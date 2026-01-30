Thiago Tirante dio otro paso en Baréin y hubo dos festejos argentinos en Chile

Thiago Tirante sigue adelante en Baréin (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Mientras el Australian Open entra en su recta final y el calendario comienza a marcar la proximidad de una nueva serie de Copa Davis, el tenis argentino masculino encuentra motivos para ilusionarse en el circuito ATP Challenger, donde varios representantes lograron meterse en instancias decisivas a lo largo del planeta.

En la madrugada del jueves, en Manama, Baréin -sede del torneo de mayor jerarquía de la semana, categoría 125-, Thiago Tirante selló su pasaje a los cuartos de final al imponerse al austríaco Joel Schwaerzler (245°) por 3-6, 6-2 y 6-3.

El platense, de 24 años, sumó ritmo y confianza de cara a su inminente debut como singlista en la eliminatoria ante Corea del Sur, por los Qualifiers 2026 del certamen por equipos más importante del mundo.

Actual 103° del ranking mundial, Tirante abrió el año en el ATP 250 de Adelaida, donde quedó a un paso del cuadro principal, y luego alcanzó la segunda ronda del Australian Open, instancia en la que fue detenido por el estadounidense Tommy Paul. Ya en Medio Oriente, debutó con un triunfo en sets corridos frente al francés Geoffrey Blancaneaux y luego ratificó su crecimiento ante Schwaerzler, ex número uno junior en 2024.

Este viernes, desde las 07:00 de la Argentina, buscará un nuevo paso antes de afrontar la experiencia más significativa de su carrera. Su rival será el italiano Mattia Bellucci, segundo preclasificado del torneo -beneficiado con una invitación tras anotarse fuera de término- y actual 76° del mundo. El único antecedente entre ambos favorece al argentino, vencedor en la primera ronda del Challenger 75 de Milán 2023.

Lautaro Midón y Guido Justo se quedaron con los duelos argentinos

A casi 13.000 kilómetros de distancia, en Chile, el tenis argentino también volvió a hacerse notar. Lautaro Midón y Guido Justo lograron instalarse entre los ocho mejores del Challenger 100 de Concepción, disputado sobre polvo de ladrillo.

Midón, de 21 años, dio un golpe firme al dejar en el camino a Alex Barrena (190°), uno de los compatriotas de mayor crecimiento en la última temporada, por 6-2 y 7-5.

Lautaro Midón fue más que Alex Barrena en Concepción

El correntino, actual 232° del ranking, se medirá en cuartos de final con un representante local: Alejandro Tabilo (79°), máximo favorito del certamen, o Matías Soto (389°, WC). En los últimos días, el joven recibió además una invitación para disputar la clasificación del Argentina Open tras obtener la Beca Galperín al Mérito, lo que marcará su debut absoluto en el ATP Tour.

Por su parte, Guido Justo también salió airoso de un duelo entre argentinos surgidos desde la fase previa. El bonaerense superó a Bautista Torres (364°) por 6-3 y 6-2 y ahora tendrá un desafío de alto voltaje frente al chileno Tomás Barrios Vera, segundo preclasificado y número 107 del mundo.

Lejos de intimidarse, Justo llega con argumentos sólidos: en las primeras cinco semanas del calendario es uno de los tenistas nacionales con mayor cantidad de triunfos en el segundo escalón del circuito. Tras un debut adverso en el Challenger 50 de Buenos Aires, encadenó tres victorias en Itajaí, mientras que en Concepción ya acumula cuatro éxitos consecutivos que sostienen la ilusión albiceleste.