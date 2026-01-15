Deportes

La impactante cláusula de rescisión con la que Atlético de Madrid busca blindar a Giuliano Simeone

El delantero argentino renovó su vínculo hasta 2030 y se convirtió en una de las pieza clave a futuro para el Colchonero

Atlético de Madrid blindó a
Atlético de Madrid blindó a Giuliano Simeone con una cláusula de 500 millones (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Atlético de Madrid oficializará este jueves la renovación de Giuliano Simeone hasta 2030, con una cláusula de rescisión que alcanza los 500 millones de euros, según informaron diversos medios españoles como Marca y La Vanguardia. De esta manera, el delantero argentino, de 23 años, se consolida como uno de los pilares del presente y futuro rojiblanco. La medida busca asegurar la permanencia de uno de los jugadores más influyentes en el esquema del equipo dirigido por su padre, Diego Simeone.

La extensión del contrato de Giuliano Simeone se produce en un contexto en el que el atacante ha adquirido protagonismo tanto en el club como en la selección argentina. Desde su llegada a la cantera rojiblanca en 2019, el menor de los Simeone avanzó por las distintas categorías hasta ganarse un lugar en el primer equipo, luego de cesiones en el Zaragoza y el Alavés. Su regreso a Madrid después de dos temporadas fuera —marcadas por una grave lesión de tobillo— le permitió competir por un puesto en la plantilla principal, donde su rendimiento acaparó la atención de la dirección deportiva.

Durante la actual temporada, Giuliano Simeone es el tercer jugador con más minutos disputados en la plantilla, con 2.069 en 27 partidos. Además, suma 16 asistencias desde su irrupción en el primer equipo, un registro que ningún otro futbolista iguala en el mismo periodo. En cuanto a generación de goles, registra 10 participaciones directas, situándose solo detrás de Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Giuliano Simeone busca ganarse un
Giuliano Simeone busca ganarse un lugar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

La decisión de blindar a Giuliano Simeone con una cláusula de 500 millones responde tanto a sus cifras ofensivas como a su aporte defensivo. El atacante no solo se destaca por sus asistencias y goles, sino también por su capacidad para recuperar balones y cortar avances rivales, acumulando más de 60 intercepciones en la temporada. Estos números respaldan el reconocimiento que ha obtenido dentro del vestuario y entre el cuerpo técnico.

El contrato anterior de Giuliano Simeone, firmado en el verano de 2023 antes de su cesión al Alavés, tenía vigencia hasta 2028. Sin embargo, la explosión de su rendimiento lo llevó a renegociar sus condiciones con el club madrileño, que decidió ampliar el vínculo por dos años más y establecer una de las cláusulas más altas del fútbol europeo. La cifra de 500 millones de euros se inscribe en la tendencia de equipos españoles de fijar cantidades prohibitivas para evitar la fuga de talentos.

El ascenso del atacante coincide con su consolidación en la selección argentina, donde ya suma nueve presentaciones y aspira a participar en el próximo Mundial de 2026. La renovación de Giuliano Simeone refuerza el proyecto deportivo del Atlético de Madrid, que apuesta por una base de jóvenes talentos como Julián Álvarez, Álex Baena y Pablo Barrios para encarar los próximos años. Su presencia en la plantilla se ha convertido en un factor diferencial, tanto por sus números como por la energía y sentido de pertenencia que transmite en cada partido.

El Colchonero, que este domingo recibirá al Alavés por la fecha 20 de La Liga de España, por el momento no encuentra la regularidad en lo que va de la temporada. En el torneo local figura en la cuarta posición con 38 unidades, a 11 del líder Barcelona; mientras que en la Copa del Rey viene de doblegar al Deportivo la Coruña y avanzó a los cuartos de final.

En lo que respecta a la Champions League, los dirigidos por el director técnico argentino aparecen en la octava posición de la fase regular tras seis jornadas, lo que le permite quedarse con el último boleto de clasificación directa a los octavos de final. En su próxima presentación visitarán el miércoles 21 de enero al Galatasaray de Turquía. Luego cerrarán la primera fase la semana siguiente recibiendo al Bodo Glimt de Noruega.

