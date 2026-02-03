Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Guy Roux, entrenador legendario del Auxerre de Francia, quedó en el foco de la polémica por declaraciones contra el fútbol femenino

El ex entrenador francés Guy Roux, leyenda del club Auxerre al que dirigió durante 44 años, quedó en el medio de un escándalo a raíz de sus declaraciones contra el fútbol femenino. Durante una entrevista con un medio de su país, el DT que más partidos comandó en la Ligue 1 denostó la figura de la mujer en el deporte más popular del mundo y generó un revuelo a gran escala.

Las palabras de Roux, de 87 años, no pasaron inadvertidas en los medios internacionales y desencadenaron reacciones por la dureza de su contenido y el juicio de valor hacia las futbolistas. “La mujer está hecha para dar a luz, con una cadera más ancha. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas. Las mejores futbolistas tienen la misma complexión física que los chicos”, expresó en una nota que publicó el medio L’Est Eclair.

Estos argumentos, que han sido tildados de discriminatorios, se dieron en plena lucha por la igualdad de género en el fútbol y la reducción de las brechas entre el deporte masculino y femenino. En la misma conversación, el técnico sostuvo su respeto por las jóvenes que optan por el fútbol, pero relativizó el atractivo de la disciplina: “Si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, te remito a los de la Primera División, disputados ante 800 espectadores”.

El ex entrenador también puso en duda el nivel deportivo de las futbolistas de segunda división. Según sus palabras, equipos masculinos de menores de 15 años podrían superarlas en el campo. Esta afirmación toma dimensión extra porque el equipo femenino del Auxerre ocupa en este momento el primer puesto en la Segunda División de Francia, por delante del Toulouse y del Saint-Malo. “Nuestros Sub-14 le ganaron a nuestra selección absoluta femenina recientemente. Dado que las chicas ahora juegan en la segunda división, probablemente sean los Sub-15 quienes les ganarían hoy”, señaló.

El francés Guy Roux realizó comentarios escandalosos contra las futbolistas (Abaca Press/Alamy Live News)

Por otro lado, Roux remarcó las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el deporte. Explicó, en referencia al atletismo, una anécdota personal: “Una vez conocí a una campeona europea de atletismo de 100 metros. Admitió que, a pesar de todo su entrenamiento, Usain Bolt siempre le ganaba por 12 o 14 metros en esa distancia. Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera, no están hechos del mismo tejido”.

Este episodio no se presentó de forma aislada. En las últimas semanas, el fútbol francés fue escenario de controversias similares. El analista Daniel Bravo, comentarista de beIN Sports, fue suspendido tras referirse a la ex futbolista internacional y actual directora deportiva Gaëtane Thiney durante una transmisión con las palabras: “No está prestando mucha atención. Me da la impresión de que estaba hablando de lencería”.

La opinión de esta figura del deporte va más allá de lo anecdótico y revela una tendencia reiterada en sus intervenciones públicas. El medio español Cadena Ser recordó que durante un homenaje al ex jugador Djibril Cissé, en el que participaron varias leyendas del fútbol francés, Roux realizó otra comparación controvertida sobre el evento: “¿Quieren que haga una comparación atrevida? Parece un partido de fútbol femenino”.

Al final de la entrevista, Guy Roux intentó matizar un poco sus comentarios y defendió la participación femenina en el fútbol. “Al fin y al cabo, el fútbol es el entretenimiento número uno del mundo. No hay razón para que la mitad de la población se vea privada del placer de jugar. Conozco chicas que se lo pasan genial; están mejorando, es fantástico”, cerró.