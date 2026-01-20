Los mejores memes de Mastantuono tras su brillante actuación en Champions ante Monaco: del look Eminem al singular posteo del Madrid

*El gran partido de Franco Mastantuono ante el Monaco.

El Real Madrid logró una victoria contundente por 6-1 ante el Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu y quedó cerca de clasificar directamente a los octavos de final de la Champions League. En el encuentro, el argentino Franco Mastantuono se destacó al marcar su primer gol en el certamen continental, con un remate de derecha tras una asistencia de Vinícius Júnior en el segundo tiempo, convirtiéndose en el segundo argentino más joven en anotar en la Champions, solo detrás de Lionel Messi.

El atacante, que también participó en la jugada del primer gol convertido por Kylian Mbappé, fue ovacionado por el público al ser reemplazado a los 26 minutos del segundo tiempo.

La renovación de Mastantuono, quien cambió su look a rapado y platinado y busca consolidarse bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, ha sido reconocida por la afición y el cuerpo técnico. En la presente temporada suma dos goles en 19 partidos con la camiseta del Real Madrid, además de tres tarjetas amarillas.

Por supuesto, en las redes sociales no pasó desapercibido el nuevo peinado y color del delantero argentino y el propio Real Madrid en sus cuentas lo destacó. “Modo Super Saiyan”, escribió, recordando la icónica transformación de la raza ficticia de guerreros Saiyajin del anime y manga Dragon Ball, que otorga un poder inmenso, cabello erizado y dorado, ojos verdes/azules y un aura dorada.

