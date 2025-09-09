Deportes

Francia se prepara para un cambio de era tras el Mundial 2026: el “efecto Mbappé” detrás del posible arribo de Zidane como sucesor de Deschamps

El entrenador francés de 53 años está interiorizado en la realidad del equipo Galo y es la principal alternativa para asumir el comienzo de una nueva etapa

Guardar
Zidane ganó la Champions League
Zidane ganó la Champions League como jugador y entrenador con la camiseta del Real Madrid (Crédito: EFE / EPA / Peter Powell)

La selección de Francia se encamina a un cambio de era. El alejamiento de Didier Deschamps después del Mundial 2026 marcará el final de un proceso de 14 años al frente de un equipo que ganó la Copa del Mundo en Rusia 2018 y se quedó con la UEFA Nations League 2020/21. Y aunque falten varios meses para afrontar ese periodo, desde Europa volvió a surgir un nombre que siempre está en el radar para asumir como su reemplazante.

El diario francés L’Équipe aseguró que Zinedine Zidane es el principal nombre para asumir la posta de Deschamps en Les Bleus y lo vinculó a una reunión que tuvo Zizou con sus excompañeros, quienes lo asumen como una realidad. “Para todos, parece obvio: el exjugador francés sucederá a Deschamps después del próximo Mundial”, aseguró la fuente citada sobre el ganador del Balón de Oro en 1998.

El tricampeón de la UEFA Champions League como entrenador del Real Madrid está muy atento a la nueva generación de futbolistas. Un amigo cercano del campeón del mundo en Francia 1998 aseguró que él sabe todo y lanzó una revelación al matutino: “Pero la información le llega más de lo que la busca. Sabe que los jugadores sueñan con trabajar con él”. Uno de los que anhela tenerlo a su lado es Kylian Mbappé, con quien tiene una buena relación, y ambos están vinculados al Merengue.

Zidane mantuvo conversaciones con Laurent Blanc sobre el corto paso del director técnico en el combinado nacional entre 2010 y 2012. Incluso, Zinedine observa la Ligue 1 con asiduidad, como así también los partidos europeos y de distintas competiciones. “Toma muchas notas y ya tiene ideas sobre el futuro juego de la selección francesa”, escribieron Etienne Moatti y Francois Verdenet en la crónica periodística.

Zidane tuvo dos pasos como
Zidane tuvo dos pasos como entrenador en el Real Madrid (Crédito: Reuters/Susana Vera)

“El puesto parece destinado a él”, aseguraron, pero la trastienda de la confirmación también merece un párrafo aparte. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, tomó una postura cautelosa a la hora de hablar sobre el sucesor de Didier Deschamps. Ya informó que “es demasiado pronto” para tomar una determinación, pero subrayó que “la FFF estará lista cuando llegue el momento”.

Aunque a Diallo le gusta Thierry Henry, quien estuvo al mando de la Sub 23 finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024, hay muchos nexos que propician el diálogo con Zinedine Zidane. Entre ellos, Marc Keller puede oficiar de mediador porque es miembro del comité ejecutivo de la Federación y ha jugado junto a Zidane en la selección.

Además, Jacques Bungert es amigo de Zidane, comanda la Fondaction du Football, un fondo de acción cívica financiado por la FFF, y trabajó para Diallo en la victoria sobre Pierre Samsonoff para ser presidente del máximo organismo del fútbol Galo.

Mbappé quiere ser entrenado por
Mbappé quiere ser entrenado por Zinedine Zidane (Crédito: Reuters/Benoit Tessier)

A estos guiños se suman los elogios del propio mandamás para uno de los mejores futbolistas que tuvo ese país en la historia. Lo definió como “uno de los monumentos del fútbol francés y mundial. Él es quien contribuyó a esta primera estrella en nuestra camiseta”.

Más allá de esto, también tuvo algunas palabras para su breve y exitosa experiencia como entrenador: “Vi que había logrado resultados de altísima calidad con el Real Madrid. Ya ha ganado el trofeo más hermoso, la Champions League, varias veces. Así que también ha demostrado allí el alcance de su talento”.

Zinedine Zidane tuvo dos pasos como DT de la Casa Blanca (2016/18 y 2019/21), en los cuales ganó 3 Liga de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 2 Supercopas de España y 2 Mundial de Clubes.

Por lo pronto, Francia jugará este martes ante Islandia desde las 15:45 (hora argentina) por las Eliminatorias UEFA al Mundial. Ya ganó en su primera presentación ante Ucrania, pero el duelo con los islandeses es clave para desempatar la contienda contra un equipo que también se llevó una victoria en su estreno contra Azerbaiyán por el Grupo D. El primero de la zona irá a la Copa del Mundo de manera directa y el segundo afrontará el Repechaje.

Temas Relacionados

deportes-internacionalZinedine ZidaneSelección de FranciaDidier DeschampsMundial 2026Real MadridKylian Mbappédeportes-argentina

Últimas Noticias

El futbolista de Boca Juniors que recibió una oferta y podría irse en los próximos días

Kevin Zenón tiene un ofrecimiento del CSKA de Rusia, pero no está claro si se marchará

El futbolista de Boca Juniors

El lapidario análisis de una leyenda de la selección alemana: “Estamos a años luz de poder hablar de ganar la Copa del Mundo”

El ex futbolista de la Die Mannschaft criticó el momento que atraviesa el combinado dirigido por Julian Nagelsmann

El lapidario análisis de una

El nuevo desafío del hijo de Ronaldinho tras fichar por un club de Inglaterra: “Nunca intenté ser mi padre”

El joven de 20 años quiere forjar su propio camino, alejado de la sombra de la leyenda del fútbol brasileño

El nuevo desafío del hijo

Dolor en el fútbol por la muerte de Carlos Silva, el ex arquero de Boca Juniors que fue ayudante de campo de Menotti en Rosario Central

El jugador uruguayo, que pasó por clubes argentinos, sufrió una descompensación cuando viajaba en su auto rumbo a la Costa Atlántica

Dolor en el fútbol por

Una fanática sufrió una terrible golpiza durante un partido de NFL y la sacaron del estadio con el rostro ensangrentado: “Me dejaron aquí sin nada”

Una discusión durante el duelo entre Rams y los Texans escaló al punto de terminar en una violenta gresca entre fanáticas. IMÁGENES SENSIBLES

Una fanática sufrió una terrible
ÚLTIMAS NOTICIAS
iPhone 17 Air en pesos:

iPhone 17 Air en pesos: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará el nuevo “tanque” de Apple

Un estudio global encontró altos niveles de drogas estimulantes en ríos de Sudamérica

El peronismo recuperó el quorum en el Senado bonaerense y Kicillof tendrá más alfiles en la Legislatura

Un juez federal le ordenó pagar a “Guille” Cantero 130 mil pesos por quemar un colchón en la cárcel

Argentina lideró el crecimiento de tráfico aéreo en la región durante julio

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto tiempo se tarda en

Cuánto tiempo se tarda en formar el hábito de ir al gimnasio, según la ciencia

Donald Trump no apoya el ataque de Israel contra Doha: “Qatar es un aliado y amigo de Estados Unidos”

El Tapiz de Bayeux desata una batalla cultural entre Francia y Reino Unido por su polémico préstamo

Se siente temblor de magnitud 5.3 en Caleta El Cobre

Condena internacional tras el ataque de Israel en Doha: “Es una flagrante violación de la soberanía qatarí”

TELESHOW
Las coincidencias en redes sociales

Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”

El dramático testimonio de la modelo Jimena Buttigliengo: “Mis hijos están secuestrados en París”