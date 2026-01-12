Otro show de Cristiano Ronaldo: su grito para acercarse a los 1.000 goles, polémico gesto al ser reemplazado y los cánticos por Messi

El polémico gesto de Cristiano Ronaldo con el arbitraje

La derrota del Al Nassr frente al Al Hilal expuso una imagen de Cristiano Ronaldo enojado, a pesar de que sumó su gol número 959 en su carrera y se acercó el objetivo de los 1.000. En el momento en que fue sustituido, CR7 realizó el clásico gesto de “robo” con la mano izquierda desde el banco de suplentes y la imagen rápidamente se viralizó. La reacción del futbolista no pasó desapercibida, ya que buscó expresar su descontento con las decisiones arbitrales y la situación del partido. Tras este resultado 3-1 a favor del conjunto dirigido por Simone Inzaghi, en el clásico de la liga de Arabia Saudita, el Al Nassr quedó a siete puntos del líder.

El delantero portugués marcó el primer tanto del encuentro que le permitió irse al descanso en ventaja por 1-0 en el Kingdom Arena de Riad. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió de rumbo en la segunda mitad. El local igualó el resultado luego de un penal convertido por Salem Al Dawsari en el minuto 57.

La situación se complicó aún más para el Al Nassr apenas tres minutos después, cuando el equipo quedó con un jugador menos tras la expulsión del arquero Nawaf Al-Aqidi. Esta desventaja numérica facilitó el avance de Al Hilal, que supo capitalizar el momento para asegurar la victoria, y ampliar la diferencia en la tabla de posiciones, con goles de Mohamed Kanno (81’) y un nuevo penal que fue ejecutado por Rubén Neves (92’).

La decisión del entrenador Jorge Jesus de reemplazar a Cristiano Ronaldo a los 37 minutos del segundo fue otro momento que no pasó desapercibido. El delantero portugués abandonó el campo de juego con visibles gestos de malestar y con el partido parcialmente perdido por 1-2. De fondo podría oírse a la hinchada local coreando “Messi, Messi”. Tras ello se produjo el polémico gesto de Cristiano acusando de “robo” por los dos penales sancionados a favor de Al Hilal y la expulsión del arquero de Al Nassr, además la intervención del VAR por el árbitro francés François Letexier.

Cristiano metió un gol pero fue sustituido en la derrota del Al-Nassr ante Al Hilal

La carrera del futbolista portugués se mantiene como uno de los máximos referentes del fútbol y se acerca a la marca de los 1.000 goles, uno de los objetivos más ambiciosos en la historia del deporte. El tanto conseguido en el clásico de Riad lo deja a solo 41 anotaciones de esa cifra. De esta manera, amplió la distancia que le lleva con Lionel Messi.

Desde que Cristiano Ronaldo desembarcó en la liga saudí convirtió 115 goles y brindó 22 asistencias en 129 partidos con la camiseta del Al Nassr. A pesar de su constante búsqueda por alcanzar los mil tantos en su carrera, el portugués aún no ha conseguido levantar ningún título en las tres temporadas y media que lleva en el fútbol de Arabia Saudita.

En cambio, el capitán de la selección argentina se encuentra a 63 tantos de igualar la marca de Cristiano Ronaldo y a 104 goles del hito de los mil. En total acumula 896 goles en su trayectoria que quedó marcada por el Barcelona, el PSG, su actual equipo el Inter de Miami y sus logros con el seleccionado de su país. La diferencia mantiene viva la rivalidad y la expectativa global por ver quién se acerca más a esa meta única.