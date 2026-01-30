Deportes

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

La riojana estaba 3-2 arriba en el primer set frente a la estadounidense Caroline Dolehide. Solana Sierra perdió en semis en Filipinas

Jazmín Ortenzi sigue adelante en Estados Unidos
Jazmín Ortenzi sigue adelante en Estados Unidos

Jazmín Ortenzi avanzó este viernes a las semifinales del W75 de Vero Beach, en Estados Unidos, debido al retiro de la máxima preclasificada, la local Caroline Dolehide.

La argentina -de 24 años y 218° del mundo- estaba 3-2 arriba en el primer set cuando la estadounidense (111°) decidió no continuar, lo que le permitió a Ortenzi instalarse entre las cuatro mejores del torneo y seguir sumando puntos valiosos para el ranking WTA.

En busca de un lugar en la final, la riojana aguardará por la ganadora del cruce entre la canadiense Bianca Andreescu, campeona de Grand Slam -ganó el US Open en 2019, luego sufrió una racha de lesiones y hoy está 228°-, y la sueca Kajsa Rinaldo Persson (272°), que en los cuartos de final eliminó a la argentina Julia Riera por 6-4, 0-6 y 6-3.

Es una buena semana para la jugadora de Chilecito, que suma ritmo y confianza de cara a sus próximas estaciones en el circuito. Además, su actuación en Vero Beach le permitirá alcanzar la mejor ubicación en su carrera.

Ortenzi venía de competir en el Australian Open, donde cayó ante la estadounidense Taylor Townsend (116°) en el segundo partido de la clasificación.

Ya en Vero Beach, certamen que se juega sobre arcilla, derrotó a la brasileña Thaisa Grana Pedretti (467°), surgida de la qualy, por 6-4 y 6-4 y luego venció a la local Hanna Chang (324°) por 6-3 y 6-3.

Solana Sierra no pudo sostener el ritmo y se despidió en semifinales en Filipinas

En contraste, se terminó la ilusión para Solana Sierra, que quedó eliminada en el W125 de Manila, Filipinas. La marplatense, 63° del mundo, fue superada por la colombiana Camila Osorio (84°) con un categórico 6-1 y 6-0 en las semifinales.

Tras una deslucida presentación en el Australian Open, donde se despidió en la primera ronda, Sierra venía de vencer consecutivamente a la taiwanesa Joanna Garland (117°), la ucraniana Yuliia Starodubtseva (101°) y la tailandesa Lanlana Tararudee (131°). Llegaba con confianza, pero este viernes no pudo sostener el nivel frente a una rival de jerarquía, que dominó el partido desde el comienzo y obtuvo el pasaje a la final en apenas 46 minutos.

Solana Sierra no pudo frente
Solana Sierra no pudo frente a Camila Osorio en Filipinas

Sol buscará desquite la próxima semana en el WTA 250 de Ostrava, República Checa, que se juega bajo techo y reparte 283.000 dólares en premios.

Pese a lo abultado de la derrota, Sierra, de 21 años, se lleva señales favorables de cara a lo que viene. El ranking actual de Osorio no revela su auténtico nivel, que supo catapultarla al puesto 33 del circuito femenino, donde acredita victorias frente a rivales de peso como la estadounidense Sofia Kenin y la rusa Veronika Kudermetova.

En la instancia decisiva, la colombiana de 24 años enfrentará a la croata Donna Vekic (72° y cuarta preclasificada), que superó a la rusa Tatiana Prozorova (171°) por 6-2 y 6-4.

El WTA 125 de Manila, capital de Filipinas, se lleva a cabo sobre canchas de cemento y reparte un total de 115.000 dólares en premios.

