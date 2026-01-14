Escalofriante caída en el Rally Dakar: salió despedido de su moto, sufrió una grave lesión y debió ser trasladado en helicóptero en un día accidentado

Arnau Lledó se lesionó el tobillo tras una caída brutal y abandonó el Rally Dakar

(Enviado especial a Arabia Saudita) El Rally Dakar tuvo un punto de inflexión en la etapa 10 con un brutal accidente que modificó por completo el panorama de la pelea por el título 2026 en motociclismo, que ahora tendrá un mano a mano entre el argentino Luciano Benavides y el actual líder, el norteamericano Ricky Brabec en la recta final. El escenario se decantó en esta puja entre dos corredores tras una dolorosa caída de Daniel Sanders, quien era líder hasta esta jornada y sufrió una lesión.

Aunque si de accidentes espeluznantes hablamos hay que puntualizar en primera instancia en la figura del español Arnau Lledó. La cuenta oficial del Dakar difundió el video que generó enorme preocupación: el número 78° salió despedido de su vehículo tras tomar mal una duna, cayó y quedó tendido en el suelo. Fue asistido inicialmente por su compatriota Edgar Canet –quien había protagonizado una curiosa imagen manejando sin rueda días atrás– y luego fue atendido por los médicos, quienes decidieron evacuarlo en el helicóptero de la competencia tras inmovilizar su pierna izquierda. El piloto y navegante David Castera, actual director del Rally Dakar, fue uno de los que ayudó a trasladarlo en el lugar.

“Lledó Arnau abandonó la especial y fue trasladado en helicóptero para recibir tratamiento en su tobillo izquierdo”, informaron. “Una fuerte caída. Un tobillo roto. Pero una verdadera mentalidad guerrera. Toda la Familia Dakar te desea una pronta recuperación”, explicaron en otro de los posteos con los videos de lo ocurrido.

El debutante Arnau, de 23 años, había arribado a la 10ª etapa ubicado en la 19ª colocación con Pedregá Team a 5 horas, 12 minutos y 23 segundos del líder en ese momento, Sanders. En el inicio de los 420 kilómetros a recorrer pautados para este miércoles, el español quedó envuelto en uno de los accidentes más brutales de la actual edición del exigente Rally Dakar.

Si bien no hay oficialización, Infobae pudo saber que lo del español sería una lesión en el hueso del talón izquierdo aunque ya está en viaje a Barcelona, donde sería atendido en las próximas horas para evaluar si debe ser operado más allá de que está fuera de peligro. Arnau fue rescatado en el helicóptero y fue trasladado inmediatamente al aeropuerto de Bisha, ciudad donde se llevó a cabo esta etapa. De allí viajó a Riad, donde se subió a un avión para regresar a su país. La lesión –se trataría de una fractura– se habría producido porque golpeó el talón contra el piso tras la brutal caída que captaron las cámaras del Rally Dakar. El diario catalán Mundo Deportivo detalló que la caída ocurrió 650 metros después de la salida de meta.

Arnau Lledó fue asistido por David Castera (de buzo gris), director del Rally Dakar

“Arnau Lledó ha sufrido una caída en los primeros kilómetros de Etapa y debe abandonar el Dakar 2026. El piloto se encuentra bien, aunque ha sufrido lesiones en la pierna. En las próximas horas se le realizarán las pruebas médicas necesarias para obtener un diagnóstico concreto y valorar los siguientes pasos. Hasta el momento del abandono, Arnau estaba firmando un gran Dakar, demostrando regularidad, velocidad e inteligencia sobre la moto, gestionando cada etapa con madurez y determinación. Le deseamos una pronta y completa recuperación. Estamos seguros de que volverá más fuerte”, informó su equipo.

Las motocicletas en el Dakar pueden alcanzar hasta los 160 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que están limitadas por reglamento. Esta categoría es considerada la más peligrosa del certamen y un doloroso dato respalda esta apreciación, ya que han muerto 24 corredores de esta divisional entre 1979 y 2025.

Arnau carga con una de las tantas historias de superación en esta cita: trabajó dos años como albañil ayudando a su padre y logró llegar al Dakar para buscar una actuación que le permitiera dar el salto definitivo al deporte profesional. “En febrero de 2025 decidí dedicarme únicamente a la moto. Pese a ello, he ido a ayudar a mi padre algún día, pero el 80% de mi tiempo lo he centrado en mi sueño. Espero que después de este Dakar me salgan cosas. Si no es así, volveré a trabajar con mi padre, y yo encantado, pero me gustaría muchísimo que saliera bien y poder seguir muchos años más. Creo que he llegado al Dakar para quedarme y creo que vamos por buen camino”, le había contado al diario catalán Mundo Deportivo antes del inicio de la cita en Arabia Saudita.

Daniel Sanders cayó, sufrió una lesión y quedó lejos de la pelea por el título

El otro accidente que marcó la competencia tuvo a la figura de Sanders en el centro de la escena. El australiano desembarcó a la 10ª fase como puntero del certamen de motocicletas con su KTM, aventajando por 6 minutos y 24 segundos al escolta Ricky Brabec, y por 7 minutos y 5 segundos al argentino Benavides, por entonces tercero.

El australiano de 31 años, que registra participaciones en el Dakar desde 2019 y viene de ser el campeón de la última edición, sufrió una dura caída que lo afectó en la zona del hombro. El video que difundió la cuenta oficial del Rally muestra una imagen que resumen el espíritu del evento: Brabec, su principal competidor, fue quien se detuvo para asistirlo. Luego le devolvieron 1 minuto y 37 segundos por esa detención para ayudar a su colega.

Si bien el francés Adrien Van Beveren fue el ganador, Sanders logró cruzar la meta de la etapa 10 en el 16° lugar a 27 minutos y 50 segundos del líder. Eso empujó al australiano hasta la cuarta posición de la General, a 17 minutos y 37 segundos del flamante puntero Brabec.

Al terminar el día, el australiano dejó un relato estremecedor que grafica los esfuerzos de los deportistas en el Dakar: “Por desgracia, creo que me he roto varios huesos, la clavícula y el esternón otra vez. Ha sido muy duro. No puedo levantar el brazo así que me agarro al manillar y noto como el hueso se me clava en la piel, no es agradable. Sí, duele mucho, pero te hace más fuerte”, según replicó Marca.

“Una lástima lo que pasó con Daniel, que se comió una duna que yo también me la comí, pero por suerte no me caí en esa. No sé si se habrá roto la clavícula o algo”, relató el argentino Benavides a este medio sobre lo sucedido con su compañero de la escudería Red Bull KTM.

Según pudo saber Infobae, el australiano tiene la decisión de continuar en carrera a pesar de los dolores que acusó en la zona de la clavícula. No se le realizaron estudios por el momento, por lo que no se pudo confirmar cuál es el diagnóstico de su lesión y, si no se modifica el panorama, intentará cerrar su participación a pesar de que el dolor le pondrá mayores complicaciones para hacer una actuación competitiva.

“Ahora lo importante es terminar y sobrevivir al Dakar. Por desgracia, he defraudado al equipo y a mí mismo. Vamos a evaluar las cosas con el equipo y si médicamente es seguro continuar, a mí me gustaría terminar la prueba”, reconoció.

Ricky, con su Honda, quedó segundo a 3 minutos y 49 segundos del dueño de la jornada Van Beveren. Benavides llegó tercero a 4 minutos y 4 segundos de la cima. En ese contexto, con tres etapas por delante, Brabec es puntero con 56 segundos de diferencia sobre el argentino.