Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

La barra de la U de Chile incendia el estadio en el duelo ante Audax Italiano

El inicio de la temporada 2026 de la Universidad de Chile quedó marcado por graves disturbios protagonizados por su barra brava durante el partido ante Audax Italiano, luego de que más de 3.000 hinchas recibieran una sanción por incidentes previos. El encuentro, disputado en el Estadio Nacional de Santiago, debió ser interrumpido debido a enfrentamientos, destrozos e incendios en las tribunas.

La previa del encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano estuvo marcada por la tensión. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) había sancionado a más de 3.000 simpatizantes de la U por hechos ocurridos la temporada pasada frente a Coquimbo Unido. La respuesta de la barra no tardó en llegar. A través de sus redes sociales oficiales, la facción más radical del club publicó un extenso comunicado en el que convocó a un boicot y anticipó incidentes durante el debut en el campeonato local.

En el mensaje, los barristas de la U de Chile manifestaron: “La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP. Vamos a suspender si es necesario no solo los partidos de la U, sino todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación”. El texto, que circuló por las redes sociales, también acusó a la directiva del club y a la ANFP de maltrato, suba de precios y decisiones arbitrarias.

EL COMUNICADO DE LA BARRA DE LA U DE CHILE:

Seguidores de Universidad de Chile ingresaron a la Galería Sur, arrancaron butacas y letreros, y los utilizaron como proyectiles contra los guardias y la policía. Los incidentes se intensificaron durante el segundo tiempo, cuando en el minuto 54 se produjeron varios focos de incendio en el sector sur del estadio, generando densas columnas de humo que obligaron al árbitro Gastón Philippe Noriega a detener el encuentro.

El fuego fue controlado rápidamente por el personal de seguridad, y el partido se reanudó tras una pausa de ocho minutos. Sin embargo, los disturbios no se limitaron al interior de la cancha. También se produjeron enfrentamientos en los túneles del recinto y el uso de gases lacrimógenos provocó que numerosos hinchas, incluidas familias con niños, abandonaran el estadio durante el entretiempo.

EL COMUNICADO DE LA U DE CHILE:

La respuesta de la dirigencia de Universidad de Chile fue inmediata. El club anunció que presentará querellas contra al menos cuatro personas detenidas por daños y desmanes en el contexto de la Ley de Violencia en los Estadios. Además, la institución informó que utilizará su sistema biométrico para identificar a más involucrados y aplicarles derecho de admisión, prohibiendo su ingreso a futuros encuentros.

“Universidad de Chile presentará querellas en contra de los al menos cuatro detenidos por daños en el contexto de la ley de violencia en los estadios y en contra de todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico”, advirtió la institución en sus redes sociales.

La barra de la Universidad de Chile generó destrozos en el estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano (EFE/ Sebastián Ñanco)

La dirigencia agregó que la medida busca sentar un precedente para frenar la ola de violencia que ha afectado a la institución en los últimos meses, con antecedentes como los incidentes en la Copa Sudamericana contra Independiente y Lanús.

A pesar de los graves incidentes, el árbitro y las autoridades decidieron reanudar el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, que culminó sin goles. Ambos equipos sumaron un punto en el inicio del campeonato, aunque el desarrollo del encuentro quedó completamente eclipsado por los hechos de violencia.

El entrenador de Audax Italiano, Gustavo Lema, señaló tras el encuentro: “Creo que las autoridades de ver visto algún incidente grave lo hubieran suspendido. Tuvimos suerte con el viento, porque el humo negro no vino para el campo y se pudo reanudar. Estamos hablando mucho de suerte y eso no está bueno”.

Los disturbios protagonizados por la barra de la U de Chile no son un hecho aislado. Durante la temporada anterior, la hinchada ya había protagonizado incidentes en partidos internacionales, como los ocurridos ante Independiente y Lanús en la Copa Sudamericana, donde también se registraron agresiones y destrozos. El accionar violento de ciertos grupos organizados ha sido motivo de sanciones recurrentes por parte de la ANFP.