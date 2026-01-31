Faustino Oro lo hizo otra vez: le empató a Vasili Ivanchuk, una de las leyendas del ajedrez

Otra actuación memorable consiguió el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, ante una de las máximas leyendas de este juego, el gran maestro ucranio Vasili Ivanchuk, de 56.

En la 12ª y penúltima rueda del torneo Challengers, perteneciente al 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos, Fausti, el más joven participante en el historial de este certamen, le arrancó un valioso empate al ajedrecista más veterano de esta competencia. El duelo acabó en tablas después de cuatro horas y media de partida y 47 movimientos de una Defensa Nimzoindia. Toda una hazaña.

“Sí, ya tengo experiencia de jugar con él; con Ivanchuk nos enfrentamos cuatro veces en 2025, y todas las partidas fueron tablas. Obviamente que será muy lindo volver a jugar”, había sido el augurio que el pequeño crack argentino le señaló a la prensa local en la previa a la rueda de hoy. Y no se equivocó; ambos jugaron una partida magistral.

Ya lo había señalado, hace algún tiempo, el maestro Jorge Rosito, el primer entrenador que tuvo Faustino a los 7 años. “El chico tiene una capacidad asombrosa para comprender el ajedrez, recuerdo que en las primeras clases le pedí que me mostrara las anotaciones de sus partidas, y de pronto descubrí que jugaba una determinada defensa con los movimientos correctos de las piezas. Cuando le consulté si ya había estudiado ese la línea, me respondía que no, que la jugaba así porque creía que era la manera de desarrollar las piezas. ¡Y eso es inexplicable! Lo que a todos nos demandó años de estudio y memoria, él lo hacía instintivamente. Ese día comprendí que un genio había llegado a mis clases”.

Acaso, sólo así, se podrá comprender aún mejor lo que el “Messi del Ajedrez” ejecutó hoy rozando la perfección en su duelo ante uno de los mejores ajedrecistas de este juego. En 2013, el mismo año del nacimiento de Faustino, Ivanchuk, en la Copa Mundial en Tromso, jugó una línea idéntica a la que efectuó hoy ante el niño, y a pesar de su experiencia y conocimiento de la mayoría de sus variantes no logró imponerse. Aunque siempre dominó la partida sólo tuvo chances de igualdad la que no pudo quebrar pese a sus intentos durante las más de cuatro horas de juego.

Faustino escogió la defensa Nimzoindia para contrarrestar el ataque del bando blanco. De las dos horas que dispone cada jugador para completar las primeras 40 jugadas, el niño había utilizado 60 minutos para ejecutar 17 movimientos, mientras que su rival sólo había consumido algo más de 10. Era evidente que Fausti se manejaba en un terreno pantanoso y que su rival conocía casi de memoria las mejores respuestas. No obstante, por intuición, capacidad o estudio, el más joven conseguía realizar las mejores jugadas y poniendo en apuros a su rival para no perder el dominio del juego. Y aunque la situación de empate se mantenía en el tablero, ahora, a partir del movimiento 20, era el mayor el que empezaba a quedar en desventaja con el reloj. Ivanchuk llegó a la jugada 40 con 2 minutos en su reloj, mientras que Faustino tenía más de 10.

Pero lo mejor vino después, porque cuando ya la igualdad era visible, pero de difícil ejecución, es decir, si había un bando que pudiera ganar era el blanco, al niño sólo le quedaba la chance de seguir anulando cada uno de los intentos y en el mejor de los casos aguardar un error de su rival. Fue en esos momentos cuando el más experimentado trató de “sacar aguas de las piedras” e intentó de todas las maneras la forma de ganar el juego, y allí el niño, que aprendió a jugar al ajedrez hace poco más de cinco años, encontró uno a uno los recursos para impedírselo.

Por eso cuando el niño le propuso el empate, el ucranio Ivanchuk, subcampeón mundial y que fue N°2 del ranking del ajedrez, decidió aceptar la propuesta, acaso, ya extenuado después de tan intensa lucha. Los fríos números estadísticos de las máquinas señalaban a esa altura que, sobre los 47 movimientos realizados a lo largo de la partida, Ivanchuk los había ejecutado con 98.7% de precisión y Faustino con 98.8%. El empate había sido realmente justo.

Con esta igualdad, Faustino comparte el 5° lugar de la tabla general, con 6,5 puntos, a dos unidades y media de los líderes: el azerbaiyano Aydin Suleymanli y el norteamericano Andy Woodward, con 9.

Estos fueron los resultados de la fecha: M. Maurizzi 0 v. A. Suleymanli 1, V. Ivic 0,5 v. A. Woodward, 0,5, C. Yip 0 v. D. Yuffa 1, B. Assaubayeva 0 v. M. Warmerdam 1, E. Roebers 1 v. M. Lu 1 y E. L´ami 0,5 v. V. Panesar 0,5.

Desde las 8 de Buenos Aires, se llevará a cabo la última jornada con estos enfrentamientos: Suleymanli (Azerbaiyán, 9 puntos) v. Ivic (Serbia, 5), Woodward (EE.UU., 9) v. L´ami (Países Bajos, 5), Yuffa (España, 5,5) v. Ivanchuk (Ucrania, 8,5), Faustino Oro (Argentina, 6,5) v. Maurizzi (Francia, 7,5), Lu (China, 3,5) v. Yip (EE.UU., 6), Panesar (India, 4) v. Assaubayeva (Kazajistán, 6,5) y Warmerdam (Países Bajos, 6) v. Roebers (Países Bajos, 2).