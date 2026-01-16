Luto en el fútbol brasileño: el micro que trasladaba al Águia de Marabá tras jugar la Copinha chocó y murió un entrenador

El grave accidente de la delegación del Águia de Marabá en Brasil

El accidente de autobús que sufrió el equipo sub-20 de Águia de Marabá conmocionó al fútbol brasileño. Durante la noche del jueves, el vehículo colisionó contra un camión detenido sin señalización en la carretera BR-153, cerca de Crixás do Tocantins, en el norte de Brasil. El choque causó la muerte de Hecton Alves, preparador físico del club, y dejó gravemente herido al entrenador Ronan Tyezer, según informó el propio club en un comunicado oficial.

La delegación regresaba a Marabá tras finalizar su participación en la Copa São Paulo Junior (Copinha), el principal torneo juvenil del país. De acuerdo con el medio OGlobo, el autobús impactó contra un camión detenido en condiciones de baja visibilidad, lo que produjo el siniestro. Testigos indicaron que el conductor intentó esquivar el obstáculo, pero el impacto fue inevitable y el vehículo volcó.

Entre las víctimas, Hecton Alves, de 35 años, falleció en el lugar del accidente. El entrenador Ronan Tyezer fue rescatado inconsciente y con heridas graves. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece bajo observación, precisó Folha de Sao Paulo. Pedro Corrêa, vicepresidente del club, relató a Estado do Para online que “nuestro entrenador fue sacado del autobús, sangrando profusamente, inconsciente, y llevado en una ambulancia”.

Según los medios brasileños, ninguno de los jugadores del equipo resultó gravemente herido. Solo registraron lesiones leves y abrasiones menores entre los integrantes de la plantilla sub-20, quienes fueron atendidos en centros médicos de la zona.

Las autoridades locales y sanitarias organizaron el traslado sanitario de los heridos al hospital de Santa Rita do Tocantins, donde recibieron atención especializada, informó Estado do Para online. La Federación Parense de Fútbol ofreció apoyo institucional y coordinó el alojamiento temporal del grupo en un hotel de la localidad mientras se evaluaba su estado de salud.

El contexto deportivo da dimensión a la tragedia. Águia de Marabá avanzó a la segunda fase de la Copinha, disputando partidos en Taubaté. Con dos victorias y una derrota en la fase de grupos, el equipo fue eliminado en definición por penales frente a Juventude después de empatar 1-1, según detalló el portal UOL. El club, que tiene a su equipo principal militando en la Serie D –cuarta división del sistema de ligas brasileño–, tuvo a su formativo Sub 20 en el Grupo 22 de la famosa Copinha.

Las reacciones institucionales y las muestras de solidaridad llegaron rápidamente. El comunicado oficial del Águia de Marabá manifestó dolor y consternación por la pérdida, subrayando el acompañamiento a la familia y al cuerpo técnico. La Federación Paulista de Fútbol y la organización de la Copinha lamentaron públicamente el accidente, según Folha. Clubes históricos como Corinthians, Palmeiras y Santos, entre otros, enviaron sus condolencias y deseos de recuperación para el entrenador herido. “Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del preparador físico Hecton Alves”, publicó Palmeiras. El municipio de Marabá expresó mediante un mensaje oficial su solidaridad con la directiva, trabajadores y afición del club, reiterando el acompañamiento a los afectados.

En lo logístico, la directiva del club informó que monitorea de cerca la evolución de los heridos y permanece en contacto con autoridades estatales para garantizar la asistencia integral, según confirmó el periódico Lance!. El equipo sigue bajo observación médica hasta que las condiciones permitan retornar a Marabá.

EL COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB

El club informa, con profundo dolor, el incidente de un accidente que involucra al bus del equipo sub-20, cerca de la ciudad de Crixás do Tocantins, el equipo regresaba a Marabá cuando chocó con un camión que se encontraba estacionado en la carretera sin señalización.

Lamentablemente por el accidente tuvimos la muerte de un miembro del comité técnico Hecton Alves preparador físico del equipo. El técnico gravemente herido Ronan Tyezer ha sido llevado al hospital y está recibiendo la atención adecuada.

El club está monitoreando de cerca toda la situación, y hasta el momento exacto de esta nota tenemos información de que ningún atleta resultó gravemente herido.

Cuya pérdida nos causa un inmenso dolor y consternación. En este momento de tristeza, expresamos nuestra solidaridad a la familia, amigos, compañeros de trabajo y a todos los que sufren esta irreparable pérdida.

En luto y respeto, nos unimos en oración, deseando fortaleza y consuelo a los corazones dolientes.