Jazmín Ortenzi no pudo contra una ex campeona de Grand Slam y se despidió en semis en Vero Beach

Jazmín Ortenzi cerró una buena semana en Estados Unidos

En un fin de semana de escasa presencia albiceleste en las instancias decisivas del calendario ATP, WTA e ITF, Jazmín Ortenzi fue la excepción. La riojana de 24 años alcanzó las semifinales del W75 de Vero Beach, en Estados Unidos, aunque no logró sortear el paso previo a la definición: cayó ante la canadiense Bianca Andreescu por 6-3 y 7-5, tras una hora y 58 minutos de juego.

El desarrollo del encuentro fue, en su mayoría, intenso y equilibrado. Andreescu tomó la iniciativa con una propuesta agresiva que le permitió concretar el primer quiebre en los compases iniciales. Ortenzi respondió de inmediato y restableció la paridad, en un tramo del set atravesado por la inestabilidad desde el saque: tres quiebres consecutivos reflejaron esa tónica.

Con mayor jerarquía en los momentos decisivos, la canadiense neutralizó dos oportunidades de ruptura y terminó por cerrar el parcial.

La argentina se adelantó en el inicio y, tras ceder su servicio, volvió a imponer condiciones para colocarse 3-1. Ordenada, firme con el saque y sostenida por una actitud competitiva, Ortenzi mantuvo la ventaja y se encontró en posición de cerrar el set. Sin embargo, no logró capitalizar tres oportunidades, y a partir de allí Andreescu mostró su mejor nivel. Con dos quiebres consecutivos, la canadiense selló la victoria.

Luego de atravesar un período marcado por las lesiones, Ortenzi (218° del ranking) encontró en 2025 el punto de inflexión de su carrera. La riojana comenzó la temporada pasada con dos finales consecutivas —ambas perdidas— en los W35 de Buenos Aires I y II, resignó la posibilidad de debutar en un Grand Slam para representar a la Selección Argentina de Tenis YPF en la Billie Jean King Cup y, a partir de allí, construyó un año de crecimiento sostenido.

La jugadora de Chilecito sumó actuaciones destacadas en el W35 de Bastad (Suecia) y en el W50 de Ibagué (Colombia), torneos en los que se consagró campeona, además de otros resultados que le permitieron escalar en el ranking y concretar, finalmente, su estreno en un Grand Slam, nada menos que en Wimbledon.

La presente temporada, en tanto, plantea un desafío distinto. Su objetivo ahora es dar el salto definitivo. Actual 218ª del ranking mundial, Ortenzi abrió el 2026 en la clasificación del Australian Open, donde se despidió en la segunda ronda, y luego sufrió un traspié en el W35 de Weston. Esta semana, en Vero Beach, pasó tres rondas consecutivas y sumó confianza de cara a sus próximas estaciones en el circuito.

Andreescu, por su parte, está tratando de recuperar su mejor nivel. La canadiense irrumpió en el circuito con una fuerza poco común: en 2019, con apenas 19 años, alcanzó la gloria al consagrarse campeona del US Open con un triunfo sobre la estadounidense Serena Williams y completó una temporada consagratoria con títulos en Indian Wells y Toronto. Esas actuaciones la elevaron al cuarto puesto del ranking mundial de la WTA.

Tras ganar el US Open en 2019, la carrera de Bianca Andreescu entró en un pozo debido a las lesiones (Fuente: Reuters)

Desde entonces, su carrera estuvo atravesada por reiteradas lesiones -en la espalda, hombro y tobillo, entre otras- que frenaron su impulso y la obligaron a hacer paréntesis prolongados.

Hoy ocupa el puesto 228 del ranking y, aún así, cada vez que logra sostenerse en competencia, Andreescu vuelve a exhibir el talento, la potencia y el carácter que la convirtieron en una de las grandes irrupciones de su generación. Este domingo, con 25 años y lejos del ruido y el vértigo que la llevó a la cima del tenis mundial, tendrá una nueva oportunidad de levantar un título.