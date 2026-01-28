Faustino Oro cortó su racha negativa en Países Bajos: igualó con la tricampeona norteamericana Carissa Yip

Otro duro compromiso sacó a flote el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, tras rescatar un laborioso empate ante la maestra internacional y N°1 del ajedrez femenino norteamericano, Carissa Yip, de 22 años, en la 10ª rueda del Torneo Challengers perteneciente al 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos. De esta manera, el Messi del Ajedrez cortó su racha negativa de dos traspiés consecutivos y sumó medio punto para llegar a las 5 unidades en la tabla general de la competencia y ubicarse a tres, del líder, el gran maestro azerbaiyano Aydin Suleymanli, con 8 puntos.

No es sencillo reponerse en el ajedrez, y acaso en ningún deporte en la alta competencia después de una derrota; ni imaginarnos si se trata de dos caídas consecutivas como las sufridas por el niño Faustino Oro en la 8ª y 9ª rueda de esta histórica competencia en el calendario de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas).

Por eso hoy, en la décima jornada del certamen -que premiará al ganador con una plaza al torneo superior (el Masters) en la edición del año próximo- el pequeño Fausti salió dispuesto a jugar una partida sin el vértigo de sus dos últimas presentaciones donde prevalecieron las luchas tácticas, y en cambio eligió trasladarla al campo estratégico donde pese a su poco bagaje -hace apenas más de cinco años que descubrió las reglas de este juego- suele ser uno de sus puntos fuertes a la hora de la elección de jugadas y planes.

“Faustino es un chico fantástico; un jugador que tiene un sentimiento posicional maravillosos para el ajedrez, lo cual es muy raro entre los jóvenes de hoy en día”, tamaño elogio le retribuyó hace algunas semanas, una de las máximas figuras de este juego, el ex campeón mundial y N°1, el noruego Magnus Carlsen en un encuentro que compartió con el niño argentino en su visita al país nórdico. Y hoy, el chico que aprendió a jugar al ajedrez en tiempos de pandemia a causa del Covid-19, hizo gala de esos atributos.

Faustino acertó con la elección del planteo de la partida, por momentos superó tácticamente a su rival que parecía haber perdido la brújula del juego, pero que a causa de la gran precisión de los movimientos encontró los recursos para mantenerse en lucha. Incluso, cuando el chico nacido en Buenos Aires pero que reside en Badalona (España), cometió una leve imprecisión, la joven Yip -de padres chinos, nacida en Boston y graduada en la Universidad de Stanford en Ciencias de la Computación y Matemáticas- se apoderó de la iniciativa, el enorme talento del niño salió a la luz para salvar el juego y abrazarse al empate.

Con gran destreza, el pequeño Fausti salió airoso, con las piezas negras, de la Apertura Italiana propuesta por su rival; al cabo de los 20 primeros movimientos el niño que posee dos normas de gran maestro y sólo debe una nueva performance para conquistar ese título, tenía el dominio del juego y las mejores chances para volver a la victoria. Pero un error en la jugada 23 (Alfil d4), le quitó la ventaja y su rival -que ganó los campeonatos femeninos de Estados Unidos en 2021, 2023 y 2024- comenzó a dominarlo, consiguió un peón de ventaja y amenazaba con sumarle una nueva derrota al prodigio.

Y otra vez, como otras tantas veces, el chico frotó la lámpara y efectuó una serie de movimientos únicos con los que salvó la posición y obligó a su rival a frenar su ataque y extremar los recaudos defensivos para no sufrir un contraataque letal. Tras el intercambio de damas y otras piezas menores, ambos arribaron a un final con una torre y tres peones por bando. Extrañamente, el más chico parecía no conformarse con la igualdad e intentó forzar al máximo la posición, donde llegó a sacar un peón de ventaja pero que no le alcanzó para eludir la triple repetición de jugadas y posición propuesta por su adversaria que decantó en el empate final, después de 59 movimientos y una sesión de 4 horas y media de partida.

El azerbaiyano Suleymanli es el nuevo líder de la competencia, tras su victoria frente al español Daniil Yuffa, y sacar provecho de la caída del norteamericano Andy Woodward -puntero al comienzo de la rueda de hoy- ante el experimentado gran maestro ucranio, Vasili Ivanchuk.

Otros resultados de la 10ª rueda: Maurizzi 1 v. Panesar 0, L´ami 1 v. Lu 0, Assaubayeva 1 v. Roebers 0, e Ivic 0,5 v. Warmerdam 0,5.

Y así quedaron las posiciones al cabo de 10 rueda: 1°, A. Suleymanli (Azerbaiyán), 8 puntos, 2os., A. Woodward (EE.UU.) y M. Maurizzi (Francia), 7,5, 4°, V. Ivanchuk (Ucrania), 7, 5°, B. Assaubayeva, 6, 6os., Yip (EE.UU.) y Faustino Oro (Argentina), 5, 8os., D. Yuffa (España) y M. Warmerdam (Países Bajos), 4,5, 10os., V. Ivic (Serbia) y E. L´ami (Países Bajos), 4, 12os., M. Lu (China) y V. Panesar (India), 3 y 14°, E. Roebers (Países Bajos), 1.

El viernes se reanudará la prueba con la 11ª y antepenúltima rueda, con estos enfrentamientos: Suleymanli v. Ivanchuk, Faustino Oro v. Yuffa, Woodward v. Maurizzi, Lu v. Assaubayeva, Roebers v. Yip, Warmerdam v. L´ami, y Panesar v. Ivic.