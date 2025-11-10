Duelo entre padre e hijo: los detalles del choque entre los Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Vélez

El reencuentro familiar marcó el partido entre Gimnasia y Vélez en el Bosque de La Plata: Nicolás Barros Schelotto se midió en el campo ante su padre, Guillermo, y su tío, Gustavo, en la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025.

La singularidad de este cruce no solo radicó en el lazo sanguíneo, sino en el contexto deportivo: Nicolás, consolidado como titular en el equipo platense desde hace dos jornadas, afrontó su tercer encuentro en la máxima categoría tras haber asegurado la permanencia de su equipo en una temporada exigente.

Antes del inicio del partido, el mediocampista local protagonizó un momento emotivo al acercarse al banco de suplentes de Vélez para fundirse en un abrazo con su padre, quien dirige al conjunto visitante. El gesto se repitió con su tío Gustavo y con el resto del cuerpo técnico del Fortín, evidenciando la cercanía familiar pese a la rivalidad circunstancial.

El abrazo de la familia Barros Schelotto

El periodista Federico Bueno de ESPN reveló que la familia compartió una comida el fin de semana anterior al encuentro, aunque optaron por no abordar temas relacionados con el encuentro disputado en el Bosque platense. “Cenaron juntos el pasado sábado, pero decidieron no hablar del partido de este lunes”, reveló el reportero durante el duelo. En la platea, además, la familia, fanática del conjunto del Bosque, vibró con tan peculiar choque.

En cuanto a lo deportivo, Nicolás fue quien festejó, ya que disfrutó de los goles de sus compañeros, Marcelo Torres y Jeremías Merlo, para una importante victoria por 2-0. En la próxima fecha, Gimnasia cerrará la fase regular frente a Platense, mientras que Vélez recibirá a River Plate.

Por otro lado, el partido tuvo un matiz particular por la presencia de los mellizos Barros Schelotto en el estadio que los vio nacer futbolísticamente. Vale recordar que Guillermo y Gustavo debutaron como jugadores en el Lobo.

Es por eso que la jornada en el Juan Carmelo Zerillo se transformó en un acontecimiento emotivo para la hinchada de Gimnasia, que les brindó un recibimiento especial en la previa del partido ante Vélez.

Esta fue la duodécima vez que la ahora dupla técnica se enfrentó al elenco platense. Con este duelo incluido, los Mellizos registran seis victorias, tres empates y tres derrotas.

El primer cruce de Guillermo como entrenador ante Gimnasia se produjo en 2013, cuando estaba al frente de Lanús. En esa oportunidad, el partido terminó igualado sin goles, un resultado que se repitió en el segundo enfrentamiento, también con empate y sin que Barros Schelotto debiera celebrar un tanto contra el equipo de sus orígenes. Estos empates iniciales marcaron un comienzo equilibrado en su historial ante el Lobo.

A partir de 2015, el panorama cambió y se inició una serie de triunfos consecutivos. Cuatro victorias con Lanús consolidaron una racha que se extendió durante dos años. Entre estos encuentros, destacan el 2-0 de noviembre de 2014, otro 2-0 en marzo de 2015, un 1-0 en noviembre de ese año y dos victorias adicionales en la liguilla pre-Sudamericana: 1-0 y 2-1. La última victoria de este ciclo llegó en 2017, ya como entrenador de Boca, con un contundente 3-0.

No obstante, la tendencia favorable se interrumpió en 2018, cuando Barros Schelotto no logró imponerse a Gimnasia en tres oportunidades. Ese año, los partidos concluyeron con un empate 2-2 en mayo, una derrota 1-0 en septiembre que significó la eliminación de la Copa Argentina, y un 2-1 en octubre. Esta serie de resultados adversos marcó un paréntesis en su dominio sobre el club platense.

El reencuentro con la victoria se produjo en su regreso al fútbol argentino, esta vez al mando de Vélez. El 29 de abril de este año, en el estadio Amalfitani, Barros Schelotto logró vencer a Gimnasia por 1-0, cortando así la sequía de triunfos ante su antiguo equipo.