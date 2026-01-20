Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

Sean O’Malley plantea su posible retiro de las artes marciales mixtas al afirmar que 2026 podría marcar el final de su carrera en la UFC (Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports)

El peso gallo de la UFC vive momentos de máxima atención tras las declaraciones de Sean O’Malley, quien dejó entrever que 2026 podría ser el final de su carrera en las artes marciales mixtas. A pocos días de enfrentarse a Song Yadong en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el estadounidense de 31 años analizó su presente y futuro deportivo, generando expectativa en torno al desenlace de la temporada, según información de The Independent.

El futuro de O’Malley bajo la lupa

“Este podría ser el último año de Suga”, afirmó O’Malley en una entrevista que dejó un eco inmediato en el mundo de la UFC. El peleador, reconocido por su estilo y carisma, se encuentra en una etapa clave de su trayectoria dentro del peso gallo. El combate ante Song Yadong, pactado para el 24 de enero, representa un desafío fundamental para sus aspiraciones, ya que podría abrirle la puerta a una nueva oportunidad por el cinturón que supo conquistar en 2023.

El combate entre Sean O’Malley y Song Yadong en Las Vegas será clave para definir el futuro del peleador estadounidense en el peso gallo de la UFC (Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

La preparación de O’Malley no solo se centra en su rival inmediato. El estadounidense mencionó que también enfoca su entrenamiento en Petr Yan, a quien podría enfrentar si supera el compromiso actual. “Song es peligroso, tiene poder en ambas manos, es rápido. Me preparo para él, pero también para Petr”, explicó O’Malley, según The Independent. Su planteo es claro: busca vencer a Song, acceder a una pelea con Yan y, a partir de allí, decidir el rumbo de su carrera.

Un campeón en busca de revancha

En agosto de 2023, O’Malley se coronó campeón del peso gallo tras un nocaut ante Aljamain Sterling, en un duelo que marcó un punto de inflexión en su carrera profesional. Sin embargo, el reinado fue breve: en 2024 perdió el cinturón ante Merab Dvalishvili por decisión, y en junio de 2025, en la revancha directa, volvió a ser superado por el mismo rival.

En 2023, Sean O’Malley se consagró campeón del peso gallo tras noquear a Aljamain Sterling, aunque luego perdió el cinturón ante Merab Dvalishvili (Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports)

A pesar de estos reveses, O’Malley demostró capacidad de recuperación. En marzo de 2024, regresó al triunfo al vencer a Marlon Vera, vengando la única derrota previa en su historial profesional. Actualmente, su récord se compone de 18 victorias y tres derrotas, tal como detalla The Independent.

El ascenso de Song Yadong

El próximo contrincante de O’Malley, Song Yadong, llega fortalecido tras imponerse a Henry Cejudo por decisión técnica en febrero, resultado que lo posicionó como un serio aspirante al título. El luchador chino acumula 22 triunfos, ocho derrotas, un empate y una pelea sin resultado en su historial.

Song Yadong llega al duelo contra O’Malley fortalecido tras vencer a Henry Cejudo y con un historial de 22 triunfos en las artes marciales mixtas (Mandatory Credit: Amber Searls-USA TODAY Sports)

Song Yadong ya enfrentó a Petr Yan, el actual campeón, en una pelea anterior en la que fue superado. Sin embargo, su rendimiento reciente lo mantiene dentro de la élite de la categoría y lo convierte en un obstáculo relevante para las aspiraciones de O’Malley.

Renovación en la cima del peso gallo

La posible salida de O’Malley y los cambios recientes en la división han elevado la tensión en la cúspide del peso gallo. En diciembre, Petr Yan recuperó el cinturón al imponerse sobre Dvalishvili, retomando su estatus de campeón tras haberlo ostentado entre 2020 y 2022. Este movimiento reconfiguró el mapa de contendientes y abrió nuevas rivalidades.

La recuperación del cinturón por parte de Petr Yan en diciembre de 2025 ha generado nuevas rivalidades y reconfiguró la cima del peso gallo en la UFC (Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La división se destaca actualmente por la presencia de figuras de alto impacto, como Yan, Dvalishvili, Song Yadong y el propio O’Malley. La competencia por el liderazgo se vuelve cada vez más intensa, y cada combate puede modificar el equilibrio de poder en la categoría.

El desafío de la continuidad

Con el objetivo inmediato de superar a Song Yadong, O’Malley reconoce la volatilidad de la disciplina y la dificultad de mantener una racha ganadora. El peleador ha señalado que cada enfrentamiento podría ser determinante para su futuro, consciente de que una serie de derrotas podría precipitar su decisión de retiro. “El futuro es incierto; cada pelea puede cambiarlo todo”, expresó O’Malley en declaraciones a The Independent.

O’Malley podría enfrentar a Petr Yan si vence a Song Yadong, lo que reavivaría una rivalidad de alto impacto en la división peso gallo (Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images)

La comunidad de las artes marciales mixtas, atenta a cada movimiento, observa cómo el desenlace de la temporada podría definir el legado de “Suga”. La incertidumbre sobre la continuidad de O’Malley, sumada a los recientes cambios en el panorama de la división, convierten el cierre de 2026 en un momento crucial para el peso gallo.

Un legado en juego

La incertidumbre sobre el futuro de O’Malley y los recientes cambios en la división peso gallo generan gran expectativa en la temporada 2026 de la UFC (Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

El desenlace de la temporada promete ser decisivo no solo para el futuro inmediato del cinturón, sino también para la proyección de los nombres que han marcado la historia reciente de la UFC. Sean O’Malley enfrenta una etapa definitiva, con la presión de las expectativas y el deseo de dejar huella antes de una posible despedida. La división del peso gallo se encuentra en plena transformación, y el público espera un cierre de año que podría quedar grabado en la memoria del deporte.