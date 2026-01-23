Deportes

Francisco Cerúndolo agradeció el aliento de la hinchada argentina en el Australian Open tras su victoria sobre Rublev: “Somos locales otra vez”

El tenista nacional mejor ubicado en el ranking tuvo apoyo extra en su partido ante el ruso, al que superó en tres sets para instalarse por primera vez en octavos de final de un Grand Slam

El aliento de los hinchas suele hacerse sentir en cada rincón del mundo donde juegue un argentino, y este viernes Francisco Cerúndolo tuvo ese extra durante su partido ante el ruso Andrey Rublev, al que superó en tres sets para instalarse por primera vez en octavos de final del Australian Open.

Los típicos cantos de cancha fueron la banda sonora de las acciones en el Show Court Arena, donde el tenista nacional mejor ubicado en el ranking ATP firmó una contundente victoria por 6-3, 7-6 (3) y 6-3 que le permitió igualar su mejor actuación en un Grand Slam. Fran agradeció ese apoyo con su firma en la cámara y un mensaje: “Somos locales otra vez”.

“En mi tercer intento, finalmente lo logré”, celebró Cerúndolo, que había alcanzado la tercera ronda de este certamen en 2023 y 2025. “Hoy me sentí como si estuviese jugando en mi país”, agregó.

La hinchada argentina volvió a retratar una escena que se viralizó los primeros partidos: la escena del festejo de Tomás Etcheverry en su triunfo frente al británico Arthur Fery por la segunda ronda fue replicada en las redes sociales del torneo.

“Mucha alegría tener tanto apoyo de la gente estando tan lejos de casa. Es una locura, lo que te hacen sentir es impresionante. Quiero agradecerles a todos porque sé que es costoso venir acá. Gracias a los que madrugaron, a los que trasnocharon, muchas gracias por apoyarme. A mi familia y amigos", amplió Cerúndolo tras la victoria.

Francisco Cerúndolo se toma una
Francisco Cerúndolo se toma una selfie con los hinchas luego del partido (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

El porteño, 21° del ranking ATP, valoró su rendimiento en el encuentro válido por la tercera ronda. “Saqué muy bien. Me sentí muy sólido desde la base. Conozco bien a Rublev y es un jugador agresivo. La idea era mantener la intensidad, incomodarlo y no dejarlo entrar en partido”, destacó a ESPN.

“Me tengo confianza para lo que viene. Vengo jugando bien, estoy haciendo un gran torneo”, sumó Cerúndolo. “Hoy jugué bastante bien. Me gustaría subir un poco más a la red, cuestión de animarse un poco más nomás. Ajustar eso, ajustar las devoluciones. Siempre hay cosas para mejorar”, analizó.

Con este triunfo, Fran se convirtió en el octavo tenista argentino en alcanzar la cuarta ronda del primer Grand Slam de la temporada: anteriormente lo habían logrado David Nalbandian (5), Guillermo Vilas (4), Juan Martín Del Potro (3), Guillermo Cañas, Guillermo Coria, Diego Schwartzman (2) y Juan Ignacio Chela (1).

A la vez, el pupilo de Pablo Cuevas es el 15° compatriota en alcanzar los octavos de final de un Major en, al menos, tres ocasiones, y es el único tenista activo del país en lograrlo.

Este viernes, Cerúndolo dominó el partido de principio a fin y se llevó un triunfo contundente en 2 horas y 8 minutos. Así logró igualar el mejor resultado de su carrera en un torneo de Grand Slam: su actuación más destacada hasta ahora habían sido los octavos de Roland Garros en 2023 y 2024.

Fran estiró su historial con Rublev por 4-1. Todos sus triunfos contra el ruso -fue 5° del mundo en 2021 y hoy se ubica en el 15° lugar de la clasificación de varones- fueron en sets corridos.

Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev, que superó al británico Cameron Norrie por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 en el cruce por la segunda ronda.

Cerúndolo mantiene un historial favorable con el actual 3° del ranking mundial: lo venció en tres oportunidades y cayó en dos, una de ellas por retiro en 2025.

Además, Zverev confesó en más de una ocasión que el porteño es uno de los rivales que más le cuesta enfrentar en el circuito. “Siempre lo digo: Francisco podría estar mejor en el ranking. Sin dudas, por cómo juega, debería ser Top 10 o estar muy cerca″, aseguró el alemán en noviembre último, luego de imponerse por 6-4 y 7-6 (3) en un reñido partido válido por el Single 1 de los cuartos de final de la Copa Davis.

Desahogo. En su tercer intento,
Desahogo. En su tercer intento, Francisco Cerúndolo alcanzó por primera vez los octavos del Australian Open (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

