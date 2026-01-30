Faustino Oro recuperó la sonrisa: se impuso al ex campeón Daniil Yuffa y enfrentará a una de las leyendas del ajedrez

Faustino Oro venció a Daniil Yuffa en Países Bajos

Después de tres complicadas jornadas en las que cosechó dos derrotas y un empate, el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, volvió a la victoria y recuperó su sonrisa. Este viernes, en la 11ª rueda del Torneo Challengers perteneciente al 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos, se impuso de gran forma ante el ex campeón español, de origen ruso, Daniil Yuffa, y se mantiene en el 6° lugar de la competición, con 6 puntos y a dos unidades y media del líder, el juvenil norteamericano Andy Woodward, de 15 años.

Faustino, como conductor de las piezas blancas, derrotó al gran maestro Yuffa, de 28 años, al cabo de 41 jugadas de una Defensa Siciliana y una sesión de juego que se extendió poco más de cuatro horas. La victoria fue fruto de la preparación, en la que el niño que posee una capacidad asombrosa para jugar al ajedrez sacó provecho rápidamente de dos imprecisiones cometidas por su rival durante el desarrollo de la apertura del juego. Un movimiento de la Torre en la jugada 14 y de un Caballo a la jugada siguiente resultaron dos improvisaciones dudosas que el pequeño Fausti no las dejó pasar por alto. Bloqueó el centro del juego y lanzó un furioso ataque hacia el flanco rey donde el enroque de su rival no pudo contener tamaña embestida. Los grandes algoritmos del mundo del ajedrez señalaron que el niño actuó con un 95% de precisión durante la partida, y su rival obtuvo un 88%.

Para comprender aún mejor el valor de la victoria del niño, que aprendió a jugar al ajedrez hace poco más de cinco años, en tiempos de la Pandemia por el Covid-19, su rival, Daniil Yuffa es un ajedrecista nacido en Rusia, y que, tras conquistar el título de gran maestro, a los 19 años, se trasladó a España. Aunque actualmente vive junto a su esposa en París, su centro de entrenamiento y preparación de las partidas está en Altea, en el municipio de Alicante. Su rutina de trabajo incluye 7 horas diarias dedicadas al ajedrez y tres sesiones semanales en un gimnasio. “Desde que he tomado al ajedrez como un deporte profesional nunca me he sentido conforme con lo alcanzado y aspiro siempre a ganar más cosas. El ajedrez es un deporte duro y hay que estar preparado físicamente para soportar sesiones de seis horas o más sentado frente a un tablero. En torneos largos, de más de 10 días de duración, he llegado a perder cerca de 3kg de mi peso normal”, contó a un diario español antes de partir hacia el certamen en Países Bajos.

Faustino Oro viendo la partida entre Erwin L'Ami y Max Warmerdam en el Tata Steel Chess

Por su parte Faustino, un niño que ama y disfruta del ajedrez, su paso por el histórico certamen de Wijk Aan Zee no deja de ser uno de sus sueños. Acaso, como disfrutar de un paseo por Disney para cualquier otro chico. A pocos metros de su mesa de juego se lleva a cabo el torneo Master (la prueba principal del Festival Tata Steel) y allí están los mejores ajedrecistas de élite. El niño que nació en el barrio de San Cristóbal y que es simpatizante del Club Vélez Sársfield disfruta a diario de poder cruzar miradas con ellos y conocer sus gestos de alegría y fastidio según sea el desarrollo de la partida en juego. Mañana, el “Messi del Ajedrez” vivirá otra gran alegría, será rival de una de las grandes leyendas de este juego

“Obviamente que es muy lindo jugar con él; en 2025 tuvimos la oportunidad de jugar en cuatro ocasiones, dos veces en partidas pensadas y otras dos en ritmos más rápidos. Las últimas dos partidas fueron en el Blitz y el Rápido en el Mundial de Doha”, le contó Faustino al canal oficial de la transmisión del Festival de Ajedrez en Tata Steel. Más adelante, agregó: “Obviamente que estoy ansioso por jugar con Ivanchuk, aunque ya pasé por la experiencia de enfrentarlo. Todos nuestros juegos fueron muy sólidos (risas). Las cuatro partidas terminaron empatadas”.

Sin dudas será otra gran prueba para Faustino de poder medir su fuerza y progresos en el ajedrez ante una de las leyendas de este juego. Ivanchuk fue campeón mundial juvenil (en 1986), en tres ocasiones se adjudicó el Torneo de Linares (1989, 1991 y 1995), incluso por delante de Karpov y Kasparov. Y también en tres oportunidades se consagró campeón del torneo Memorial Capablanca, en Cuba. Llegó a ser el 2do mejor jugador del ranking de la FIDE, y en 2002, perdió la final del campeonato mundial ante su compatriota Ruslam Ponomariov. En 2016 ganó el Mundial de partidas rápidas que se realizó en Qatar. Pese al conflicto bélico desatado tras la invasión rusa a Ucrania (en febrero de 2022), el gran maestro mantiene su residencia en Leópolis, aunque su figura se pasea regularmente por las competencias ajedrecísticas en España.

Hoy, en el Torneo Challenger, el veterano jugador ucraniano se impuso brillantemente ante el líder de la prueba, el azeri Aydin Suleymanli, al que dejó sin invicto y con quien comparte ahora el puesto de escolta a media unidad del puntero.

Otros resultados de la 11ª rueda: Woodward 1 v. Maurizzi 0, Lu 0,5 v. Assaubayeva 0,5, Roebers 0 v. Yip 1, Panesar 0,5 v. Ivic 0,5, Warmerdam 0,5 v. L´ami 0,5.

El sábado, desde las 10 de Buenos Aires, se llevará a cabo la 12ª y penúltima rueda, con estos enfrentamientos: Ivanchuk (Ucrania, 8 puntos) v. Faustino Oro (Argentina, 6), Maurizzi (Francia, 7,5) v. Suleymanli (Azerbaiyán, 8), Ivic (Serbia, 4) v. Woodward (EE.UU., 8,5), Yip (EE.UU., 6) v. Yuffa (España, 4,5), L´ami (Países Bajos, 4,5), Panesar (India, 3), Assaubayeva (Kazajistán, 6,5), Warmerdam (Países Bajos, 5 ), Roebers (Países Bajos, 1) v. Lu (China, 3,5).