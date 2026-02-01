Estaba vendido en USD 6 millones, pero Estudiantes “canceló” el pase de Cetré a Brasil: las razones

Cetré, en la final del Torneo Clausura (AP Photo/Nicolas Aguilera)

La transferencia definitiva del delantero colombiano Edwuin Cetré de Estudiantes de La Plata al Athletico Paranaense fue cancelada este domingo, según anunció el club argentino en un comunicado oficial. La entidad platense explicó que la “cancelación de la transferencia” se debió a “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones” y que el jugador regresará al plantel, que comenzó el Torneo Apertura con un empate y un triunfo. Este lunes volverá a presentarse ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, desde las 17.30.

La operación, que había sido presentada como prácticamente cerrada, finalmente no prosperó tras no llegar a un acuerdo sobre los detalles finales del convenio. El regreso de Cetré ocurre en un escenario de expectativa tanto en Argentina como en Brasil por el impacto deportivo y económico del pase.

El medio brasileño O Globo informó que el motivo de la caída de la negociación sería la existencia de problemas detectados en los exámenes médicos realizados al futbolista. O Globo señaló que, si bien la explicación oficial hacía referencia a diferencias contractuales, Cetré habría tenido dificultades para aprobar los estudios médicos exigidos por el club de Curitiba.

Desde Estudiantes de La Plata desmintieron de forma categórica esa versión. El club reiteró que la única causa de la frustración de la transferencia fue la imposibilidad de consensuar los términos comerciales y contractuales con el equipo brasileño.

Las cifras que se manejaban sobre la operación indicaban que Athletico Paranaense invertiría USD 6 millones para quedarse con el cien por ciento de los derechos federativos del atacante. De ese monto, la mitad correspondería a Estudiantes y la otra mitad a Independiente Medellín, que aún posee el 50% de la ficha del jugador. Ese desembolso habría convertido a Cetré en el fichaje más caro en la historia del club brasileño.

Cetré llegó a Estudiantes a comienzos de 2024, cuando el club argentino adquirió el 50% de su pase por USD 2,5 millones. Desde su arribo, disputó 86 partidos, anotó 12 goles y dio 12 asistencias. Además, fue parte fundamental en la obtención de cuatro títulos: la Copa de la Liga Profesional 2024, el Torneo Clausura 2025 y dos ediciones del Trofeo de Campeones.

El comunicado de Estudiantes

Durante el proceso de negociación que finalmente se frustró, Cetré no fue convocado para el partido frente a Boca, aunque sí participó en la primera fecha frente a Independiente. El traspaso generaba una enorme expectativa, tanto por su dimensión deportiva como por la relevancia económica para los clubes involucrados.

Tras la anulación del pase, Estudiantes comunicó que Cetré regresará a la ciudad y se reincorporará a los entrenamientos con el resto del primer equipo.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL PINCHA

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil.

A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones.

De esta manera, el futbolista regresará al país y estará arribando a nuestra ciudad en el día de mañana para reincorporarse al primer equipo de la institución.