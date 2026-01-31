Deportes

Faustino Oro lo hizo otra vez: le empató a Vasili Ivanchuk, una de las leyendas del ajedrez

En el último año se enfrentaron en cinco ocasiones y siempre con el mismo resultado. La partida de hoy se extendió más de cuatro horas y media

Guardar

Otra actuación memorable consiguió el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, ante una de las máximas leyendas de este juego, el gran maestro ucranio Vasili Ivanchuk, de 56.

En la 12ª y penúltima rueda del torneo Challengers, perteneciente al 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos, Fausti, el más joven participante en el historial de este certamen, le arrancó un valioso empate al ajedrecista más veterano de esta competencia. El duelo acabó en tablas después de cuatro horas y media de partida y 47 movimientos de una Defensa Nimzoindia. Toda una hazaña.

“Sí, ya tengo experiencia de jugar con él; con Ivanchuk nos enfrentamos cuatro veces en 2025, y todas las partidas fueron tablas. Obviamente que será muy lindo volver a jugar”, había sido el augurio que el pequeño crack argentino le señaló a la prensa local en la previa a la rueda de hoy. Y no se equivocó; ambos jugaron una partida magistral.

Ya lo había señalado, hace algún tiempo, el maestro Jorge Rosito, el primer entrenador que tuvo Faustino a los 7 años. “El chico tiene una capacidad asombrosa para comprender el ajedrez, recuerdo que en las primeras clases le pedí que me mostrara las anotaciones de sus partidas, y de pronto descubrí que jugaba una determinada defensa con los movimientos correctos de las piezas. Cuando le consulté si ya había estudiado ese la línea, me respondía que no, que la jugaba así porque creía que era la manera de desarrollar las piezas. ¡Y eso es inexplicable! Lo que a todos nos demandó años de estudio y memoria, él lo hacía instintivamente. Ese día comprendí que un genio había llegado a mis clases”.

Acaso, sólo así, se podrá comprender aún mejor lo que el “Messi del Ajedrez” ejecutó hoy rozando la perfección en su duelo ante uno de los mejores ajedrecistas de este juego. En 2013, el mismo año del nacimiento de Faustino, Ivanchuk, en la Copa Mundial en Tromso, jugó una línea idéntica a la que efectuó hoy ante el niño, y a pesar de su experiencia y conocimiento de la mayoría de sus variantes no logró imponerse. Aunque siempre dominó la partida sólo tuvo chances de igualdad la que no pudo quebrar pese a sus intentos durante las más de cuatro horas de juego.

Faustino escogió la defensa Nimzoindia para contrarrestar el ataque del bando blanco. De las dos horas que dispone cada jugador para completar las primeras 40 jugadas, el niño había utilizado 60 minutos para ejecutar 17 movimientos, mientras que su rival sólo había consumido algo más de 10. Era evidente que Fausti se manejaba en un terreno pantanoso y que su rival conocía casi de memoria las mejores respuestas. No obstante, por intuición, capacidad o estudio, el más joven conseguía realizar las mejores jugadas y poniendo en apuros a su rival para no perder el dominio del juego. Y aunque la situación de empate se mantenía en el tablero, ahora, a partir del movimiento 20, era el mayor el que empezaba a quedar en desventaja con el reloj. Ivanchuk llegó a la jugada 40 con 2 minutos en su reloj, mientras que Faustino tenía más de 10.

Pero lo mejor vino después, porque cuando ya la igualdad era visible, pero de difícil ejecución, es decir, si había un bando que pudiera ganar era el blanco, al niño sólo le quedaba la chance de seguir anulando cada uno de los intentos y en el mejor de los casos aguardar un error de su rival. Fue en esos momentos cuando el más experimentado trató de “sacar aguas de las piedras” e intentó de todas las maneras la forma de ganar el juego, y allí el niño, que aprendió a jugar al ajedrez hace poco más de cinco años, encontró uno a uno los recursos para impedírselo.

Por eso cuando el niño le propuso el empate, el ucranio Ivanchuk, subcampeón mundial y que fue N°2 del ranking del ajedrez, decidió aceptar la propuesta, acaso, ya extenuado después de tan intensa lucha. Los fríos números estadísticos de las máquinas señalaban a esa altura que, sobre los 47 movimientos realizados a lo largo de la partida, Ivanchuk los había ejecutado con 98.7% de precisión y Faustino con 98.8%. El empate había sido realmente justo.

Con esta igualdad, Faustino comparte el 5° lugar de la tabla general, con 6,5 puntos, a dos unidades y media de los líderes: el azerbaiyano Aydin Suleymanli y el norteamericano Andy Woodward, con 9.

