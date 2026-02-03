Deportes

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

La noticia del deceso del defensor generó una ola de homenajes. Se había retirado para luchar contra una dura enfermedad

Nicolás Giani, futbolista italiano que
Nicolás Giani, futbolista italiano que murió a los 39 años (@SoloInter)

El exfutbolista italiano Nicolas Giani, símbolo del SPAL y reconocido por su paso por varios clubes relevantes del fútbol italiano, entre ellos el Inter de Milán, falleció a los 39 años en Desenzano del Garda. Giani se retiró en 2022, tras recibir el diagnóstico de una enfermedad incurable que puso fin a su carrera deportiva.

La noticia de su muerte provocó una ola de condolencias entre equipos que formaron parte de su trayectoria, como Inter, Vicenza, Spezia, Cremonese y el propio SPAL. Varios clubes le dedicaron mensajes públicos y recordaron su legado y la huella que dejó tanto dentro como fuera del campo.

El recorrido profesional de Giani abarcó equipos como Inter de Milán, Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spezia, Feralpisalò y Desenzano. Se destacó especialmente en el SPAL, donde fue pieza fundamental en el ascenso del equipo desde la Lega Pro hasta la Serie A entre 2014 y 2017, aunque no llegó a disputar encuentros en la máxima categoría.

En el Vicenza, Giani superó los 100 partidos oficiales y también representó a Italia en las selecciones juveniles sub-18 y sub-19. Sin embargo, no logró una convocatoria con la selección absoluta.

En el ámbito personal, Giani deja a su esposa Raluca y a su hija Bianca. Su fallecimiento ocurrió poco antes de su 40 cumpleaños, una fecha que su familia y el entorno deportivo aguardaban mientras enfrentaba una larga enfermedad.

El contexto reciente del SPAL añade un matiz doloroso a la despedida del jugador. El club fue declarado en bancarrota en agosto de 2025, después de múltiples intentos infructuosos por encontrar soluciones que aseguraran la continuidad de la institución. En los últimos cuatro años, los propietarios invirtieron 50 millones de euros en liquidez, incluidos 12 millones en la última temporada, aunque estos esfuerzos no se tradujeron en resultados deportivos favorables.

La memoria de Nicolas Giani, forjada en la dedicación y el respeto de quienes compartieron su camino, mantiene vigente su influencia en la comunidad del fútbol italiano y entre quienes lo acompañaron a lo largo de su notable carrera.

“Spezia Calcio expresa sus condolencias por el prematuro fallecimiento de Nicolas Giani, jugador de las temporadas 17/18 y 18/19. Nuestros pensamientos y más sentido pésame a la familia Giani de parte de todo el club”, subrayó en X (antes Twitter) una de las instituciones que lo cobijó.

“El Inter expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nicolas Giani, defensa que jugó en las categorías inferiores del Nerazzurri de 1998 a 2005. La sociedad se reúne en torno a la familia en este tiempo de duelo”, expresó el club que lo formó, y del que es capitán e ídolo Lautaro Martínez.

“La afición de la Spal ya se había unido en torno a su capitán desde hacía algunas semanas, cuando se difundió la noticia de su enfermedad. Nicolas era consciente de sus condiciones, pero siguió luchando como un león hasta el final. Como hacía en el campo cuando vestía con orgullo la camiseta blanquiazul. Adiós, capitán”, lo despidió el periódico Il Resto Dil Carlino, en una semblanza de lo que significó en el elenco que hizo historia. “Chau, guerrero”, completó.

