Fue subcampeón del mundo con Argentina, jugó con Messi y Cristiano Ronaldo, y hoy maneja un club de pádel

El proyecto pádel de Ezequiel Garay tras su retiro del fútbol

Ezequiel Garay, exdefensor de la selección argentina, con la que ganó un Mundial Sub 20 y llegó a la final de la Copa del Mundo de Mayores en 2014, hoy encabeza un emprendimiento vinculado al deporte, pero no a la pelota N° 5, tras su retiro del fútbol en 2021. Reconocido por haber compartido equipo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tanto en la selección como en el Real Madrid, el ex zaguero, de 39 años, se ha reinventado como empresario con PadelG24, un club de pádel de 8.000 metros cuadrados en Madrid.

La transición de Garay del fútbol al mundo empresarial estuvo marcada por desafíos personales y profesionales. Tras una carrera internacional que incluyó pasos por el Real Madrid, Benfica, Zenit y Valencia, y una lesión que precipitó su retiro en julio de 2021, Garay atravesó un proceso de divorcio con Tamara Gorro, madre de sus hijos Shaila y Antonio. Radicado en España, el exfutbolista optó por mantener un perfil bajo y alejarse de la exposición mediática, enfocándose en un nuevo proyecto que comenzó como una afición y terminó por convertirse en su principal motor profesional.

Apenas colgó los botines, Garay sorprendió con otro emprendimiento: se convirtió en promotor de viviendas de lujo junto a la empresa Gargor Luxury. Pero luego se volcó a un nuevo sueño: el club PadelG24, inaugurado el 3 de febrero de 2025. El complejo cuenta con 17 canchas profesionales indoor, una terraza con restaurante, gimnasio, vestuarios con hidromasajes, una sala de conferencias para 100 personas y un hotel de 11 habitaciones dobles para quienes llegan desde otras ciudades o países. La identidad del club está ligada al número 24, el mismo que Garay lució en varios de sus equipos, y busca posicionarse como un espacio de referencia para los amantes del pádel en Madrid.

El proceso de creación de PadelG24 requirió cuatro años de trabajo y una dedicación absoluta por parte de Garay. “Hoy comienza un sueño hecho realidad. Después de cuatro años de trabajo, dedicación y pasión, PadelG24 abre sus puertas. Un club diseñado para elevar la experiencia del pádel, con instalaciones de alto nivel y un ambiente pensado para los verdaderos amantes de este deporte”, expresó en sus redes cuando inauguró el complejo.

El ez zaguero, con Cristiano Ronaldo y Messi

Surgido de Newell’s, medalla de oro con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de 2008, Garay se retiró a raíz de una rebelde lesión que no le permitió continuar en el fútbol. Su huella genera que, de tanto en tanto, su nombre aparezca en las redes como recuerdo por parte de los fanáticos. Ocurrió hace unas horas, cuando una cuenta de Instagram (@433) repasó los jugadores que compartieron elenco con Messi y CR7. Y la imagen del defensor afloró, natural.

“Qué locura. Y qué orgullo para mí haber podido disfrutar de los dos. Hace cinco años me retiré y uno no deja de caer de todas las cosas que viví y que pasé”, escribió el ex futbolista, quien junto a la Pulga fue campeón mundial juvenil en Holanda 2005, medallista olímpico, finalista en Brasil 2014, y disputó las Copas América 2011 y 2015. Botín con botín con Ronaldo, en tanto, obtuvo una Copa del Rey. Hoy se destaca como empresario, con una paleta de pádel en la mano y el deporte siempre en el corazón.

El pádel, una pasión cada vez más presente entre los futbolistas (@padelg24)