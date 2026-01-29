Deportes

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Antes de su debut en los Qualifiers 2026, el conjunto nacional deberá recorrer medio planeta para llegar a Busan, en una serie marcada por la exigencia logística y el debut absoluto de los cinco convocados

Javier Frana en la conferencia
Javier Frana en la conferencia en el Tenis Club Argentino, hace dos semanas (Foto: Prensa AAT)

Más allá de los contratiempos sufridos en la previa -entre ellos la baja por lesión de Andrés Molteni-, la Selección Argentina de Tenis YPF empieza a vivir su extenso viaje hacia Busan, Corea del Sur, donde enfrentará al equipo local por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026.

El capitán Javier Frana prepara un equipo íntegramente debutante en la competencia, que no solo deberá responder a la exigencia deportiva, sino también a la magnitud de un viaje inusual y desgastante.

Del 6 al 8 de febrero, según el huso horario de la Argentina, el conjunto albiceleste disputará una de las series más singulares de los últimos años. El debut absoluto de los cinco jugadores convocados en la histórica competencia por equipos se verá acompañado por un traslado de larga distancia, que demandará más de 40 horas de viaje, entre vuelos y escalas, siempre y cuando no surjan imprevistos.

Según pudo saber Infobae, el cuerpo técnico encabezado por Frana y Eduardo Schwank, junto a Guido Andreozzi, Juan Pablo Ficovich -reciente incorporación- y el resto de la delegación, iniciará la travesía este viernes 30 de enero por la noche. El primer tramo comenzará a las 21:30, con un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia San Pablo.

Tras una breve escala en el aeropuerto de Guarulhos, el equipo afrontará el primer trayecto intercontinental: un vuelo de larga duración que unirá Brasil con Addis Abeba. En total serán 16 horas hasta llegar a la capital de Etiopía.

Ya el 31 de enero, la delegación continuará su periplo con otro cruce continental, en un viaje de casi 11 horas desde África hasta Seúl, principal centro urbano y logístico de Corea del Sur.

El último tramo del recorrido se completará el 1 de febrero, cuando el plantel tome un vuelo interno rumbo a Busan, sede de la eliminatoria. La llegada está prevista para las 19:35 (hora local), luego de casi dos días en tránsito, una situación poco habitual incluso dentro del exigente calendario internacional del tenis.

A los 35 años, Marco
A los 35 años, Marco Trungelliti tendrá su debut en la Copa Davis

El plantel se completará de manera escalonada. Thiago Tirante, el argentino mejor ubicado en el ranking mundial dentro de la nómina (103°), se sumará tras finalizar su participación en el Challenger 125 de Manama, en Baréin. El platense, de 24 años, emprenderá un viaje de aproximadamente 14 horas desde Medio Oriente hasta Corea del Sur.

Federico Gómez, por su parte, viene de competir en el Challenger 50 de Phan Thiet, en Vietnam, donde quedó eliminado en su debut. El actual 192° del ranking ya se prepara para trasladarse hacia Busan en un trayecto estimado de cuatro horas, mucho más breve que el del resto de sus compañeros.

El último en incorporarse será Marco Trungelliti, el más experimentado del grupo y uno de los tres singlistas convocados. El santiagueño, de 35 años y 130° del mundo, partirá desde Andorra, donde vive, tras una intensa gira europea y su actuación reciente en el Australian Open, donde quedó eliminado en la última instancia de la clasificación.

Con el viaje como primer gran desafío, el conjunto nacional buscará adaptarse rápidamente al huso horario y a las condiciones locales para llegar en óptimas condiciones al debut. Antes de que empiece a volar la pelota, la Copa Davis ya le plantea al equipo nacional una prueba de resistencia fuera de la cancha.

