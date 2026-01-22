El ranking de los clubes más poderosos: Real Madrid líder, dominio de la Premier League y un único club sudamericano en el Top 30

Real Madrid, el club más poderoso del planeta (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El informe anual de la Deloitte Football Money League 2026 posiciona a Real Madrid como el club de fútbol con mayores ingresos del mundo, consolidando su liderazgo en la temporada 2024/25 al superar los 1.200 millones de euros. Este resultado marca un nuevo techo histórico en la industria, dentro de un contexto donde los veinte clubes más poderosos alcanzaron en conjunto ingresos superiores a 12.000 millones de euros. Según este informe, los ingresos crecieron un 11% respecto de la temporada anterior, impulsados por la diversificación de fuentes comerciales, la optimización del uso de los estadios y la expansión de los derechos de transmisión internacionales.

La edición 29° de este estudio subraya la transformación estratégica de los clubes más relevantes del planeta, que no solo dependen de los resultados deportivos, sino que maximizan sus activos fuera del campo. El informe indica que los ingresos comerciales representaron, por tercer año consecutivo, la mayor proporción de ingresos totales, con una media de 265 millones de euros por club, mientras que los derechos de retransmisión y los ingresos por jornada alcanzaron cifras récord, evidenciando el impacto de la nueva Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la expansión de las competiciones UEFA y el peso de los acuerdos con patrocinadores internacionales.

Real Madrid se mantuvo como el único club en superar la barrera de los mil millones de euros por segunda temporada consecutiva, con aproximadamente 1.200 millones de euros en ingresos totales. El club generó 594 millones de euros en ingresos comerciales, impulsados por el aumento de patrocinadores y la optimización de su oferta minorista. Aunque experimentó una caída del 6% en ingresos por jornada debido a la reducción en la venta de Licencias Personales de Asiento, la cifra de 233 millones de euros por este concepto sigue siendo la segunda más alta en la historia del ranking. Además, el club registró un incremento del 23% en ingresos comerciales gracias a nuevos acuerdos y el fortalecimiento de su marca global.

El Barcelona logró trepar hasta la segunda posición del ranking (REUTERS/David W Cerny)

En la segunda posición, FC Barcelona regresó al podio después de cinco temporadas, alcanzando 975 millones de euros en ingresos totales. El club catalán logró un crecimiento del 27% en comparación con el ciclo anterior, pese a disputar sus partidos de local fuera del Camp Nou, que continúa en obras de remodelación. Un factor determinante fue la implementación de las Licencias Personales de Asiento, que aportaron 70 millones de euros extraordinarios al balance. De acuerdo con el informe, este modelo, ya utilizado por el Real Madrid, podría replicarse en otros clubes europeos con proyectos de modernización de estadios.

El tercer puesto corresponde a Bayern de Múnich, que sumó 861 millones de euros y subió dos escalones respecto de la edición anterior. Su avance se explica, en buena medida, por los ingresos derivados de la participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, que generó un incremento notable en los derechos de transmisión y consolidó la posición financiera del club bávaro en el concierto europeo.

Paris Saint Germain se ubicó cuarto, con 837 millones de euros, manteniéndose en el top 5 por cuarto año consecutivo. El club celebró su primer título de Champions League, lo que potenció su atractivo comercial y facilitó alianzas estratégicas, como la colaboración con la marca Air Jordan. El reporte destaca que el PSG ha consolidado su presencia en la cultura popular internacional, extendiendo su impacto más allá del fútbol.

Liverpool aparece por primera vez como el club inglés más poderoso de esta nómina (AP Foto/Philippe Magoni)

Por primera vez, Liverpool se posicionó como el club inglés con más ingresos, situándose en el quinto lugar global con 836 millones de euros. El club experimentó un aumento del 34% en ingresos por retransmisión tras su regreso a la UEFA Champions League y un 7% en ingresos comerciales, apalancados por la realización de eventos en Anfield fuera de los días de partido. El informe señala que la inversión en operaciones minoristas y la expansión de tiendas físicas en todo el mundo han fortalecido la marca Liverpool.

