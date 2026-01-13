La nueva sorpresa de Úbeda en la última práctica de Boca: el equipo que jugaría ante Millonarios en el primer amistoso del año

Claudio Úbeda probó el equipo que jugará ante Millonarios en el primer amistoso del año

Boca Juniors se entrenó por la tarde y Claudio Úbeda volvió a sorprender con el probable equipo que enfrentará a Millonarios de Colombia, este miércoles en La Bombonera desde las 19, en el primer amistoso del año. El posible cambio en el once titular que había diagramado la semana pasada es el ingreso de Brian Aguirre en lugar de Kevin Zenón.

La única variante que evalúa el entrenador se produce mientras se mantiene el esquema táctico 4-3-3 y la estructura del resto del once. La presencia de Ander Herrera en el mediocampo, junto con Paredes y Milton Delgado, representa otra novedad relevante para el encuentro, donde se disputará la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al técnico fallecido que marcó la historia tanto de Boca como de Millonarios.

En los últimos entrenamientos, Aguirre, ex delantero de Newell’s, había sumado sólo 11 minutos de juego oficial en el último mes y medio, quedando relegado en la consideración de Úbeda. Zenón, por su parte, había participado como titular durante el primer ensayo formal de la pretemporada, en un equipo que alineaba a Merentiel en ataque y Zeballos por el sector izquierdo.

La posible formación de Boca Juniors para el amistoso estaría integrada por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Brian Aguirre o Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

El juvenil que sufrió una grave lesión

Simón Rivero, futbolista juvenil de Boca Juniors, sufrió una grave lesión en Tigre, donde se encuentra a préstamo

Simón Rivero, mediocampista de Boca Juniors cedido a Tigre, deberá afrontar una recuperación de entre 8 y 10 meses tras sufrir una grave lesión de rodilla en un amistoso de pretemporada frente a Talleres.

La lesión implica un esguince del ligamento lateral y una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según confirmó Tigre en un comunicado, pocas horas después de la revisión médica realizada por el cuerpo médico de Boca. El club de Victoria anticipó que la cirugía será programada en los próximos días para iniciar el proceso de rehabilitación.

Rivero, con contrato vigente en Boca hasta diciembre de 2028, sigue bajo la tutela del club de la Ribera, motivo por el cual fue evaluado por el jefe del cuerpo médico, Jorge Batista, antes de definir el tratamiento. Para el entrenador Diego Dabove, la lesión representa una baja sensible: “Nos golpeó muchísimo porque terminó y estaba en un gran nivel. Son lesiones que ahora se sacan adelante de buena manera, pero te alejan mucho tiempo de la cancha”.