Estos fueron los resultados de la fecha: M. Maurizzi 0 v. A. Suleymanli 1, V. Ivic 0,5 v. A. Woodward, 0,5, C. Yip 0 v. D. Yuffa 1, B. Assaubayeva 0 v. M. Warmerdam 1, E. Roebers 1 v. M. Lu 1 y E. L´ami 0,5 v. V. Panesar 0,5.

Desde las 8 de Buenos Aires, se llevará a cabo la última jornada con estos enfrentamientos: Suleymanli (Azerbaiyán, 9 puntos) v. Ivic (Serbia, 5), Woodward (EE.UU., 9) v. L´ami (Países Bajos, 5), Yuffa (España, 5,5) v. Ivanchuk (Ucrania, 8,5), Faustino Oro (Argentina, 6,5) v. Maurizzi (Francia, 7,5), Lu (China, 3,5) v. Yip (EE.UU., 6), Panesar (India, 4) v. Assaubayeva (Kazajistán, 6,5) y Warmerdam (Países Bajos, 6) v. Roebers (Países Bajos, 2).

Temas Relacionados

Vasili IvanchukFaustino OroFestival de Ajedrez Tata Steel

Últimas Noticias

San Lorenzo se enfrenta a Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El Ciclón abre la jornada contra el cuadro santiagueño. El día se cerrará a las 22:00 con Atlético Tucumán-Huracán y Talleres-Platense

San Lorenzo se enfrenta a

La gira por Oceanía dejó señales positivas para el tenis argentino: más puntos y mejores actuaciones que en años anteriores

Aunque el Australian Open sigue siendo un terreno esquivo para los albicelestes, la edición 2026 mostró una mejora general con Francisco Cerúndolo como estandarte. Antes, Sebastián Báez había derrotado a dos Top 10

La gira por Oceanía dejó

El gran gol de Enzo Fernández en el minuto 91 para darle el triunfo a Chelsea tras ir dos tantos abajo

Los Blues, que caían 0-2 ante West Ham, dieron vuelta el encuentro contra los Hammers y el mediocampista argentino fue el encargado de firmar el 3-2

El gran gol de Enzo

El brutal triple cabezazo que protagonizó el argentino Matías Moreno y envió a Sorloth al hospital en Atlético Madrid-Levante

El delantero del Colchonero fue a disputar una pelota en un córner, pero no vio que estaban su compañero Le Normand y el defensor del Levante

El brutal triple cabezazo que

La impactante afirmación sobre la salud de Michael Schumacher que dio un ex compañero tras los nuevos informes

Riccardo Patrese, quien compartió con el Kaiser en Benetton, reconoció que no pudo visitar al alemán, pero aclaró: “Puede sentarse, mirar a su alrededor y establecer contacto visual”

La impactante afirmación sobre la
DEPORTES
La gira por Oceanía dejó

La gira por Oceanía dejó señales positivas para el tenis argentino: más puntos y mejores actuaciones que en años anteriores

El gran gol de Enzo Fernández en el minuto 91 para darle el triunfo a Chelsea tras ir dos tantos abajo

El brutal triple cabezazo que protagonizó el argentino Matías Moreno y envió a Sorloth al hospital en Atlético Madrid-Levante

La impactante afirmación sobre la salud de Michael Schumacher que dio un ex compañero tras los nuevos informes

Steven Gerrard y el recuerdo del mayor arrepentimiento en su carrera: “Aún me persigue”

TELESHOW
Luego de la avioneta y

Luego de la avioneta y el beso, Ángela Torres compartió su felicidad con Marcos Giles en redes

El fuerte enojo de Juana Repetto con una seguidora que criticó la nueva habitación de su hijo: “¿Vivís en Disney amiga?”

La reflexión de Chano antes de empezar la gira de Tan Biónica: “¿Por qué dejar de hacer lo que amamos?”

La drástica decisión que tomaron Daniela Celis y Thiago Medina para la crianza de sus hijas: “Todo vale la pena”

Guillermina Valdés contó que llamó a Mimi Alvarado luego del escándalo en el estreno de la obra de Muscari

INFOBAE AMÉRICA

Fumar de vez en cuando

Fumar de vez en cuando no es seguro: el cigarrillo ocasional también daña el corazón y los pulmones

“El Agente Secreto” pone a Recife en el mapa: fanáticos recorren los escenarios de la película nominada al Óscar

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo

Obispos cubanos exigieron al régimen “cambios urgentes” en medio de la grave crisis humanitaria: “No podemos seguir así”

El Gobierno de El Salvador impulsa jornadas de presentación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia