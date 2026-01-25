Escándalo en Turquía: un árbitro quedó bajo sospecha por apuestas al sacar dos amarillas y una roja en 5 segundos

Insólita expulsión en el fútbol turco: recibió la tarjeta roja en cinco segundos

En la Superliga de Turquía un episodio controvertido encendió el debate sobre el arbitraje local cuando Kerem Demirbay, centrocampista del Kasimpasa, fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas y una roja en cinco segundos de diferencia en el cierre del encuentro que fue derrota 2-1 contra Trabzonspor.

Este momento, ocurrido en los últimos instantes del partido de la Jornada 19, se viralizó rápidamente por la forma inusual en que se desarrolló y por el trasfondo de discusión sobre la gestión arbitral en la liga.

En el minuto 89, con Kasimpasa perdiendo, Demirbay se preparaba para cobrar un tiro libre. La precipitación del futbolista alemán, de 32 años, ante el deseo de igualar el marcador derivó en una reacción airada: solicitó al árbitro Ali Yilmaz que apurara el procedimiento, ya que este se encontraba demarcando la distancia reglamentaria para la barrera. El juez respondió primero con una tarjeta de amonestación y, ante la insistencia y aplausos del jugador, mostró la segunda amarilla en un intervalo inferior a cinco segundos, lo que significó la expulsión automática.

La secuencia se volvió aún más llamativa por la rapidez inusual: Demirbay vio dos amarillas y la roja en cinco segundos, un hecho poco habitual en el fútbol profesional.

Según The Sun, la actuación arbitral generó un fuerte malestar en el cuerpo técnico del Kasimpasa. Emre Belozoglu, entrenador del equipo y ex internacional turco con más de 100 partidos en su haber, expresó su frustración al término del partido. En la rueda de prensa posterior, Belozoglu manifestó: “Para el desarrollo del fútbol turco, el desempeño de estos árbitros necesita mejorar urgentemente. Dejando a un lado su incapacidad para mostrar tarjetas rojas, un partido no debería gestionarse tan mal, el juego no debería interpretarse tan mal. Está claro que no vienen del mundo del fútbol”.

Los mejores momentos de Trabzonspor 2-1 Kasımpasa

El análisis hecho por el mencionado medio inglés, da cuenta de que el episodio de Demirbay reavivó la polémica en la opinión pública local. En redes sociales, aficionados dividieron opiniones: algunos responsabilizaron al árbitro por alterar el equilibrio emocional del futbolista, mientras otros atribuyeron la expulsión a posibles comentarios inapropiados por parte de Demirbay, sobre los que no existe confirmación oficial. Un usuario escribió en X: “El árbitro jugó deliberadamente con los nervios del futbolista. ¿Qué demonios hace el árbitro delante de Kerem? Si vas a marcar un límite, hazlo delante del balón y luego lárgate. Este es el resumen de los árbitros turcos.” Otro aportó: “¿Quién podría saber lo que Kerem le dijo al árbitro? Quizás usó palabras duras. Ya verán su informe”.

El propio sitio recordó la controversia por los antecedentes recientes en la liga turca, donde el arbitraje estuvo bajo escrutinio constante. En octubre, se inició un procedimiento disciplinario después de descubrirse que 152 árbitros participaban activamente en apuestas, revelación que resultó de una investigación de cinco años y que afectó a 371 de los 571 funcionarios registrados en el país. Además, figuras como José Mourinho han contribuido a la discusión sobre la imparcialidad en la Superliga. El ex entrenador del Fenerbahce sostuvo hace un año: "No luchamos contra el equipo contrario, luchamos contra el sistema. Y luchar contra el sistema es lo más difícil".

Demirbay fue protagonista de este hecho tan peculiar en su reciente debut con Kasimpasa, club al que llegó dos semanas antes del encuentro frente al Trabzonspor, luego de una carrera que incluyó pasos por Hoffenheim, Bayer Leverkusen y Galatasaray. La expulsión por doble amonestación en cinco segundos, en un momento crítico del partido, reforzó el debate sobre la gestión de los árbitros y la presión que se vive en una liga donde la percepción de justicia arbitral es un punto cada vez más cuestionado.

En la presente Superliga de Turquía, el Trabzonspor se ubica tercero con 41 puntos y quedó a 5 del líder Galatasaray. Mientras que el Kasimpasa suma 16 unidades y quedó al borde de la zona de descenso.

Dentro del fútbol internacional se registraron situaciones similares: en 2024, Hulk, jugador del Atlético Mineiro en Brasil, recibió una falta, fue amonestado y, tras continuar las protestas, fue expulsado en ese mismo lapso.