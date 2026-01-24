La selección argentina de futsal comienza su camino en la Copa América: sus rivales, los convocados y todo lo que hay que saber

La selección argentina de futsal debutará ante Perú en la Copa América 2026 que se disputará en Paraguay desde el 26 de enero (AFA)

La selección argentina de futsal ya definió a sus 14 jugadores que disputarán la próxima Copa América que se llevará a cabo desde el sábado 24 de enero en el predio del Comité Olímpico de Paraguay (COP), competencia que además otorga cupos para la Finaíissima 2026, prevista para noviembre.

De acuerdo con la información publicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el plantel dirigido por Matías Lucuix ya se encuentra en Asunción, preparándose para el debut del domingo 25 de enero, a las 17, ante Perú por el Grupo A. Todos los partidos se podrán ver a través de la señal del canal DSports.

En las últimas dos ediciones de este torneo, celebradas también en territorio paraguayo, Argentina mostró un rendimiento destacado: obtuvo el título en 2022 al vencer al seleccionado local y fue subcampeona en la edición 2024 luego de perder en la final ante Brasil. El premio mayor en esta oportunidad será la clasificación tanto del campeón como del subcampeón a la Finalissima 2026.

Luego del debut frente a Perú, la selección argentina se enfrentará a Uruguay, Ecuador y Paraguay en la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales. En el Grupo B participan Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Matías Lucuix, entrenador de la selección argentina de futsal, dio a conocer a los 14 convocados para la Copa América 2026 (Foto: AFA)

En cuanto a la convocatoria del técnico Matías Lucuix se destacan las presencias de los experimentados Nicolás Sarmiento (arquero), el capitán Ángel Claudino, Lucas Bolo Alemany y Matías Rosa. Todos ellos jugaron en la edición pasada. Además, debutarán en la Copa América Lukas Acosta, Agustín Plaza, Bautista Caso, Nelson Barrientos, Juan Pablo Cuello, Juan Rodríguez, Lucas Granda, Agustín del Rey y Dylan Vargas.

Una de las ausencias de peso para la Argentina será la baja de Luciano Gauna, jugador del Barcelona, quien no estará por motivos personales, informó DeporTV. En tanto que Rodrigo Álvarez (Boca Juniors), Leandro Altamirano (Noia Portus Apostoli FS) e Iván Pesi (América del Sud), quienes no superaron el corte de la prelista.

En cuanto al formato del torneo y su calendario, la Fase Final está programada para el 31 de enero y 1 de febrero. Los líderes de cada zona se cruzarán en semifinales con los segundos colocados del grupo opuesto. El partido decisivo consagrará al campeón continental, mientras que el ganador y el subcampeón accederán a la próxima Finalissima, acuerdo internacional instaurado en los últimos años entre selecciones sudamericanas y europeas.

Matías Lucuix, entrenador de la selección argentina de futsal que participará de la Copa América 2026 (AFA)

La selección argentina buscará ganar su cuarta Copa América (lo logró en 2003, 2015 y 2022), mientras que Brasil es el máximo ganador de la historia, con 11 títulos. El resto de las selecciones participantes nunca han levantado un trofeo.

El plantel de Argentina para la Copa América de Futsal

Nicolás Sarmiento (ASD Roma 1927)

Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior FS)

Lukas Acosta (Peñíscola FS)

Juan Rodríguez (América del Sud)

Lucas Bolo Alemany (Napoli Futsal)

Agustín Plaza (Peñíscola FS)

Bautista Caso (Pinocho)

Nelson Barrientos (Boca Juniors)

Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza Futsal)

Juan Pablo Cuello (Xota Fútbol Sala)

Ángel Claudino (Riga FC)

Lucas Granda (FC Barcelona)

Dylan Vargas (Riga FC)

Agustín Del Rey (Córdoba Patrimonio Humanidad)

La lista de convocados de la selección argentina de futsal para la Copa América 2026

Los grupos de la Copa América de Futsal 2026

Grupo A: Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

Grupo B: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Fixture de la Fase de Grupos

Sábado 24 de enero

- 12.00: Bolivia vs Chile

- 14.30: Brasil vs Colombia

- 17.00: Ecuador vs Uruguay

- 19.30: Paraguay vs Perú

Domingo 25 de enero

- 12.00: Colombia vs Venezuela

- 14.30: Bolivia vs Brasil

- 17.00: Perú vs Argentina

- 19.30: Ecuador vs Paraguay

Lunes 26 de enero

- 12.00: Colombia vs Bolivia

- 14.30: Venezuela vs Chile

- 17.00: Perú vs Ecuador

- 19.30: Argentina vs Uruguay

Miércoles 28 de enero

- 12.00: Venezuela vs Bolivia

- 14.30: Chile vs Brasil

- 17.00: Argentina vs Ecuador

- 19.30: Uruguay vs Paraguay

Jueves 29 de enero

- 12.00: Chile vs Colombia

- 14.30: Brasil vs Venezuela

- 17.00: Uruguay vs Perú

- 19.30: Paraguay vs Argentina

Fase Final

Sábado 31 de enero

- 5° A vs 5° B

- 4° A vs 4° B

- 1° A vs 2° B (semifinal 1)

- 1° B vs 2° A (semifinal 2)

Domingo 1 de febrero

- 3° A vs 3° B

- Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2 (Por el tercer puesto)

- Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2 (Final).