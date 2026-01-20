Deportes

Los mejores memes de Mastantuono tras su brillante actuación en Champions ante Monaco: del look Eminem al singular posteo del Madrid

El argentino marcó un gol y se mostró muy activo en la goleada 6-1 del Merengue. Así reaccionaron en las redes sociales

Guardar

*El gran partido de Franco Mastantuono ante el Monaco.

El Real Madrid logró una victoria contundente por 6-1 ante el Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu y quedó cerca de clasificar directamente a los octavos de final de la Champions League. En el encuentro, el argentino Franco Mastantuono se destacó al marcar su primer gol en el certamen continental, con un remate de derecha tras una asistencia de Vinícius Júnior en el segundo tiempo, convirtiéndose en el segundo argentino más joven en anotar en la Champions, solo detrás de Lionel Messi.

El atacante, que también participó en la jugada del primer gol convertido por Kylian Mbappé, fue ovacionado por el público al ser reemplazado a los 26 minutos del segundo tiempo.

La renovación de Mastantuono, quien cambió su look a rapado y platinado y busca consolidarse bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, ha sido reconocida por la afición y el cuerpo técnico. En la presente temporada suma dos goles en 19 partidos con la camiseta del Real Madrid, además de tres tarjetas amarillas.

Por supuesto, en las redes sociales no pasó desapercibido el nuevo peinado y color del delantero argentino y el propio Real Madrid en sus cuentas lo destacó. “Modo Super Saiyan”, escribió, recordando la icónica transformación de la raza ficticia de guerreros Saiyajin del anime y manga Dragon Ball, que otorga un poder inmenso, cabello erizado y dorado, ojos verdes/azules y un aura dorada.

LOS MEJORES MEMES DE FRANCO MASTANTUONO

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco MastantuonoReal MadridChampions LeagueMemesMonacoEminem

Últimas Noticias

Cuatro argentinos ponen segunda en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante buscarán avanzar a la tercera ronda en Melbourne Park. Además, será el turno del número uno del mundo, Carlos Alcaraz

Cuatro argentinos ponen segunda en

El dramático testimonio de una figura del Liverpool tras la condena al empresario millonario que la acosaba

Marie Höbinger concedió un sentido relato después de que Mangal Dalal haya recibido una orden de alejamiento por dos años

El dramático testimonio de una

El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 ante Arsenal y se complicó en la Champions League: todos los goles de la jornada

El Toro fue titular y salió en el complemento frente a los líderes de la Fase Liga. En primer turno, Manchester City perdió contra Bodo Glimt en Noruega. Además, Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco

El Inter de Lautaro Martínez

Otro escándalo salpica a Tsitsipas: a una semana de blanquear su romance, aparecieron fotos de su nueva novia con otro hombre

Se filtraron imágenes de Kristen Thoms, la pareja del tenista griego que está participando del Australian Open

Otro escándalo salpica a Tsitsipas:

Golazo, lujo que levantó al público y ovación del Bernabéu: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

El delantero argentino marcó su primer tanto por Champions League, en la goleada del Merengue al Monaco por 6 a 1

Golazo, lujo que levantó al
DEPORTES
Cuatro argentinos ponen segunda en

Cuatro argentinos ponen segunda en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

El dramático testimonio de una figura del Liverpool tras la condena al empresario millonario que la acosaba

El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 ante Arsenal y se complicó en la Champions League: todos los goles de la jornada

Otro escándalo salpica a Tsitsipas: a una semana de blanquear su romance, aparecieron fotos de su nueva novia con otro hombre

Golazo, lujo que levantó al público y ovación del Bernabéu: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

TELESHOW
Luisana Lopilato extraña Argentina y

Luisana Lopilato extraña Argentina y promete venir más seguido: “Quiero volver a perderme en sus paisajes”

“Soda Stereo me pareció siempre una porquería”, la antigua grieta rockera que reabrió Germán Daffunchio

El fuerte descargo de Sabrina Rojas en medio del escándalo Siciliani-Castro: “Hay una no sororidad”

A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del ‘98 y Los Roldán

El homenaje de Susana Roccasalvo a su esposo, a una década de su muerte: “Siempre estás presente”

INFOBAE AMÉRICA

Jorge Rodríguez anunció una reforma

Jorge Rodríguez anunció una reforma al Código Electoral de Venezuela para eliminar “trabas burocráticas”

La Unión Europea propuso prohibir las exportaciones de componentes para drones y misiles a Irán: prepara nuevas sanciones

Ecuador cuenta con su primer Centro de Fusión de inteligencia para combatir el narco

El correísmo evalua separar a una alcaldesa tras revelarse su vínculo íntimo con un narco asesinado

Siria anunció un cese al fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país