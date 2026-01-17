Colapinto enloqueció tras el histórico triunfo de Benavides en el Dakar y lo llenó de elogios: “Así se festeja cuando sos argentino”

Las felicitaciones de Franco Colapinto a Benavides

El piloto argentino Franco Colapinto expresó una serie de elogios a Luciano Benavides tras su consagración en el Rally Dakar, calificando de “histórico” el logro y destacando la hazaña conseguida en el desierto saudí. Desde Inglaterra, donde se encuentra trabajando con el equipo Alpine para la próxima temporada de Fórmula 1, Colapinto compartió en redes sociales varios mensajes de apoyo y admiración hacia el flamante campeón de motos.

El desenlace del Dakar 2026 dejó una marca en la historia de la competencia. Luciano Benavides, oriundo de Salta, se adjudicó la victoria en la categoría motos luego de superar al estadounidense Ricky Brabec por solo dos segundos, la menor diferencia registrada desde la creación del rally. La definición tuvo un seguimiento especial por parte de Colapinto, referente del automovilismo argentino en la élite internacional.

Franco Colapinto no tardó en reaccionar al triunfo de Luciano Benavides, comentando en varios posteos de la organización. “VAMOS VAMOOOOOOO SOS UNA BESTIA 2 segundos”, escribió el piloto de Alpine, acompañado por emojis de sorpresa ante la mínima distancia que separó al argentino del segundo lugar. En otro mensaje, Colapinto expresó: “ME VUELVO TOTALMENTE LOCOOOOOOO”, reflejando el entusiasmo y la emoción por el resultado alcanzado por su compatriota.

El respaldo de Colapinto no se limitó a un solo mensaje. A lo largo de la jornada, el piloto argentino continuó sumando publicaciones en reconocimiento tanto a Luciano como a Kevin Benavides, bicampeón del Dakar en 2021 y 2023. “Todo al 2 loco, que lindo, que lindo. Son unos cracks, aguante Argentina!!!!!!!!!!! A disfrutar”, comentó Colapinto en otra publicación, resaltando el orgullo nacional que despertó.

En el tramo final de la carrera, la expectativa se centró en la diferencia de tiempos entre Benavides y Brabec. El estadounidense partió con 3:20 minutos de ventaja, pero un error en la navegación abrió la puerta para que el argentino alcanzara la gloria. “Qué ídolo, disfrutalo. Re merecido animal!!!!!”, agregó.

Otro piloto argentino también se hizo eco de la gesta cosechada por el salteño en Arabia Saudita. “Que locuraaaaaaa, felicitaciones animal!!!!!”, comentó Sacha Fenestraz.

Además de los comentarios en los posteos de Benavides, Franco Colapinto compartió una historia en la que se observa a Luciano celebrando con su entorno tras cruzar la meta. El piloto de Fórmula 1 sumó la leyenda: “Así se festeja cuando sos argentino, loco. Qué lindo. ¡Gracias por tantas alegrías!. Dale campeón”.

La victoria de Benavides se produjo tras una recuperación física que puso en duda su presencia en la competencia. Una caída durante el Rally de Marruecos, meses antes del Dakar, le provocó una lesión de rodilla y clavícula. Los médicos le recomendaron una operación que lo hubiera dejado fuera del evento, pero una rehabilitación acelerada le permitieron llegar a Arabia Saudita en condiciones de competir. Durante la prueba, Benavides volvió a sufrir una lesión en la rodilla, pero se mantuvo en carrera y demostró resiliencia ante la adversidad.

Al ser consultado sobre los dichos de Colapinto tras ganar la competición, Benavides le manifestó a Infobae: “Con Franco hay algo que tenemos en común, que es el psicólogo, Kevin. Franco y yo tenemos un psicólogo, así que creo que no es casualidad. Gustavo, con él he hablado todos los días y ha sido de gran ayuda para poder enfocarme siempre”.

En la etapa final, Benavides alcanzó velocidades de hasta 160 km/h (99,4 mph) en zonas de dunas, a pesar de las molestias físicas. Esta actuación fue uno de los motivos que llevó a Colapinto a calificar de “histórico” el triunfo y a subrayar la mentalidad ganadora del piloto salteño. “Claro papá HOYYY NO PODEEEEEEMOOO PERDEEEER. Qué feliz me hicieron este sábado, aguante los Benavides loco”, escribió el piloto de Alpine.

La conexión entre Colapinto y Benavides se consolidó en los últimos años, en parte por el trabajo conjunto con el mismo psicólogo deportivo, Gustavo Ruiz, que ha acompañado a ambos en sus respectivos desafíos profesionales. El reconocimiento público del piloto de Fórmula 1 hacia el campeón del Dakar sirvió para visibilizar el esfuerzo y el mérito de los atletas argentinos en el exterior.

Con este triunfo, Luciano Benavides se convirtió en el segundo argentino en ganar el Dakar en motos, sumando su nombre a una lista de doce victorias nacionales desde 2010 en distintas categorías.