En sexto lugar aparece Manchester City con 829 millones de euros, tras caer cuatro posiciones respecto de la temporada anterior. Este descenso se atribuye a una leve baja en ingresos totales, vinculada a su tercer puesto en la Premier League y la eliminación temprana en la UEFA Champions League. El club había liderado el ranking en 2023/24, pero el menor impacto deportivo repercutió en sus contratos televisivos y premios.

El séptimo lugar fue para el Arsenal, con un total de 821.7 millones de la moneda europea. El conjunto de Londres, aunque logró un aumento del 15 por ciento, se mantiene en la misma posición que el año pasado.

Manchester United descendió al octavo puesto, la peor ubicación en la historia del club dentro de la Money League. Registró 793 millones de euros en ingresos, un leve aumento respecto al año anterior. La disminución de 52 millones de euros en derechos de retransmisión, consecuencia de resultados deportivos menos favorables, fue parcialmente compensada por mejoras en ingresos comerciales y por jornada.

Tottenham Hotspur logró mantenerse en el noveno lugar, con un total de 672.6 millones de euros, producto de un incremento del 9 por ciento. El Top 10, por su parte, lo cerró el Chelsea, campeón del último Mundial de Clubes. Los Blues, con 584.1 millones y un incremento del siete por ciento por segundo año consecutivo se quedaron en la décima plaza.

Uno de los hallazgos clave del informe es el giro de los clubes de elite hacia un modelo de ingresos diversificado, donde la facturación comercial supera por primera vez los 5.000 millones de euros (5.300 millones), consolidándose como el pilar fundamental del negocio. Las fuentes comerciales aportaron, en promedio, 265 millones por club del top 20, y las entidades líderes exploran cada vez más la explotación de sus estadios y la oferta de entretenimiento en días sin partido, incluyendo cervecerías, restaurantes y hoteles en sus instalaciones.

El rubro televisivo mantuvo su peso como fuente fundamental, con 4.700 millones de euros y un 38% del total de ingresos de la Money League. La principal causa del crecimiento en esta área fue la expansión del Mundial de Clubes de la FIFA y el aumento en la cantidad de partidos de las competiciones europeas, lo que elevó los fondos distribuibles de la UEFA hasta los 3.300 millones de euros en la temporada.

EL TOP 30 DE LOS CLUBES MÁS PODEROSOS DEL MUNDO:

Real Madrid (España): €1,161m FC Barcelona (España): €974.8m Bayern Munich (Alemania): €860.6m Paris Saint-Germain (Francia): €837m Liverpool (Inglaterra): €836.1m Manchester City (Inglaterra): €829.3m Arsenal (Inglaterra): €821.7m Manchester United (Inglaterra): €793.1m Tottenham Hotspur (Inglaterra): €672.6m Chelsea (Inglaterra): €584.1m Inter (Italia): €537.5m Borussia Dortmund (Alemania): €531.3m Atlético de Madrid (España): €454.5m Aston Villa (Inglaterra): €450.2m AC Milan (Italia): €410.4m Juventus (Italia): €401.7m Newcastle United (Inglaterra): €398.4m VfB Stuttgart (Alemania): €296.3m SL Benfica (Portugal): €283.4m West Ham United (Inglaterra): €276m Eintracht Frankfurt (Alemania): €269.9m Brighton & Hove Albion (Inglaterra): €238.7m Real Betis (España): €242.3m Everton (Inglaterra): €234.0m Crystal Palace (Inglaterra): €232.5m AFC Bournemouth (Inglaterra): €218.5m AS Roma (Italia): €216.3m Wolverhampton Wanderers (Inglaterra): €206.4m Brentford (Inglaterra): €206.0m Flamengo (Brasil): €202.7m