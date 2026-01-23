Panorama de San Lorenzo: cuatro refuerzos, una posible venta y las negociaciones con Boca por Alexis Cuello

Damián Ayude espera por la habilitación de los refuerzos

En medio de una situación compleja, San Lorenzo se movió en este mercado de pases. En los últimos días, la dirigencia transitoria, encabezada por Sergio Costantino, giró la plata para levantar las 14 inhibiciones que pesaban sobre el club, pero aún necesita la aprobación de la FIFA para poder así oficializar los cuatro refuerzos que llegaron para sumarse al plantel.

“San Lorenzo ya efectuó los pagos correspondientes. Pero bueno, no es que vos pagás y apretás un botón y ya está. Tenes que hacer el trámite en FIFA y eso demora unos días. Formalmente no están todas levantadas, pero se están tramitando para levantarlas, porque son detalles administrativos. La plata ya se mandó”, asegura el dirigente Ulises Morales, en diálogo con Infobae.

Cuando el inicio de 2026 asomaba difícil, el gobierno interino se movió rápido y giró más de 3,5 millones de dólares para levantar las 14 inhibiciones que tenía por diferentes deudas, según manifestó Costantino en la última conferencia de prensa.

La mayor parte de la deuda económica era con diversos clubes, por derechos de formación. Además, existían deudas importantes con Monterrey (México) por Adam Bareiro, con Diego Torito Rodríguez de su paso por el club (se acordó abonar el 50 por ciento de 800 mil dólares ahora y el resto en varias cuotas) y con el Austin FC (Estados Unidos) por una cuota impaga del pase de Jhohan Romaña.

Jhohan Romaña por ahora seguirá en San Lorenzo. Lo pretendía River Plate

De esta manera, la institución azulgrana logró cumplir con el requisito mínimo que requiere el ente máximo del fútbol mundial para incorporar jugadores. Pero falta un paso más: la FIFA deberá cargar el total de las bajas de inhibiciones en el sistema, en donde gradualmente se observa la información actualizada. Hasta ahora, queda pendiente una prohibición de fichajes que, por detalles administrativos, se irá en las próximas horas. Una vez que eso suceda, saldrá un comunicado oficial del club para explicar la situación y posteriormente se hará la presentación de los refuerzos.

Por otra parte, el gobierno transitorio no informó aun oficialmente el detalle, ni tampoco se sabe de dónde salió el dinero, teniendo en cuenta que hasta el momento no hubo ingreso de dólares por ventas de jugadores. En Boedo se espera que durante este viernes no haya más sanciones por levantar.

“Se está poniendo al club en orden, porque la función de la Comisión Transitoria es medianamente ordenar la situación para que el 30 de mayo haya elecciones. Las nuevas autoridades electas por los socios podrán continuar mejorando a San Lorenzo por un año y medio más”, sostuvo el presidente de la Asamblea de Representantes, que confirmó que los sufragios a presidente serán a fines de mayo.

Por los tiempos que maneja la FIFA, el entrenador Damián Ayude no podrá contar con los refuerzos que llegaron hasta ahora para el debut de San Lorenzo contra Lanús, esta tarde-noche, a las 19, en el Nuevo Gasómetro, por la primera fecha del Torneo Apertura.

La primera cara nueva es Mauricio Cardillo, volante que llegó de Independiente Rivadavia en condición de libre. Nacido en Olavarría hace 22 años, hizo todas las divisiones inferiores en el Granate, el club al que arribó cuando tenía 12 años. Sin embargo, nunca pudo debutar en la Primera de Lanús y en enero de 2023 pasó a préstamo a Nueva Chicago. En Mataderos, solo disputó nueve partidos y regresó al final de la temporada.

La puesta a punto de San Lorenzo para el debut en el Apertura

En agosto de 2024, Cardillo fue fichado de manera definitiva por la Lepra mendocina, donde disputó 42 encuentros y se ganó un lugar como pieza importante para el entrenador Alfredo Berti, ya sea cómo titular o ingresando desde el banco, marcando así tres tantos en un año y medio.

El segundo refuerzo es Gregorio Rodríguez, quien llegó a préstamo desde Melgar de Perú. El oriundo de Córdoba capital es extremo derecho, tiene 27 años y debutó en Instituto, club que lo formó y en el que estuvo cuatro temporadas. Luego, pasó a El Dominó en 2025, donde se destacó en 37 participaciones con cuatro goles y dos asistencias, además de haber clasificado a Melgar a la Copa Sudamericana 2025.

La tercera cara nueva es Mathías De Ritis, lateral izquierdo que finalizó su contrato con Peñarol de Uruguay y llegó en condición de libre. El montevideano, de 22 años, firmó un vínculo por un año, con opción de renovación por dos temporadas más. El defensor charrúa contaba con otras ofertas del fútbol argentino y también sondeos desde Brasil, pero se inclinó por el Ciclón. El uruguayo disputó y ganó el Mundial Sub-20 realizado en la Argentina con su Selección en el 2023.

La cuarta incorporación es Gonzalo Abrego. El mediocampista ofensivo llega procedente de Godoy Cruz, equipo que descendió a la segunda categoría del fútbol argentino. Firmará un contrato por un año y con opción de compra. La cifra rondaría los 200 mil dólares. Desde el 2020 que llegó al Tomba, el volante acumuló 163 partidos oficiales, anotó nueve goles y dio once asistencias.

