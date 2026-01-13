Deportes

La nueva sorpresa de Úbeda en la última práctica de Boca: el equipo que jugaría ante Millonarios en el primer amistoso del año

El entrenador xeneize hizo un nuevo ensayo y está todo definido para enfrentar al cuadro colombiano, este miércoles en La Bombonera

Guardar
Claudio Úbeda probó el equipo
Claudio Úbeda probó el equipo que jugará ante Millonarios en el primer amistoso del año

Boca Juniors se entrenó por la tarde y Claudio Úbeda volvió a sorprender con el probable equipo que enfrentará a Millonarios de Colombia, este miércoles en La Bombonera desde las 19, en el primer amistoso del año. El posible cambio en el once titular que había diagramado la semana pasada es el ingreso de Brian Aguirre en lugar de Kevin Zenón.

La única variante que evalúa el entrenador se produce mientras se mantiene el esquema táctico 4-3-3 y la estructura del resto del once. La presencia de Ander Herrera en el mediocampo, junto con Paredes y Milton Delgado, representa otra novedad relevante para el encuentro, donde se disputará la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al técnico fallecido que marcó la historia tanto de Boca como de Millonarios.

En los últimos entrenamientos, Aguirre, ex delantero de Newell’s, había sumado sólo 11 minutos de juego oficial en el último mes y medio, quedando relegado en la consideración de Úbeda. Zenón, por su parte, había participado como titular durante el primer ensayo formal de la pretemporada, en un equipo que alineaba a Merentiel en ataque y Zeballos por el sector izquierdo.

La posible formación de Boca Juniors para el amistoso estaría integrada por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Brian Aguirre o Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

El juvenil que sufrió una grave lesión

Simón Rivero, futbolista juvenil de
Simón Rivero, futbolista juvenil de Boca Juniors, sufrió una grave lesión en Tigre, donde se encuentra a préstamo

Simón Rivero, mediocampista de Boca Juniors cedido a Tigre, deberá afrontar una recuperación de entre 8 y 10 meses tras sufrir una grave lesión de rodilla en un amistoso de pretemporada frente a Talleres.

La lesión implica un esguince del ligamento lateral y una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según confirmó Tigre en un comunicado, pocas horas después de la revisión médica realizada por el cuerpo médico de Boca. El club de Victoria anticipó que la cirugía será programada en los próximos días para iniciar el proceso de rehabilitación.

Rivero, con contrato vigente en Boca hasta diciembre de 2028, sigue bajo la tutela del club de la Ribera, motivo por el cual fue evaluado por el jefe del cuerpo médico, Jorge Batista, antes de definir el tratamiento. Para el entrenador Diego Dabove, la lesión representa una baja sensible: “Nos golpeó muchísimo porque terminó y estaba en un gran nivel. Son lesiones que ahora se sacan adelante de buena manera, pero te alejan mucho tiempo de la cancha”.

Temas Relacionados

Claudio ÚbedaBoca JuniorsMillonariosLa BomboneraBrian Aguirre

Últimas Noticias

Escándalo en Malí por la detención de un brujo que prometió la Copa de África: la fortuna que recaudó y el intento de linchamiento

Sinayogo Sinayoko terminó preso luego de que la selección maliense quedara eliminada en cuartos de final tras perder 1-0 frente a Senegal

Escándalo en Malí por la

El parte médico del arquero de Deportivo Madryn que sufrió un paro cardíaco en plena práctica: cómo seguirá su recuperación

Mauricio Nievas fue trasladado al Hospital Británico de Buenos Aires para continuar con su tratamiento

El parte médico del arquero

Se filtró el video del ex piloto de F1 que agredió a un hombre por supuestas amenazas a su hijo: el descargo tras su detención

El brasileño Antonio Pizzonia fue detenido en Estados Unidos tras golpear a un individuo durante un campeonato de karting

Se filtró el video del

Un futbolista denunció que lo despidieron por ser homosexual: la respuesta de su ex club

Josh Cavallo se desempeña en Inglaterra tras abandonar el Adelaide United de Australia

Un futbolista denunció que lo

Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

El delantero rosarino no pudo convertir en la victoria de su equipo frente al Fethiyespor por la Copa de Turquía

Mauro Icardi falló dos penales
DEPORTES
Escándalo en Malí por la

Escándalo en Malí por la detención de un brujo que prometió la Copa de África: la fortuna que recaudó y el intento de linchamiento

El parte médico del arquero de Deportivo Madryn que sufrió un paro cardíaco en plena práctica: cómo seguirá su recuperación

Se filtró el video del ex piloto de F1 que agredió a un hombre por supuestas amenazas a su hijo: el descargo tras su detención

Un futbolista denunció que lo despidieron por ser homosexual: la respuesta de su ex club

Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

TELESHOW
Leticia Siciliani defendió a su

Leticia Siciliani defendió a su hermana Griselda y apuntó contra Luciano Castro: “Me molesta mucho”

Diego Mesaglio, el actor que perdió un ojo en 2014, recibió la mejor noticia: “Años esperando este llamado”

Sofía “la Reini” Gonet analizó su relación con Homero Pettinato: “Nos llevó a mostrar lo peor de nosotros”

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul mostraron el mismo tatuaje en la despedida de sus vacaciones en Tulum

La palabra de la mujer señalada como amante de Luciano Castro: “A mí no me dijo ‘Buen día, guapa’”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump prometió “acciones muy

Donald Trump prometió “acciones muy contundentes” si el régimen de Irán comienza a ejecutar a los manifestantes detenidos

La ciencia lo confirma: los animales también eligen a sus amigos y crean vínculos duraderos

Nueva amenaza del régimen de Irán a Estados Unidos: “Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”

Niños frente a las pantallas: la generación que duplica el tiempo recomendado, riesgos para el lenguaje y el rol de las familias

Wall Street cerró a la baja y el petróleo registró una importante suba por la crisis en Irán