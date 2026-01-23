El video viral entre un integrante del cuerpo técnico de Quilmes y un grupo de hinchas que volvían de bailar

Los simpatizantes comenzaron a cantar y se sumó un integrante del cuerpo técnico

En medio de la intensa pretemporada de Quilmes en Mar del Plata, un episodio espontáneo contribuyó a reforzar la conexión entre el plantel y sus simpatizantes en la antesala del arranque de la Primera B Nacional, donde el club del sur bonaerense buscará nuevamente el ascenso a la élite del fútbol argentino. Mientras el cuerpo técnico y los jugadores desayunaban en el hotel de la ciudad costera, un grupo de hinchas que regresaba de bailar protagonizó una escena inesperada: reconocieron a los integrantes del equipo, comenzaron a corear canciones de cancha en la vereda y generaron un momento de comunión y euforia que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En el cierre de la secuencia, Leonardo Iglesias, uno de los ayudantes de campo del entrenador Alfredo Grelak, decidió salir y mezclarse con los simpatizantes. Las grabaciones, difundidas por el periodista Gonzalo Figueroa y el medio Deportes en FM, sumaron juntas más de 270.000 reproducciones y superaron los 200 retweets en X (antes Twitter).

Allí se pudo observar que el miembro del cuerpo técnico se acercó para saludar de mano a cada uno de los presentes, y luego se integró al círculo saltando y animando como un hincha más. El propio asistente quedó envuelto en la ronda, compartiendo cánticos y saltos junto al grupo durante varios minutos, en un gesto que sorprendió a todos y convirtió el encuentro en una postal inolvidable para los fanáticos y el equipo.

La secuencia de los hinchas en el hotel

Vale recordar que Grelak llegó al Cervecero luego de la tormentosa salida de Aldo Duscher. El ex volante de la selección argentina había renunciado a su cargo, pero se arrepintió y se presentó a dirigir la práctica al día siguiente. Sin embargo, las versiones cruzadas indicaron que no pudo hacerse cargo del entrenamiento. Finalmente, a mediados de agosto Grelak dio inicio a su ciclo.

De cara al comienzo del torneo, Quilmes se enfrenta a una zona desafiante en la Primera Nacional. El club deberá medirse con rivales como Atlanta —con quien debutará—, Chacarita, Nueva Chicago y San Martín de Tucumán, entre otros, en la lucha por uno de los boletos al ascenso.

Para fortalecer al plantel, la institución incorporó jugadores de trayectoria en la máxima categoría del fútbol local. Entre ellos, el arquero Gonzalo Marinelli, de 36 años, quien llega tras consagrarse campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, y Alexis Domínguez, delantero que vistió la camiseta de Barracas Central. Estos nuevos refuerzos apuntan a brindar solidez y experiencia en la competencia que se avecina.

Estos dos refuerzos se suman a las llegadas de Axel Batista, Thomas Ortega, Luciano Recalde, Agustín Lavezzi, Ariel Kippes, José Barreto, Ramiro Luna, Raúl Lozano, Ian Rasso, Ulises Vera, Agustín Bolívar, Mauro Fernández, Máximo Paredes, Aaron Spetale, Juan Yagali y Martín Vallejos. El Cervecero se reforzó con la premisa de regresar a Primera División, la cual no pisa desde la temporada 2016/2017 cuando descendió a la B Nacional junto a Sarmiento, Atlético de Rafaela y Aldosivi.

El Chapu Braña se convirtió en el nuevo DT de la Reserva de Quilmes (qacoficial)

Además, el histórico Rodrigo Chapu Braña fue presentado como nuevo director técnico de la Reserva del club. El ex jugador disputó más de 250 partidos con Quilmes y fue una pieza vital para el ascenso del año 2003.

El intercambio con los hinchas y el ayudante técnico simbolizó el clima que se vive en la delegación de Quilmes en Mar del Plata y revitalizó el entusiasmo de los seguidores a las puertas del inicio del certamen.