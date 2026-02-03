Deportes

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

Giovanni Mpetshi Perricard debió abandonar en Montpellier luego de que la pelota golpeara su ojo izquierdo cuando fue a la red

Giovanni Mpetshi Perricard sufrió un inusual problema en Montpellier

Giovanni Mpetshi Perricard quedó eliminado del ATP Montpellier tras recibir un pelotazo en el ojo izquierdo durante su partido de primera ronda ante Arthur Gea. El incidente ocurrió en la sesión nocturna del lunes, con ambos tenistas franceses en el court central Patrice Dominguez y el marcador en 5-3 y 30-0 a favor de Gea en el primer set.

En la jugada, Mpetshi Perricard, nacido en Lyon y de 22 años, subió a la red para intentar una volea, pero la pelota impactó en su ojo izquierdo impulsada por su propia raqueta. Quedó arrodillado y visiblemente dolorido sobre el court, solicitó la asistencia médica de inmediato y se le aplicaron gotas, pero no pudo reponerse del golpe.

Intentó seguir en competencia y volvió al partido por algunos puntos más. Sin embargo, el dolor y las molestias visuales lo llevaron a abandonar tras 38 minutos de juego.

El francés, ex número 29 del mundo y actual 57° del ranking ATP, venía de disputar el Abierto de Australia, donde fue eliminado en primera ronda por el argentino Sebastián Báez. Además, alcanzó los cuartos de final en Brisbane y Auckland esta temporada y suma dos títulos ATP logrados en 2024, en Lyon y Basilea.

La retirada de Mpetshi Perricard dio el pase inesperado a la segunda ronda a Arthur Gea, de 21 años y número 168 del mundo, quien participó en el torneo gracias a una invitación de los organizadores. En la siguiente fase, Gea enfrentará al checo Tomas Machac, tercer preclasificado del certamen.

El torneo ATP Montpellier se disputa en superficie rápida y bajo techo, con premios por 612.000 euros. El canadiense Felix Auger Aliassime es el principal favorito en una semana en la que el calendario coincide con varias eliminatorias de la Copa Davis.

Mpetshi Perricard perdió la oportunidad de buscar un gran resultado en una superficie que suele beneficiarlo y donde tenía expectativas de avanzar en el torneo. Sin embargo, un accidente inesperado lo sacó de la competencia.

Le colocaron gotas e intentó
Le colocaron gotas e intentó volver al court, pero no logró terminar el encuentro (Captura de video)

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar. “Escenas irreales en Montpellier: Mpetshi Perricard se ve obligado a retirarse tras autolesionarse”, escribió un usuario en X (antes Twitter). “El abandono más insólito del año”, lo presentó ESPN. “Perricard tiene un nuevo fan a partir de hoy”, bromeó otro aficionado.

El periodista Edoardo Viglione, por su parte, recordó que le había sucedido algo similar a David Goffin en Rotterdam hace unos años. “Esperemos que no sea nada grave para el francés”, expresó su deseo. Las imágenes se hicieron virales. Y la increíble “autolesión” forzó al galo a dar por terminado un partido en el que estaba presentando batalla.

