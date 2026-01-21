Deportes

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

El defensor uruguayo del Levante Alan Matturro buscó descolocar al francés antes de ejecutar la pena máxima

En la previa a un penal, un jugador rival intenta desestabilizar a Kylian Mbappé mencionando al 'Dibu' Martínez. La reacción y la sonrisa del francés lo dicen todo.

Kylian Mbappé protagonizó una escena inesperada en el estadio Santiago Bernabéu al responder con ironía cuando Alan Matturro le mencionó a Emiliano Dibu Martínez antes de ejecutar un penal en el duelo entre Real Madrid y Levante. El episodio fue registrado por las cámaras de El Día Después y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El contexto del partido reflejaba la tensión que atraviesa el Real Madrid en las últimas semanas. Tras perder la Supercopa española frente al Barcelona y sufrir una eliminación ante el Albacete en la Copa del Rey, el club blanco decidió prescindir de Xabi Alonso como entrenador e incorporar en su lugar a Álvaro Arbeloa al mando del primer equipo. El encuentro ante el Levante representaba una oportunidad para revertir la dinámica negativa y calmar los ánimos de una hinchada que expresó su descontento durante la primera mitad del partido.

Durante el segundo tiempo, con el marcador aún empatado, el árbitro sancionó un penal a favor del conjunto madridista. Kylian Mbappé, quien había asumido la responsabilidad de ejecutar la pena máxima, se encontró con una inesperada intervención de Alan Matturro, defensor uruguayo del equipo visitante. Según detalló el mencionado programa de la televisión español, el charrúa se dirigió primero a su arquero, Mathew Ryan, y le preguntó: “¿Te crees Dibu?”, en alusión a Emiliano Martínez, arquero de la selección argentina y figura emblemática por sus actitudes en definiciones por penales.

Tras ese comentario, Matturro se acercó a Mbappé para insistir: “Se cree Dibu”. La referencia al guardameta argentino evocó el histórico enfrentamiento entre Mbappé y Martínez durante la final del Mundial de Qatar 2022. El delantero del Merengue, lejos de mostrarse incómodo, respondió entre risas: “¿El Dibu? Yo le he metido mucho al Dibu”, soltó entre risas el ex futbolista del Mónaco y PSG.

Un análisis detallado de las interacciones durante el Real Madrid - Levante. La frustración de Vinícius, el sorprendente rol de Mbappé como su defensor y la genialidad de Güler que transformó los silbidos en una ovación cerrada para el equipo.

El intercambio no alteró el temple del delantero francés, quien convirtió el penal y abrió el marcador para el Real Madrid. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa terminó imponiéndose 2 a 0, resultado que permitió al club retomar la senda del triunfo en La Liga y mantenerse en la pelea por el campeonato. La victoria situó a los blancos en la segunda posición de la tabla con 48 puntos, a tan solo uno del líder, el Barcelona.

El recuerdo de los duelos entre el francés y Martínez sigue generando repercusiones, especialmente por lo ocurrido en la final de 2022, cuando el arquero terminó teniendo una actuación consagratoria gracias a su tapada agónica ante Randal Kolo Muani y sus atajadas en la tanda de penales, pese a recibir tres goles de Mbappé. Vale destacar que esa fue la única vez que el marplatense y el galo se enfrentaron en una cancha.

Tras el triunfo ante Levante, el conjunto merengue afrontó otro compromiso de relevancia. Ayer el Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco por la fase regular de la Champions League, con dos goles de Mbappé, además de los tantos de Franco Mastantuono, Vinicius, Bellingham y un autogol de Thilo Kehrer. La contundente victoria permitió dejar atrás el clima de incertidumbre y reforzó la posición del club en el torneo continental.

El Merengue ahora volverá a tener acción este sábado, cuando visite al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El Submarino Amarillo, que viene de caer 2-0 contra Betis, es otro de los protagonistas de la competencia, al figurar en la tercera posición con 41 unidades, a ocho de la cima. Tras este choque volverá a tener acción en la Champions League. Jugará su último encuentro de la Fase Regular ante el Benfica de José Mourinho en el Estadio da Luz. Los españoles intentarán asegurarse un lugar en los octavos de final, mientras que los lusos necesitan ganar para soñar con el pase a los playoffs.

Temas Relacionados

Dibu MartínezKylian MbappéReal MadridAlan MatturroLevanteLa Liga

