La jugada del Chelsea con el argentino Aaron Anselmino tras la polémica salida del Borussia Dortmund

El joven futbolista argentino, Aaron Anselmino, es presentado como el nuevo fichaje del Racing Club de Estrasburgo. El video muestra sus primeras horas en el club, desde el recorrido por las instalaciones hasta la firma de su contrato hasta 2026.

Aaron Anselmino fue fichado por otro club europeo luego de lo que fue su corto ciclo en Borussia Dortmund. El defensor argentino fue presentado oficialmente por el Racing de Estrasburgo, donde militan sus compatriotas Valentín Barco (otro formado en la cantera de Boca Juniors) y Joaquín Panichelli. Chelsea realizó un movimiento que generó polémica en el mercado de pases del Viejo Continente.

Lo curioso es que, a principios de la temporada 2025/2026, Anselmino había sido prestado al elenco alemán. En este mercado, Chelsea optó por rescindir ese vínculo ya que no había completado un mínimo de partidos disputados debido a varias lesiones (pese a que había sido muy considerado en la plantilla), pero volvió a cederlo a un equipo de otra liga. Se rumoreó que podía recalar en otro elenco inglés, posibilidad que fue descartada por los Blues.

La estrategia de los Blues involucró al senegalés Mamadou Sarr, quien había debutado en Chelsea en el Mundial de Clubes y más tarde fue cedido justamente al Racing de Estrasburgo en el último semestre de 2025. Allí disputó 18 encuentros (entre liga francesa y Conference League), además de destacarse en su seleccionado nacional, que se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones (fue titular en la final ante Marruecos). El movimiento de la entidad londinense entonces fue repatriar a Anselmino para cubrir la baja del Racing de Estrasburgo y quedarse con Sarr en su plantilla.

“Hay una sensación de shock en el Borussia Dortmund, con los directivos furiosos con sus homólogos de Chelsea”, informaron desde el medio alemán Bild. El disgusto generalizado se evidenció en las imágenes de despedida del propio Anselmino, quien no pudo contener las lágrimas cuando dijo adiós al Dortmund. El itinerario del argentino en los últimos meses ilustra la complejidad de las operaciones gestionadas por Chelsea. El ex Boca fue fichado por la entidad inglesa en agosto de 2024 e inicialmente cedido al Xeneize antes de reincorporarse para la temporada 2025. Tras disponer de escaso tiempo de juego, Chelsea optó por enviarlo al Dortmund en una cesión prevista hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, luego rescindió ese vínculo unilateralmente.

Anselmino se despidió entre lágrimas del Borussia Dortmund

Así le dio la bienvenida el club francés al pampeano: “Nacido en 2005, el internacional argentino sub-20 Aarón Anselmino se formó en Boca Juniors, donde firmó su primer contrato profesional y disputó 18 partidos antes de fichar por el Chelsea. Cedido al Borussia Dortmund durante la primera mitad de la temporada 2025-2026, el defensa debutó en la Champions League, disputando 10 partidos con el club alemán. El Racing da la bienvenida a Aarón, que continuará la presente temporada con los colores del Estrasburgo”.

El Chelsea adquirió a Mamadou Sarr a mediados de 2025 desde el Racing Club de Estrasburgo, por una cifra cercana a 20 millones de dólares (unos 18,2 millones de euros), firmando un contrato hasta 2033, según RMC Sport. A pesar de este desembolso, el defensor central de 20 años sumó pocos minutos en Inglaterra y había sido cedido nuevamente al club alsaciano. En la presente temporada, Sarr acumuló 14 partidos en la Ligue 1, donde ejercía la capitanía.

Chelsea confirmó oficialmente las bajas de Facundo Buonanotte ( al Leeds United), Ato Ampah (transferido al Stoke City), Leo Castledine (fichado por el Middlesbrough), Yahya Idrissi (vendido al Milan), Harry McGlinchey (transferido al Sheffield United), Joel Philbert (al Tottenhan) y Raheem Sterling (quedó libre). Además de Anselmino, los Blues cedieron a Axel Disasi (West Ham), David Fofana (también al Estrasburgo), Tyrique George (Everton), Kendry Páez (River), Frankie Runham (Ipswich Town) y José Wheeler-Henry (Brentford).

Esta tarde, Chelsea visitará al Arsenal en busca de levantar la serie de semifinales de Carabao Cup que lo vio caer 3-2 en Stamford Bridge por el encuentro de ida. Mañana se definirá al otro finalista: Manchester City ya ganó 2-0 el primer chico como visitante del Newcastle y definirá como local. Por su parte, el debut de Anselmino en Racing de Estrasburgo podría darse este jueves, cuando reciban al Mónaco por los octavos de final de la Copa de Francia.