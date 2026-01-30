Deportes

Thiago Tirante dio otro paso en Baréin y hubo dos festejos argentinos en Chile

El platense avanzó a cuartos de final del Challenger de Manama, la estación anterior a su debut como singlista en la Copa Davis. Lautaro Midón y Guido Justo ganaron los cruces entre tenistas nacionales en Concepción

Guardar
Thiago Tirante sigue adelante en
Thiago Tirante sigue adelante en Baréin (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Mientras el Australian Open entra en su recta final y el calendario comienza a marcar la proximidad de una nueva serie de Copa Davis, el tenis argentino masculino encuentra motivos para ilusionarse en el circuito ATP Challenger, donde varios representantes lograron meterse en instancias decisivas a lo largo del planeta.

En la madrugada del jueves, en Manama, Baréin -sede del torneo de mayor jerarquía de la semana, categoría 125-, Thiago Tirante selló su pasaje a los cuartos de final al imponerse al austríaco Joel Schwaerzler (245°) por 3-6, 6-2 y 6-3.

El platense, de 24 años, sumó ritmo y confianza de cara a su inminente debut como singlista en la eliminatoria ante Corea del Sur, por los Qualifiers 2026 del certamen por equipos más importante del mundo.

Actual 103° del ranking mundial, Tirante abrió el año en el ATP 250 de Adelaida, donde quedó a un paso del cuadro principal, y luego alcanzó la segunda ronda del Australian Open, instancia en la que fue detenido por el estadounidense Tommy Paul. Ya en Medio Oriente, debutó con un triunfo en sets corridos frente al francés Geoffrey Blancaneaux y luego ratificó su crecimiento ante Schwaerzler, ex número uno junior en 2024.

Este viernes, desde las 07:00 de la Argentina, buscará un nuevo paso antes de afrontar la experiencia más significativa de su carrera. Su rival será el italiano Mattia Bellucci, segundo preclasificado del torneo -beneficiado con una invitación tras anotarse fuera de término- y actual 76° del mundo. El único antecedente entre ambos favorece al argentino, vencedor en la primera ronda del Challenger 75 de Milán 2023.

Lautaro Midón y Guido Justo se quedaron con los duelos argentinos

A casi 13.000 kilómetros de distancia, en Chile, el tenis argentino también volvió a hacerse notar. Lautaro Midón y Guido Justo lograron instalarse entre los ocho mejores del Challenger 100 de Concepción, disputado sobre polvo de ladrillo.

Midón, de 21 años, dio un golpe firme al dejar en el camino a Alex Barrena (190°), uno de los compatriotas de mayor crecimiento en la última temporada, por 6-2 y 7-5.

Lautaro Midón fue más que
Lautaro Midón fue más que Alex Barrena en Concepción

El correntino, actual 232° del ranking, se medirá en cuartos de final con un representante local: Alejandro Tabilo (79°), máximo favorito del certamen, o Matías Soto (389°, WC). En los últimos días, el joven recibió además una invitación para disputar la clasificación del Argentina Open tras obtener la Beca Galperín al Mérito, lo que marcará su debut absoluto en el ATP Tour.

Por su parte, Guido Justo también salió airoso de un duelo entre argentinos surgidos desde la fase previa. El bonaerense superó a Bautista Torres (364°) por 6-3 y 6-2 y ahora tendrá un desafío de alto voltaje frente al chileno Tomás Barrios Vera, segundo preclasificado y número 107 del mundo.

Lejos de intimidarse, Justo llega con argumentos sólidos: en las primeras cinco semanas del calendario es uno de los tenistas nacionales con mayor cantidad de triunfos en el segundo escalón del circuito. Tras un debut adverso en el Challenger 50 de Buenos Aires, encadenó tres victorias en Itajaí, mientras que en Concepción ya acumula cuatro éxitos consecutivos que sostienen la ilusión albiceleste.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisThiago TiranteBaréinChileATPCopa DavisChallengerDeporte-argentinodeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

El entrenador de la selección argentina mantuvo un cónclave en un restaurante de Madrid con los futbolistas que pelean por un lugar en la lista del próximo Mundial

Tras visitar a Messi, Scaloni

Tensión con la llegada de Pipa Benedetto a Ecuador: el caótico cruce con los aficionados del Barcelona y un fuerte pedido

El delantero argentino, de último paso por Newell’s Old Boys, sufrió por un recibimiento desbordante en su nuevo club

Tensión con la llegada de

Se confirmaron las sanciones tras la escandalosa final de la Copa Africana: la insólita medida que tomó el público senegalés

Las federaciones de Senegal y Marruecos afrontan penalizaciones por el comportamiento de aficionados, jugadores y cuerpo técnico luego de los incidentes en la disputa por el título

Se confirmaron las sanciones tras

La sensacional doble atajada del Dibu Martínez para la victoria 3-2 del Aston Villa sobre el Salzburgo por la Europa League

El arquero albiceleste fue clave para salvar a los Villanos cuando el desarrollo del duelo era adverso. El argentino Emi Buendía brindó una asistencia

La sensacional doble atajada del

Argentinos visita a Estudiantes de Río Cuarto en el cierre de la segunda fecha del Apertura: la agenda completa

El Bicho busca continuar por la senda del triunfo ante uno de los debutantes de la categoría. Al unísono, Sarmiento 0-0 Banfield. Además, Lanús 2-1 Unión, Belgrano 1-1 Tigre y Defensa 1-0 Riestra

Argentinos visita a Estudiantes de
DEPORTES
Tras visitar a Messi, Scaloni

Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

Tensión con la llegada de Pipa Benedetto a Ecuador: el caótico cruce con los aficionados del Barcelona y un fuerte pedido

Se confirmaron las sanciones tras la escandalosa final de la Copa Africana: la insólita medida que tomó el público senegalés

La sensacional doble atajada del Dibu Martínez para la victoria 3-2 del Aston Villa sobre el Salzburgo por la Europa League

Argentinos visita a Estudiantes de Río Cuarto en el cierre de la segunda fecha del Apertura: la agenda completa

TELESHOW
Marixa Balli habló del cierre

Marixa Balli habló del cierre de sus locales en Flores: “Nunca vivimos una situación tan difícil”

Daniela Celis intentó agasajar a sus hijas por su cumpleaños, pero un detalle clave terminó en desastre

“El verdadero fuego”: Wanda Nara y el provocador anuncio de MasterChef Celebrity para competir con la China Suárez

Tini sorprendió con el estreno de un videoclip y recibió la reacción de Antonela Roccuzzo

La palabra de Karina Mazzocco tras las amenazas de muerte que recibió: “Estoy atravesando un momento especial”

INFOBAE AMÉRICA

De rival del Titanic al

De rival del Titanic al olvido: la historia del RMS Berengaria, el gigante que conquistó el Atlántico y cedió ante la modernidad

El régimen de Irán amenazó con atacar bases y portaaviones de Estados Unidos ante cualquier acción militar de Washington

La OMS confirmó ataques a hospitales en Irán y denunció agresiones a personal sanitario en medio de la represión

Alerta en Nueva Zelanda: la crisis climática agrava los deslizamientos de tierra

La demanda minorista en China dispara el precio de la plata y el oro: el mercado vive su mayor volatilidad desde 1979