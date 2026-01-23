“Se lleva el mundo por delante”: el gol de Lautaro Martínez en la demoledora victoria del Inter ante Pisa

Lautaro Martínez sigue imparable en la Serie A de Italia, donde es el máximo goleador de la temporada y marcó un gol en la impactante victoria del Inter por 6-2 ante el Pisa, en un duelo que abrió la fecha 22 del Calcio. El Toro marcó el segundo tanto del Neroazzurro, que se mantiene como único líder de la competencia.

En el estadio Giuseppe Meazza de Milán, el Inter comenzó sufriendo ante el colista de la tabla de posiciones. La visita se puso adelante en el marcador y en 23 minutos ganaba 2-0 gracias a los tantos de Stefano Moreo. El primer gol llegó luego de un grosero error del arquero Yan Sommer, quien dio un pase corto que fue aprovechado por el rival para convertir desde larga distancia. En el segundo, Moreo se anticipó en el área y venció al arquero suizo con un cabezazo al primer palo.

Sin embargo, el local iba a tener una remontada asombrosa para dar vuelta el partido antes del descanso. A los 39 minutos, el polaco Piotr Zielinski descontó por intermedio de un tiro penal, que ejecutó con potencia al medio del arco. 60 segundos después, Federico Dimarco envió un centro al área desde la izquierda y Lautaro Martínez conectó un cabezazo fulminante para empatar el duelo. “Se lleva el mundo por delante. Inatajable y con una potencia tremenda”, expresó el comentarista de ESPN Vito De Palma al describir la acción. Pero habría más: en tiempo de descuento, Alessandro Bastoni asistió a Pio Esposito, quien de cabeza puso el 3-2.

*Lautaro Martínez marcó un golazo en la victoria del Inter

Ya en el complemento, a los 82 minutos, Dimarco convirtió un verdadero golazo de volea al tomar de aire la pelota luego de un pase de Marcus Thuram y someter al arquero Simone Scuffet. El conjunto dirigido por Cristian Chivu no dejó de atacar y el francés Ange-Yoan Bonny amplió diferencias a los 88′ con una definición sutil tras una gran jugada individual. Quedó el tanto restante del armenio Henrik Mkhitaryan, quien apareció solo en el área para meter el 6-2 definitivo.

Con este resultado, Inter le sacó 6 puntos de ventaja al Milan (46), su inmediato perseguidor y escolta en la Serie A. El Rossonero aún debe jugar su partido de la fecha 22 ante Roma (42) como visitante el próximo domingo 25 de enero. En su agenda inmediata, el Neroazzurro jugará el miércoles 28 ante el Borussia Dortmund en Alemania por la última fecha de la Champions League y visitará al Cremonese por la Serie A el 1 de febrero. Luego, el miércoles 4/2 chocará ante el Torino por los cuartos de final de la Copa Italia.

En cuanto a Lautaro Martínez, el bahiense suma 16 goles en la temporada (26 partidos), contando sus actuaciones en la Serie A, Copa Italia y Champions. En sus 365 encuentros con Inter tras su llegada desde Racing, el campeón del mundo lleva anotados 169 tantos y 54 asistencias, quedando a cuatro conquistas de Roberto Boninsegna, tercer máximo anotador en la historia del club.

