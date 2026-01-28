Se define la Champions League con 18 partidos en simultáneo y los equipos más poderosos en riesgo

Se define la primera fase de la Champions League

La Champions League 2025-26 vivirá una de sus jornadas más decisivas, con 18 partidos disputados en simultáneo desde las 17hs (Argentina). El nuevo formato, que agrupa a los 36 equipos en una tabla única sin fases de grupos, exigirá a los clubes sumar en la última fecha para asegurar su lugar entre los 24 mejores. Hasta el momento, sólo Arsenal y Bayern Múnich ya aseguraron su ticket directo a los octavos de final, mientras que seis boletos quedarán definidos en una jornada plagada de incertidumbre y posibilidades.

Arsenal lidera la competencia con 21 puntos, seguido por Bayern Múnich con 18. Ambos ya tienen la clasificación directa, lo que les permite evitar la ronda de playoffs y reducir la carga de partidos en febrero. Real Madrid y Liverpool, por el contrario, aparecen como los siguientes equipos con mayor cantidad de puntos, ambos con 15, pero aún deben resolver su futuro en la última fecha.

El conjunto merengue visitará a Benfica en Lisboa, donde el equipo portugués, actualmente fuera de toda competencia europea con apenas seis puntos, buscará un triunfo que le permita soñar con los playoffs. En este contexto, el equipo español necesita sumar para no depender de otros resultados y asegurar su lugar entre los 8 primeros para acceder directo a los octavos.

Arsenal y Bayern Múnich son los únicos clasificados de forma directa a octavos de final (Reuters)

Similares condiciones enfrentan los Reds, que recibirán en Anfield al Qarabag Agdam, club que aún permanece en zona de playoffs. El equipo inglés, con Alexis Mac Allister como uno de sus referentes, buscará consolidar su posición entre los ocho mejores. Por otra parte, el Tottenham Hotspur, con 14 puntos, jugará en Alemania ante el Eintracht Frankfurt, equipo ya eliminado de la contienda, y debe ganar para permanecer entre los ocho.

El Atlético de Madrid, bajo la conducción de Diego Simeone, marcha duodécimo con 13 puntos. El conjunto rojiblanco recibirá al Bodo Glimt, que sorprendió en la fecha anterior al vencer al Manchester City. Para clasificar a octavos de forma directa, los de Simeone dependen de un triunfo y de otros resultados favorables.

En la octava posición se encuentra el Chelsea de Enzo Fernández y con Alejandro Garnacho. El club londinense deberá enfrentar una complicada visita al Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona. Los italianos, con ocho puntos, sólo pueden aspirar a un puesto en playoffs si logran vencer a los ingleses, quienes también están obligados a sumar tres puntos para mantener el control de su destino.

Por su parte, el Inter de Milán, con Lautaro Martínez entre sus figuras, ocupa el 14° lugar con 12 puntos y afrontará un encuentro determinante frente al Borussia Dortmund, que suma 11 unidades. Ambos equipos se encuentran fuera de los ocho primeros, pero mantienen opciones matemáticas de avanzar a la próxima instancia sin pasar por los playoffs en el caso de ganar.

Real Madrid debe ganar para depender de sí mismo en la clasificación directa a octavos de final (AP)

El nuevo formato de la Champions League, que se estrenó en la temporada por la UEFA, divide la tabla en tres segmentos fundamentales. Los ocho primeros acceden directamente a octavos de final, los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputan una ronda de playoffs a doble partido, y del puesto 25 en adelante quedan eliminados de toda competencia europea. Actualmente, equipos históricos como Benfica y Ajax se encuentran fuera de los 24 mejores y necesitan una combinación de resultados extraordinaria para revertir la situación.

Entre los clubes ya eliminados figuran Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty. Estos equipos ya no tienen posibilidad de disputar ni la Champions ni la Europa League, debido a la supresión del descenso a la segunda competición continental en el nuevo formato.

La jornada, definida por la UEFA para jugarse en simultáneo, busca garantizar la equidad y evitar que los equipos puedan especular con los resultados de sus rivales directos. Así, cada gol y cada punto serán determinantes para definir el futuro de los clubes más poderosos del continente. Con 30 equipos aún en carrera para 24 cupos, la última fecha promete resolver varios enfrentamientos directos y dejar en el camino a más de un candidato.

HORARIOS DE TODOS LOS PARTIDOS

17.00 (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) / 16.00 (Bolivia y Venezuela) / 15.00 (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (México) 21.00 (España)

LA AGENDA DE PARTIDOS DEL DÍA

Benfica vs. Real Madrid

Napoli vs. Chelsea

Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt

Borussia Dortmund vs. Inter Milan

FC Barcelona vs. FC Copenhague

Liverpool vs. Qarabag Agdam

Manchester City vs. Galatasaray

PSV Eindhoven vs. Bayern Munich

Brujas vs. Olympique Marsella

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

Bayer Leverkusen vs. Villarreal CF

Arsenal vs. Kairat Almaty

Monaco vs. Juventus

Ajax vs. Olympiacos

Athletic Club vs. Sporting CP

Pafos FC vs. Slavia Praga

PSG vs. Newcastle United

Union St. Gilloise vs. Atalanta

LA TABLA DE POSICIONES