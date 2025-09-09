Francia se prepara para un cambio de era tras el Mundial 2026: el “efecto Mbappé” detrás del posible arribo de Zidane como sucesor de Deschamps

Zidane ganó la Champions League como jugador y entrenador con la camiseta del Real Madrid (Crédito: EFE / EPA / Peter Powell)

La selección de Francia se encamina a un cambio de era. El alejamiento de Didier Deschamps después del Mundial 2026 marcará el final de un proceso de 14 años al frente de un equipo que ganó la Copa del Mundo en Rusia 2018 y se quedó con la UEFA Nations League 2020/21. Y aunque falten varios meses para afrontar ese periodo, desde Europa volvió a surgir un nombre que siempre está en el radar para asumir como su reemplazante.

El diario francés L’Équipe aseguró que Zinedine Zidane es el principal nombre para asumir la posta de Deschamps en Les Bleus y lo vinculó a una reunión que tuvo Zizou con sus excompañeros, quienes lo asumen como una realidad. “Para todos, parece obvio: el exjugador francés sucederá a Deschamps después del próximo Mundial”, aseguró la fuente citada sobre el ganador del Balón de Oro en 1998.

El tricampeón de la UEFA Champions League como entrenador del Real Madrid está muy atento a la nueva generación de futbolistas. Un amigo cercano del campeón del mundo en Francia 1998 aseguró que él sabe todo y lanzó una revelación al matutino: “Pero la información le llega más de lo que la busca. Sabe que los jugadores sueñan con trabajar con él”. Uno de los que anhela tenerlo a su lado es Kylian Mbappé, con quien tiene una buena relación, y ambos están vinculados al Merengue.

Zidane mantuvo conversaciones con Laurent Blanc sobre el corto paso del director técnico en el combinado nacional entre 2010 y 2012. Incluso, Zinedine observa la Ligue 1 con asiduidad, como así también los partidos europeos y de distintas competiciones. “Toma muchas notas y ya tiene ideas sobre el futuro juego de la selección francesa”, escribieron Etienne Moatti y Francois Verdenet en la crónica periodística.

Zidane tuvo dos pasos como entrenador en el Real Madrid (Crédito: Reuters/Susana Vera)

“El puesto parece destinado a él”, aseguraron, pero la trastienda de la confirmación también merece un párrafo aparte. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, tomó una postura cautelosa a la hora de hablar sobre el sucesor de Didier Deschamps. Ya informó que “es demasiado pronto” para tomar una determinación, pero subrayó que “la FFF estará lista cuando llegue el momento”.

Aunque a Diallo le gusta Thierry Henry, quien estuvo al mando de la Sub 23 finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024, hay muchos nexos que propician el diálogo con Zinedine Zidane. Entre ellos, Marc Keller puede oficiar de mediador porque es miembro del comité ejecutivo de la Federación y ha jugado junto a Zidane en la selección.

Además, Jacques Bungert es amigo de Zidane, comanda la Fondaction du Football, un fondo de acción cívica financiado por la FFF, y trabajó para Diallo en la victoria sobre Pierre Samsonoff para ser presidente del máximo organismo del fútbol Galo.

Mbappé quiere ser entrenado por Zinedine Zidane (Crédito: Reuters/Benoit Tessier)

A estos guiños se suman los elogios del propio mandamás para uno de los mejores futbolistas que tuvo ese país en la historia. Lo definió como “uno de los monumentos del fútbol francés y mundial. Él es quien contribuyó a esta primera estrella en nuestra camiseta”.

Más allá de esto, también tuvo algunas palabras para su breve y exitosa experiencia como entrenador: “Vi que había logrado resultados de altísima calidad con el Real Madrid. Ya ha ganado el trofeo más hermoso, la Champions League, varias veces. Así que también ha demostrado allí el alcance de su talento”.

Zinedine Zidane tuvo dos pasos como DT de la Casa Blanca (2016/18 y 2019/21), en los cuales ganó 3 Liga de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 2 Supercopas de España y 2 Mundial de Clubes.

Por lo pronto, Francia jugará este martes ante Islandia desde las 15:45 (hora argentina) por las Eliminatorias UEFA al Mundial. Ya ganó en su primera presentación ante Ucrania, pero el duelo con los islandeses es clave para desempatar la contienda contra un equipo que también se llevó una victoria en su estreno contra Azerbaiyán por el Grupo D. El primero de la zona irá a la Copa del Mundo de manera directa y el segundo afrontará el Repechaje.