es un “buen piloto”.

La polémica predicción de Kym Illman sobre Franco Colapinto para la temporada 2026

El contraste entre el entusiasmo sembrado por los primeros rendimientos positivos en Barcelona y las advertencias más escépticas ilustra la complejidad de anticipar el comportamiento real de los monoplazas en la nueva temporada.

Durante 2025, la escudería con sede en Enstone optó por dejar de invertir en mejoras competitivas, concentrándose enteramente en el desarrollo del nuevo A526, lo que desembocó en un cierre de temporada adverso para Alpine, que finalizó como el peor equipo de la parrilla.

Franco Colapinto se mostró muy contento con el nuevo A526 de Alpine (@AlpineF1Team)

Alpine apunta a reivindicarse luego de su peor temporada histórica sumando esta denominación y Renault F1, ya que nunca esta estructura terminó última en el Campeonato Mundial de Constructores. El auto anterior, el A525, presentó problemas con la merma de potencia en el último motor del Rombo producido en la fábrica de Viry Chatillon. Con su reemplazo por Mercedes, que también provee de caja de cambios y de suspensión, las expectativas se renovaron.

Las próximas jornadas de ensayos, fijadas entre el 11 y el 13 de febrero en el circuito de Bahréin, representarán para Colapinto y Gasly una oportunidad de confirmar el avance experimentado en los primeros test y ajustar aspectos clave en el rendimiento del monoplaza. Posteriormente, una sesión adicional en Bahréin, del 18 al 20 de febrero, servirá como antesala al debut oficial en el campeonato con el Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo.