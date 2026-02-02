Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

Javier Frana observa de cerca el primer entrenamiento del equipo argentino en el Gijang Gymnasium, escenario de la serie ante Corea del Sur (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis ya se encuentra instalada en Busan, Corea del Sur, donde del 6 al 8 de febrero enfrentará al equipo local por la primera ronda de los Qualifiers 2026. Apenas arribado, el capitán Javier Frana compartió sus primeras sensaciones sobre el viaje, la adaptación del grupo, la superficie de juego y el arranque de los entrenamientos.

“El viaje fue largo. Dentro de todo, los vuelos estuvieron todos en horario, todo llegó bien, fue bueno. Claramente es un desgaste bastante importante: viajás por varios continentes, pasás por zonas que nunca te imaginás que ibas a poder pasar”, señaló Frana, que recordó una experiencia similar en su carrera. “Yo vine a los Juegos Olímpicos de Seúl en el ‘88, por otra ruta, pero estaríamos más o menos igualando esa marca. En lo personal me había preparado para un terrible viaje; lo fue, pero creo que en general llegamos todos bastante más enteros de lo que imaginamos”.

Uno de los puntos de mayor atención del cuerpo técnico fue la logística diaria, especialmente en lo vinculado a la alimentación, considerando las diferencias culturales y las bajas temperaturas del invierno asiático. “Sabíamos que culturalmente hay diferencias y eso nos obligó a estar mucho más atentos, a tratar de tener por lo menos los almuerzos en el estadio para no tener que trasladarnos”, explicó el capitán.

Y admitió: “Afuera hay temperaturas bajo cero, entonces tratamos de tener la menor exposición posible a los cambios de temperatura y también asegurarnos de que en los lugares donde almorcemos o cenemos tengamos lo básico para todo tenista. A veces ellos tienen otros condimentos o preparaciones que uno trata de evitar para que no haya inconvenientes en el procesamiento, la digestión y todo lo correspondiente a la parte alimenticia”.

Primer contacto con la cancha cubierta: el seleccionado argentino de Copa Davis comenzó los trabajos tras el largo viaje desde Buenos Aires (Crédito: Prensa AAT)

El lunes por la mañana, ya con todos los jugadores en la ciudad, el equipo tuvo su primer encuentro completo durante el desayuno y luego se trasladó al Gijang Gymnasium, estadio ubicado a unos 15 minutos del hotel, para realizar dos turnos de entrenamiento. “Fue un muy lindo encuentro, la verdad que se dio todo muy natural. Con algunos de ellos me encontraba por primera vez cara a cara después de la nominación y sentí esa buena energía”, contó Frana.

“Ellos, por otro lado, desconocían a muchos de los integrantes del cuerpo técnico y eso se vivió de una manera muy linda, muy amena. Les ves en los rostros esas ganas, esas sonrisas, pero también estamos tratando de ayudarlos a que se incorporen, a que se sientan cómodos y se adapten rápidamente, dentro y fuera de la cancha”, expresó el capitán.

En cuanto a las condiciones de juego, el entrenador argentino se refirió a la carpeta rápida y cubierta DecoTurf (categoría 4 ITF) y a las primeras sensaciones tras pisar una cancha completamente nueva. “La superficie con la que nos encontramos la estrenamos nosotros, la cancha estaba recién pintada, sin uso. No tiene un pique muy alto, es bastante bajo y la pelota no avanza mucho”, describió. “Vamos a ir viendo con el correr de los días si la pintura se va desgastando un poco y hace que la pelota reaccione más rápido. En general, sobre todo en los tiros cortos, la pelota no te llega”.

Frana profundizó en las particularidades del pique y cómo puede influir en el desarrollo de los partidos. “A diferencia de otras superficies donde la pelota rebota más, acá no. La tendencia de los piques es baja, así que hay que cambiar un poco la posición, ajustar tanto la espera como los tiros que tal vez no llevan mucha velocidad”.

Y agregó: “La cancha no me da la sensación de que tenga un pique extremadamente rápido. Pica para abajo, pero tampoco es demasiado veloz. La pelota se infla bastante, se peina, y cuando jugás plano o con slice se arrastra más que con topspin. No levanta demasiado y, en algunos casos, hay que tener cuidado porque querés que juegue alto y la pelota queda a una altura media de impacto”.

Finalmente, el ex jugador se refirió al primer día de trabajo en cancha y al proceso de adaptación física tras el largo viaje y el cambio horario. “Fue el primer entrenamiento de la mañana y básicamente se trató de entrar en contacto con el piso, empezar a entender cómo rebota y cómo reacciona la pelota”, explicó.

El Gijang Gymnasium, en Busan, será la sede de la serie entre Corea del Sur y Argentina por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

“Después de tantas horas de viaje, el cuerpo tiene que ir acomodándose de a poco. Tenemos un cambio horario de 12 horas, estamos viviendo de noche y al revés. Vamos a ir aumentando la intensidad y ajustando todos los parámetros para acercarnos cada vez más a entrenamientos que tengan que ver con la realidad de la competencia”, sentenció Frana.

La serie comenzará el viernes 6, desde las 23:00 (hora de Argentina), y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, no antes de la 1:00. En caso de conseguir la victoria, Los Halcones estarán representados por Thiago Tirante, Federico Gómez, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich y Guido Andreozzi.

Corea del Sur, en tanto, presentará un equipo conformado por Soon Woo Kwon, Sanhui Shin, Hyeon Chung, Ji Sung Nam y Uising Park.