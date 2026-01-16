Deportes

“¡Ay, basta, basta!”: Neymar expuso a sus amigos a la dolorosa rehabilitación que afronta y el video se volvió viral

Las imágenes compartidas por el brasileño revelan los desafíos desconocidos de superar una grave lesión antes de buscar otra vez la cima

El astro brasileño detalló cómo es su rehabilitación tras la operación de rodilla

La secuencia de lesiones y rehabilitaciones ha convertido a Neymar en el centro de atención no solo por su fútbol, sino por la exigente rutina física y mental que enfrenta para regresar a la élite. En las últimas semanas, el delantero del Santos publicó en su cuenta de Instagram un video que se volvió viral, donde expone a sus amigos al mismo doloroso tratamiento de fisioterapia al que él se somete para fortalecer su rodilla izquierda, recientemente operada. La escena, distendida en el tono pero contundente en sus imágenes, deja patente la crudeza del proceso: los acompañantes del brasileño, uno por uno, reaccionan con gestos de incomodidad, nerviosismo y gritos al experimentar, aunque sea por breves segundos, una fracción del proceso de rehabilitación que Neymar afronta cada jornada.

Las reacciones provocadas por el video van más allá de la anécdota. El propio Neymar decidió mostrar públicamente el costado menos vistoso y más demandante de su vida profesional: el sacrificio cotidiano detrás del talento. Sus amigos, recostados en la sala de rehabilitación, intentan resistir la terapia, evidenciando lo que el futbolista asume habitualmente: Ninguno pudo aguantar por mucho tiempo el padecimiento.

La última lesión de Neymar se produjo a finales de noviembre de 2025, cuando sufrió una afección en el menisco de la rodilla izquierda. A pesar de la recomendación médica de someterse de inmediato a una intervención quirúrgica, el delantero optó por aplazar la operación con el objetivo de disputar las jornadas decisivas del campeonato con el Santos, que se encontraba en plena lucha por evitar el descenso. Esta postura fue decisiva para el desenlace de la temporada: Neymar asumió un liderazgo fundamental dentro del campo, priorizando el objetivo colectivo por encima de su situación personal y física.

El brasileño culminó el año con 28 partidos disputados, 11 goles y cuatro asistencias, cifras que consolidaron su estatus como una de las principales referencias futbolísticas del Santos. Esos números resultaron clave para que el Santos se mantenga en primera y lograra además la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Neymar fue clave en la
Neymar fue clave en la temporada pasada del Santos para lograr la permanencia en el Brasileirao (REUTERS/Thiago Bernardes/File Photo)

Después de cumplir esos compromisos deportivos, Neymar finalmente se sometió a la cirugía de rodilla y comenzó un nuevo proceso de recuperación. En este tramo, resalta la dureza de la terapia que, como se palpa en el video, se percibe la intensidad y la exigencia diaria del procedimiento. Se trata de sesiones que buscan no solo reparar el daño físico sino también fortalecer la articulación para reducir el riesgo de nuevas recaídas.

Las lesiones han sido una constante a lo largo de la carrera de Neymar. Desde la temporada 2013-2014, el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain acumuló más de 1.300 días de inactividad por diversos problemas físicos. Su paso más reciente por Al Hilal de Arabia Saudita estuvo marcado por una rotura de ligamentos, que lo mantuvo más de 200 días fuera de las canchas y permitió que disputara apenas siete partidos, a pesar de una inversión aproximada de 90 millones de euros por su fichaje.

En el contexto actual, tanto el Santos como el propio Neymar apuestan por dejar atrás este ciclo de irregularidad física. Tras el giro de la temporada y su recuperación, ambas partes alcanzaron un acuerdo para prorrogar el vínculo hasta diciembre de 2026, con la expectativa de que el jugador logre continuidad en el campo y pueda centrarse en su objetivo mayor: volverse a subir al barco mundialista de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

El impacto de su publicación en redes sociales desató múltiples reacciones entre los seguidores y la prensa. Si bien algunos destacaron su fortaleza mental y su determinación para competir a pesar de las adversidades físicas, otros manifestaron inquietud por la acumulación de lesiones a las puertas de la madurez profesional del brasileño. Lo innegable es que, al exponer de manera transparente el lado más ingrato del profesionalismo, Neymar deja un mensaje: detrás del fútbol de élite existe una rutina invisible de dolor, esfuerzo y superación constante.