Mientras el mercado de pases este abierto, San Lorenzo no se bajará e irá en busca de más refuerzos. En la carpeta del entrenador Ayude, figura el nombre de Jonathan Torres, delantero de Cerro Porteño, aunque no hay negociaciones abiertas. El santafecino, de 29 años, tiene un paso extenso por el fútbol argentino. Jugó en Quilmes, Almagro, Sarmiento de Junín y Lanús, como también en el Querétaro de México. Además, interesa Luciano Vietto, que quedó libre de Racing Club, pero deberá bajarse considerablemente su valor de contrato. Hay optimismo por la llegada del mediocampista ofensivo de 32 años, aunque define el cuerpo técnico azulgrana. Y hoy no sería prioridad.

¿Luciano Vietto puede llegar a San Lorenzo? (Foto REUTERS/Cristina Sille)

No obstante, también surgió el rumor de Emiliano Vecchio, pero la dirigencia descartó su llegada. “Con alguno más se está trabajando. Pero no es conveniente decir nada porque te lo roban otros equipos. El ambiente del fútbol es así. Lo que vos querés, lo quieren otros, y lo usan para posicionarse y te suben el precio. Hay que hacerlo de callado. No hay negociaciones abiertas por otro jugador, ya que San Lorenzo no ha vendido a nadie, por ahora. Al menos que aparezca una oferta interesante, no va a vender”, revela Morales.

Por otra parte, el Ciclón negocia por la llegada de un defensor colombiano Cristian Tavor, quien milita en América de Cali y ya existen charlas para que rescinda su contrato y se sume a Boedo en condición de libre. El marcador central, de 27 años, arribó al conjunto colombiano en enero de 2025 y disputó 33 partidos, con un gol convertido. Tovar se formó en Deportes Tolima y allí debutó en Primera, aunque solo disputó ocho cotejos.

Sin embargo, fue en Deportivo Pasto donde se afianzó y acumuló 120 presentaciones, con tres tantos. Su buen andar hizo que emigre a Europa para vestir las camisetas de FC Sheriff de Rumania, y más tarde salió a préstamo a FC Ordabasy Shymkent de Kazajistán, pero jugó poco: apenas 9 partidos, pero participó de la Europa League y de la Champions League.

Elías Báez está a un paso de ser vendido

Por otra parte, San Lorenzo llegó a un acuerdo de palabra con el Atlanta United de la MLS por la salida de Elías Báez. El Ciclón cerró la venta en más de 2 millones de dólares por el 100 por ciento de la ficha. El futbolista firmará un vínculo por tres años, con opción a extenderlo por dos temporadas más. En los próximos días, viajará hacia los Estados Unidos para hacerse la revisión médica. Este jugador se sumará a los dos que se fueron anteriormente, a los cuales no les renovaron sus contratos: Andrés Vombergar y Nery Domínguez. El delantero continuará su carrera en Vasco Da Gama de Brasil, mientras que el marcador central se incorporó a Central Córdoba de Rosario.

En cuanto a Jhohan Romaña, está trabada la negociación con River que intentó contratar al defensor colombiano. “No hizo River una nueva propuesta, pero San Lorenzo no es el gran bazar. No está de remate ni es un outlet. El club que quiera jugadores de San Lorenzo que pague lo que realmente valen. No le vamos a coartar la libertad a ningún jugador, pero tampoco lo vamos a regalar. Porque cuando vos regalás, empezás a descapitalizarte y se empieza a vaciar el club”, sentencia Morales.

El zaguero colombiano busca una salida de Boedo, pero las negociaciones con la entidad de Núñez no prosperaron y se mantendrá en el plantel comandado por Ayude, que disputará el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana durante este 2026. “Romaña tiene un contrato firmado y es un muy buen contrato. Así que no hay nada que mejorarle”, aseveró el dirigente.

Boca volvió a ofertar por Alexis Cuello (Fotobaires)

Por ahora, la única negociación activa que tiene el Santo es con Boca por la venta de Alexis Cuello. En Boedo pretenden tres millones de dólares limpios por el 60 por ciento de la ficha para dejar ir al delantero. El club de La Ribera mandó una nueva propuesta por 3 millones de dólares brutos, abonados en dos cuotas: 50 por ciento al día y el resto en enero de 2027. La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme le solicita a su par azulgrana que responda en 72 horas, ya que el cierre del libro de pases está programado para el martes que viene a las 17. “Hay una diferencia importante porque San Lorenzo pretende tres millones limpios, pero pueden seguir negociando. No se descarta la posibilidad de la salida de Cuello. Ambos clubes pueden seguir negociando hasta treinta segundos antes del cierre libre de pases”, aclaró la misma fuente dirigencial.

Por último, la primera decisión que tomó el gobierno provisorio fue achicar la deuda con los jugadores del plantel, que equivalía a mas de 1,700 millones de pesos, según manifestó el presidente interino. Al día, se les debe los sueldos de diciembre y enero. “Siempre tenés dos meses de changüí. Hoy, se les debe los dos últimos meses. Está bien, pero bueno, por lo menos achicamos la deuda con ellos”, cerró Morales.