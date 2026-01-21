El gol anulado a Enzo, el “blooper de la fecha” y las posiciones, con eliminados y clasificados: lo que dejó la jornada de Champions

*El gol que le anularon a Enzo Fernández en Chelsea.

La séptima jornada de la UEFA Champions League entregó muchas definiciones con vistas a la última fecha de la Fase Liga, que se disputará el próximo miércoles con 18 encuentros en simultáneo. A la par, se registraron diferentes momentos destacados, como el gran partido de Enzo Fernández bajo la mirada de una visita especial en Londres y algunas acciones desafortunadas que influyeron en los marcadores.

El dato saliente del día pasa por la clasificación del Arsenal y el Bayern Múnich a los octavos de final de manera directa. Los Gunners son líderes con puntaje perfecto en siete partidos y tienen todas las chances de asegurarse el liderazgo porque cerrarán el fixture en Londres contra el Kairat Almaty, el peor de la tabla sobre 36 equipos y uno de los cuatro eliminados de la competencia. Esto no es menor porque ser primero le aseguraría terminar todas las llaves eliminatorias en su estadio, salvo una hipotética final. En la misma sintonía, los bávaros están segundos con 18 unidades y visitarán al PSV en Países Bajos.

Vale destacar que los siguen en el tercer y cuarto escalón Real Madrid y Liverpool (15), respectivamente. Ambos quedaron a un paso de asegurarse su lugar entre los 16 mejores del continente europeo con sus victorias a Monaco (6-1) y Marsella (3-0), pero no pueden dejar puntos en el camino porque tienen 11 rivales que los pueden superar, sea por unidades o diferencia de gol. En la parte baja, Eintracht Frankfurt (4), Slavia Praga (3), Villarreal (1) y Kairat Almaty (1) quedaron afuera de competencia y solo buscarán defender su honor en la octava fecha.

Por otro lado, la participación argentina fue liderada por Enzo Fernández porque el volante del Chelsea jugó un gran primer tiempo ante Pafos de Chipre en Stamford Bridge y casi lo culmina con su tanto, pero el árbitro anuló el grito del volante de la selección argentina a instancias del VAR por una evidente infracción suya sobre el defensor Derrick Luckassen. De igual manera, los Blues se llevaron el triunfo por 1-0 gracias a la única anotación de Moisés Caicedo y se acomodaron en la Fase Liga, pero no tienen margen de error para la última fecha ante Napoli en Italia.

El encuentro celebrado en Londres contó con la visita destacada al recinto inglés de Daddy Yankee. El club le entregó una camiseta con las iniciales del reconocido cantante de reggaeton en el dorso y advirtió su presencia con una serie de publicaciones en redes sociales, que rápidamente se llenaron de comentarios positivos hacia el artista.

Daddy Yankee, la visita especial en Stamford Bridge para Chelsea-Pafos en Londres

En distinto sentido, el Benfica tuvo una noche de pesadilla en Turín durante la derrota 2-0 ante Juventus y la terminó con “el blooper de la fecha”, como lo caratuló el relator de la transmisión de ESPN. A los 80 minutos, el griego Vangelis Pavlidis tuvo una ocasión inmejorable para convertir el 1-2 de los portugueses a través de un penal, pero el delantero se resbaló, le pegó al balón con los dos pies y su intento se marchó por el fondo.

Ese tanto le hubiera dado vida al Glorioso para soñar con el empate, pero no hubo milagro y el equipo de José Mourinho quedó al borde de la eliminación. Está en la 29° colocación, afuera incluso de los playoff, luego de sumar 6 puntos en 7 presentaciones y está obligado a ganarle al Real Madrid. Luego deberá esperar resultados para saber si podrá meterse, al menos, en el repechaje.

*Mourinho no lo podía creer: Pavlidis se resbaló y erró su penal.

Además, PSV hizo todo lo posible para simplificar la tarea del Newcastle en St James’ Park. Los neerlandeses sufrieron el 1-0 tras una mala salida del arquero checo Matej Kovar y, antes de la media hora de juego, cometieron un error insólito que terminó en el 2-0. Yarek Gasiorowski se confió en un pase hacia Kovar, la pelota quedó corta y anticipó Yoane Wissa, quien se la entregó a Anthony Gordon para su posterior definición con el arco vacío. Finalmente, las Urracas se impusieron 3-0, se aseguraron el playoff y sueñan con meterse directamente a los octavos.

El próximo miércoles finalizará la Fase Liga de la Orejona y se sabrá cuáles serán los seis cupos restantes que acompañarán a Arsenal y Bayern Múnich a los octavos de final. Los conjuntos que se coloquen entre el 9° y el 24° se medirán en un repechaje para acceder entre los 16 mejores de Europa, mientras que del 25° al 36° quedarán eliminados.

*El blooper del PSV que terminó en gol del Newcastle.

La tabla de la Fase Liga en la Champions League

*Los ocho primeros avanzan directamente a octavos

*Del 9° al 24° juegan un playoff para clasificar a octavos

*Del 25° al 36° quedan eliminados

Todos los partidos de la última fecha

Arsenal vs. Kairat Almaty

Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt

Benfica vs. Real Madrid

Manchester City vs. Galatasaray

Napoli vs. Chelsea

Borussia Dortmund vs. Inter

PSV vs. Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs. Villarreal

Brujas vs. Marsella

Eintracht vs. Tottenham

Barcelona vs. Copenhague

Liverpool vs. Qarabag

Pafos vs. Slavia Praga

PSG vs. Newcastle

Union SG vs. Atalanta

Mónaco vs. Juventus

Athletic Club de Bilbao vs. Sporting de Lisboa

Ajax vs. Olympiacos

*Se jugarán el próximo miércoles en simultáneo desde las 17 (hora argentina)