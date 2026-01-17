Uno de los futbolistas que Gallardo declaró prescindible en River Plate fue presentado como nuevo refuerzo de Getafe de España

Sebastián Boselli fue presentado de manera oficial por el Getafe de España

A poco para el inicio de la competencia oficial en el fútbol argentino, y aunque todas las miradas se encuentran puesta en las posibles incorporaciones tras los desembarcos de Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera, la depuración del plantel no se detiene. En las últimas horas se hizo oficial la salida de uno de los jugadores declarados prescindibles por el director técnico Marcelo Gallardo.

De esta manera, la salida de Sebastián Boselli de River Plate marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera del defensor uruguayo. El jugador de 22 años fue presentado oficialmente como refuerzo del Getafe, club que milita en la Primera División de España, tras concretarse un préstamo con opción de compra. El traspaso se produce después de que el Muñeco le comunicó que corría desde atrás en su consideración.

El último semestre del charrúa en el club de Núñez estuvo marcado por una participación limitada. Sumó solo 335 minutos en cinco partidos durante su segundo ciclo, en contraste con los 1.095 minutos distribuidos en 14 encuentros que acumuló en su primer año en la institución. Su despedida del club se dio tras la derrota frente a Atlético Tucumán el 20 de septiembre de 2025, encuentro en el que jugó su último partido oficial con la camiseta del Millonario. En los siete partidos finales del Clausura, solo fue titular en dos ocasiones y quedó fuera de la convocatoria en los duelos ante Gimnasia y Boca Juniors.

El cambio de rumbo de Boselli se aceleró después de que Gallardo le informara que podía buscar otro destino, situación que también alcanzó a otros integrantes del plantel, como Paulo Díaz. Finalmente, el interés del Getafe se tradujo en una propuesta concreta y el defensor viajó el lunes rumbo a Madrid para someterse a la revisión médica y firmar contrato.

Tras ser declarado prescindible por Marcelo Gallardo, Sebastián Boselli recaló en Getafe

La operación permite a Getafe Club de Fútbol sumar un zaguero con experiencia internacional. Boselli, campeón del mundo Sub 20 con la selección uruguaya, llegó al fútbol argentino como una de las principales promesas de su generación. Se incorporó a River Plate en 2023 procedente de Defensor Sporting Club y en 2024 tuvo un paso por Estudiantes de La Plata, donde disputó 27 partidos y logró afianzarse en la zaga del equipo dirigido por Eduardo Domínguez.

Durante su primera etapa en River, Boselli alternó como defensor central y lateral derecho, mostrando solidez en el juego aéreo, capacidad de anticipo y una marcada personalidad. Su regreso al club de Núñez a mediados de 2025 respondió a un pedido de Gallardo, quien solo lo utilizó en los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad y en tres encuentros del Torneo Clausura, completando únicamente uno como titular.

La falta de continuidad llevó a Boselli a aceptar la propuesta del club español, donde compartirá plantel con su compatriota Mauro Arambarri. El Getafe, dirigido por José Bordalás, buscaba reforzar su línea defensiva ante la escasez de centrales disponibles: Djené Dakonam, Domingos Duarte y Abdel Abqar, este último fuera de las canchas por lesión. Con esta incorporación, el equipo madrileño suma a su tercer futbolista uruguayo, junto al delantero Martín Satriano y Arambarri. Además, en las últimas horas también anunció el desembarco del argentino Zaid Romero.

El comunicado oficial de Getafe confirmó la llegada del zaguero en calidad, con opción de compra. El texto señala que Boselli es un jugador polivalente, capaz de desempeñarse tanto en el centro de la defensa como en el lateral derecho, sumándose así a la competencia interna con Kiko Femenía y Juan Iglesias.

A su vez, la salida de Boselli libera un cupo de extranjero en el plantel de River Plate. En la defensa, Gallardo cuenta ahora con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como titulares, más los juveniles Ulises Giménez y Facundo González, a la espera de la recuperación de Germán Pezzella, quien se recupera de una rotura de ligamento cruzado anterior.

En total, Sebastián Boselli acumula 63 partidos oficiales como profesional, entre sus pasos por Defensor Sporting, River Plate y Estudiantes de La Plata. Su llegada a Getafe representa su primera experiencia en el fútbol europeo y una oportunidad para relanzar su carrera en una de las ligas más competitivas del continente.

El comunicado del Getafe:

El Getafe Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con el River Plate para la cesión con opción de compra de Sebastián Boselli, zaguero uruguayo de 22 años.

Formado en las categorías inferiores de Defensor Sporting Club, es internacional con la selección uruguaya sub20 y sub23 y cuenta con experiencia en el fútbol profesional argentino, así como en la Copa Libertadores.

El uruguayo se pone a las órdenes de José Bordalás para reforzar la línea defensiva. Un jugador polivalente ya que puede actuar tanto en el centro de la zaga como en el lateral derecho.

Bienvenido a tu nueva casa, Sebastián.