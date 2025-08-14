Deportes

Presentó la renuncia como DT, se arrepintió, quiso dirigir la práctica y la actitud del plantel lo sorprendió

Aldo Pedro Duscher quiso ponerse al frente del entrenamiento de Quilmes, pese a que el día anterior había acordado su salida

Guardar
Aldo Duscher se presentó a
Aldo Duscher se presentó a dirigir, pese a que habíia renunciado el día anterior

La despedida de Aldo Pedro Duscher terminó envuelta en un escándalo. El ex volante de la selección argentina y DT del Cervecero renunció a su cargo el miércoles, pero apareció en la práctica de este jueves y disparó una serie de rumores. Por ejemplo, según el programa Deportes en FM, por FM Sur, “hubo una discusión casi con golpes entre el DT y el presidente -Mateo Magadán-, y se inició una reunión. La práctica sigue demorada: el plantel vota de a dos para decidir entre dos técnicos”. Otros medios de la zona subrayaron que en realidad hubo un sondeo al plantel luego de que el Duscher se presentara con intenciones de conducir la práctica.

La secuencia de hechos comenzó con la renuncia del entrenador, que apenas había dirigido siete partidos al frente del equipo. Pese a su dimisión, el técnico se presentó hoy y habría solicitado la indumentaria oficial para retomar sus funciones. Mientras tanto, la práctica ya estaba bajo el control de la dupla interina compuesta por Ricardo Vendakis y Néstor Fredani, lo que generó una situación de incertidumbre y tensión en el seno del club.

La llegada de Mateo Magadán precipitó los acontecimientos. Fue allí que se habría dado la discusión de tono elevado. Y la supuesta votación. Pese a que algunas versiones indicaban que la modalidad elegida consistió en que los jugadores, de a pares, depositaran su voto por escrito, manifestando si apoyaban o no la continuidad del entrenador, sólo se habría tratado de una consulta general. El resultado fue claro: el consenso planteó el cambio de rumbo, lo que ratificó la salida del DT. Finalmente, Duscher abandonó el predio y no quiso brindar declaraciones.

Duscher duró solo siete partidos
Duscher duró solo siete partidos en el cargo

Consultado por Infobae, Magadán aceptó parte de la escena, aunque le bajó el tono al contexto. “Ayer Duscher renunció a mediodía, luego me llamó para decirme que estaba arrepentido, que tenía el apoyo del plantel. Le dije que era una decisión que había tomado él y que era irreversible, y que el sábado tenemos un partido importante. Y hoy, cuando se presentó al entrenamiento a dirigir al equipo, le dije que era un tema cerrado, que no le tenía que seguir haciendo daño al club y se fue. Y la práctica se desarrolló normalmente", alegó.

Minutos más tarde, en TyC Sports, agregó: “Es falso que hubo una votación del plantel para que siga Duscher”. Y explicó el porqué no aceptó que el entrenador dirija la práctica: “Era una desprolijidad. Tratamos de ser un club serio”.

El paso de Duscher por el Cervecero resultó breve y poco fructífero, ya que dirigió siete encuentros, con un balance de dos victorias (3-1 ante Arsenal y 2-1 frente a Atlanta), dos empates (ambos 0-0, contra San Lorenzo y All Boys) y tres derrotas (1-0 ante Colegiales, 3-1 frente a Deportivo Madryn y 2-0 contra Racing de Córdoba). Además, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina tras igualar sin goles ante San Lorenzo y caer por penales 4-3 en los dieciseisavos de final.

La situación deportiva del club tampoco ayudó a sostener el ciclo: Quilmes ocupa el duodécimo puesto en la Zona A de la Primera Nacional, lejos de los puestos de ascenso. La combinación de resultados adversos, falta de respaldo dirigencial y la supuesta e inédita consulta al plantel sellaron el final de una etapa que quedará en la memoria por la forma en que se resolvió la crisis.

En enero, el entrenador también tuvo una polémica salida de su anterior trabajo en la selección sub 20 de Paraguay. En esa ocasión, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó su destitución en medio del Sudamericano de la categoría, tras una discusión con la prensa local, luego de la goleada 6-0 en contra ante Uruguay.

Temas Relacionados

Aldo Pedro DuscherQuilmesdeportes-argentina

Últimas Noticias

¿Miguel Russo patea el tablero en Boca? La formación que probó en la práctica en La Bombonera, con ausencias de peso

El DT xeneize dispuso de dos equipos en el ensayo táctico de este jueves. El equipo intentará cortar la racha este domingo en Mendoza ante Independiente Rivadavia

¿Miguel Russo patea el tablero

River Plate visitará a Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará pisar con fuerza en Asunción contra el Gumarelo. Desde las 21.30, por Telefe, Fox Sports y Disney+

River Plate visitará a Libertad

Un legendario campeón mundial de boxeo confesó que le ofrecieron una fortuna por perder: “Ahí me prendieron fuego”

Omar Narváez reveló una historia desconocida en una pelea por el título: “La bolsa era muy tentadora. Pero lo primero que se me cruzó por la cabeza fueron mis hijos”

Un legendario campeón mundial de

Godoy Cruz empata con Atlético Mineiro en Brasil por los octavos de la Copa Sudamericana

El Tomba va por un buen resultado en el duelo de ida en Belo Horizonte. Televisan ESPN y Disney+

Godoy Cruz empata con Atlético

La Fórmula 1 analizó a los novatos de 2025: el duro veredicto sobre las dificultades que sufrió Colapinto en Alpine

El argentino es uno de los siete jóvenes que hacen sus primeras carreras de forma permanente en la Máxima. El balance de cada uno

La Fórmula 1 analizó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de buñuelos de espinaca

Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, rápida y fácil

En un mercado volátil y con tasas que rondan el 75%, el dólar bajó a $1.310 y las acciones perdieron hasta 9% en Wall Street

La Corte ratificó el cierre de la causa Riachuelo y dio por concluida su supervisión del saneamiento

Vecinos de Balvanera impulsan la recuperación de una joya arquitectónica oculta en el Hospital Español

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el viernes no laborable

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que no

Donald Trump aseguró que no le preocupa un acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

Los aranceles que estableció Estados Unidos no afectaron el tránsito por el canal de Panamá

Haití recurre a una empresa de seguridad privada para enfrentar a las bandas armadas

Israel anunció un proyecto de asentamiento que, según los críticos, dividirá Cisjordania en dos

El Museo Whitney nombra al biógrafo de Robert Crumb como curador de dibujos y grabados

TELESHOW
Tuli Acosta confirmó su separación

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah luego de tres años de relación: “Sentimos que el amor mutó”

Tras el juicio a Claudio Contardi, Julieta Prandi recordó las palabras de Locomotora Oliveras: “Hay que hacerlo con miedo y todo”

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana