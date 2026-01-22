La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

AFA confirmó que la Recopa de Campeones comenzará a disputarse en el 2027 (Nicolás Stulberg)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los certámenes que se disputarán a lo largo del 2026 y que otorgarán un total de siete títulos. Además, luego del cónclave con la Liga Profesional, se hizo oficial que la Recopa de Campeones quedará relegada hasta el 2027, año en el que se disputará por primera vez. El flamante certamen enfrentará en un triangular a los equipos vencedores de los principales torneos nacionales de la presente temporada.

El reglamento, detallado por la AFA, establece que el triangular reunirá a los equipos campeones de la Copa Argentina 2026, la Supercopa Argentina 2026 y la Supercopa Internacional 2026. La confirmación oficial se registró en el Boletín Complementario 01 - Reglamento Torneo LPF Primera 2026, publicado por la Casa Madre del fútbol argentino en las últimas horas. Cabe recordar que el flamante certamen, que se llamará Recopa de Campeones, ya se había dado a conocer en el Boletín Oficial de noviembre de 2025. No obstante, ahora se confirmó que recién comenzará a disputarse en 2027.

Respecto al reglamento, este indica que si algún club obtuviese más de uno de estos trofeos, las plazas vacantes se asignarán siguiendo un criterio de sustitución: en la Supercopa Argentina, en caso de que el campeón haya ganado también la Copa Argentina, participará el subcampeón de la Supercopa; si se producen coincidencias que involucren a la Supercopa Internacional, su plaza corresponderá al subcampeón de ese torneo. Si tras estos reemplazos persisten duplicaciones, el lugar definitivo lo ocupará el subcampeón de la Copa Argentina 2026.

El formato anunciado precisa que la Recopa de Campeones se “llevará a cabo anualmente, en estadios a designar por la AFA”, y estará compuesta por tres partidos. El primero enfrentará al ganador de la Supercopa Argentina contra el vencedor de la Supercopa Internacional. En la segunda jornada, el ganador de la Copa Argentina se medirá con el perdedor del primer encuentro. El triangular se cerrará con un choque entre el campeón de la Copa Argentina y el ganador del primer partido.

Algunos de los trofeos que se entregarán en el 2026 en el fútbol argentino

El sistema de resolución y puntuación aporta singularidad al certamen. De acuerdo con el reglamento de la AFA, “en caso de empate al cabo de los noventa (90) minutos de cada partido, la definición del ganador se determinará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal”.

En este contexto, por cada victoria conseguida en tiempo reglamentario se asignarán tres puntos, mientras que el vencedor en penales tras un empate recibirá dos puntos, el perdedor por esa vía, un punto, y quien pierda en el tiempo regular no sumará unidades.

Si los equipos igualan en puntos al cabo de los tres partidos, la Recopa de Campeones utilizará un listado de criterios para coronar al campeón: primero, la diferencia de gol; luego los goles a favor; posteriormente, la menor cantidad de goles en contra y, en última instancia, la “puntuación Fair Play”.

Según indica el reglamento difundido por la AFA, cada equipo iniciará con 30 puntos, de los cuales se descontarán por indisciplina: un punto por tarjeta amarilla a jugadores, dos puntos por tarjeta roja a estos, uno y medio por amonestación a integrantes del cuerpo técnico o médico y tres puntos por expulsión de estos últimos.

De esta manera, la Recopa de Campeones se sumará al palmarés nacional del fútbol argentino a partir del año 2027. Así las cosas, a partir de la próxima temporada se entregarán un total de ocho títulos en la Primera División.

LOS TORNEOS QUE SE DISPUTARÁN EN EL 2026

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Trofeo de Campeones : Ganador Torneo Apertura vs. Ganador Torneo Clausura

Campeón de Liga : líder de la tabla anual (primera fase del Torneo Apertura y Clausura)

Copa Argentina

Supercopa Internacional : Estudiantes (ganador del Trofeo de Campeones 2025) enfrentará a Rosario Central (Campeón de Liga 2025)

Supercopa Argentina: Estudiantes (ganador del Trofeo de Campeones 2025) e Independiente Rivadavia (Copa Argentina 2025)

*La Recopa de Campeones comenzará a disputarse en 2027

LA AFA HIZO OFICIAL EL REGLAMENTO DE LA RECOPA DE CAMPEONES