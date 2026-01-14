Argentina Open 2026: se confirmó la lista oficial de jugadores y un Top 5 encabeza un cartel de lujo

Tennis - ATP 250 - Argentina Open - Final - Buenos Aires Lawn Tennis Club, Buenos Aires, Argentina - February 16, 2025 General view during the final match between Brazil's Joao Fonseca and Argentina's Francisco Cerundolo REUTERS/Matias Baglietto

El Argentina Open 2026 ya tiene todo listo para volver a ser una de las citas estelares del tenis sudamericano. Del 7 al 15 de febrero, las históricas canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club serán el escenario donde se cruzarán figuras consagradas, jóvenes que pisan fuerte y una armada argentina que promete dar pelea.

La organización confirmó el cuadro principal y el italiano Lorenzo Musetti, actual número 5 del ranking mundial y especialista en polvo de ladrillo, será uno de los grandes atractivos.

Lolo, que se estrenó en la presente temporada alcanzando la final en el ATP 250 de Hong Kong, buscará revancha de su participación en la edición pasada, cuando se retiró antes de jugar los cuartos de final frente al español Pedro Martínez.

Musetti no será la única figura internacional en dar el presente en Buenos Aires. El vigente campeón, el brasileño João Fonseca, volverá al certamen tras hacer historia en 2025, cuando se consagró con apenas 18 años para sumar su primer título ATP.

Lorenzo Musetti, número 5 del ranking ATP

Actual número 30 del ranking, su irrupción en el circuito lo convirtió en una de las sensaciones del tenis mundial. Fonseca escribió su nombre en la historia al convertirse en el campeón más joven del torneo en la Era Open, al derrotar a Francisco Cerúndolo en la final por 6-4 y 7-6 (1).

También estará el francés Gael Monfils, quien anunció que 2026 será su última temporada como profesional. Ex número 6 del mundo, el carismático jugador galo conquistó 13 títulos ATP Tour a lo largo de su carrera.

El torneo contará con una representación argentina de peso. Justamente Cerúndolo, ubicado en el puesto 20 del escalafón masculino, será uno de los grandes protagonistas y buscará revancha tras la final perdida el año pasado.

Junto a él estarán Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone, todos con la ilusión de levantar el trofeo ante su gente.

“Es la única semana del año en la que tenemos la chance de competir en Argentina, y eso se disfruta muchísimo”, expresó semanas atrás Cerúndolo en la presentación junto al director del torneo, Martín Jaite.

En un contexto donde la ATP debate ajustes en el calendario global, la gira sudamericana sigue firme y el Argentina Open se mantiene como una parada obligada para los mejores del circuito.

Joao Fonseca y Francisco Cerúndolo durante la premiación de la última edición del Argentina Open 2026 (Crédito: REUTERS/Matias Baglietto)

Desde su creación, el Argentina Open vio pasar a leyendas del tenis y su historial está lleno de campeones de primer nivel. Nuevamente, con un elenco internacional de jerarquía y una base local sólida, la competencia promete una semana de alto voltaje.

Luego, la gira sudamericana seguirá en el ATP 500 de Río, donde Sebastián Báez levantó el trofeo en las últimas dos ediciones, y tendrá una última escala con el ATP 250 de Santiago de Chile.

Lista oficial de jugadores – ATP 250 Argentina Open 2026

Lorenzo Musetti (5)

Francisco Cerúndolo (20)

Luciano Darderi (24)

Joao Fonseca (30)

Sebastián Báez (39)

Lorenzo Sonego (40)

Daniel Altmaier (44)

Camilo Ugo Carabelli (47)

Alexandre Muller (50)

Matteo Berrettini (56)

Tomás Etcheverry (61)

Damir Dzumhur (66)

Francisco Comesaña (68)

Pedro Martínez (71)

Mariano Navone (74)

Cristian Garin (80)

Alejandro Tabilo (81)

Filip Misolic (82)