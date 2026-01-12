Deportes

Con tres triunfos y tres caídas, se puso en marcha el camino de los argentinos en la clasificación del Australian Open

Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Marco Trungelliti avanzaron en la jornada inicial, mientras que Alex Barrena, Genaro Olivieri y Facundo Díaz Acosta se despidieron en el debut

Guardar
La clasificación del Australian Open
La clasificación del Australian Open ya está en marcha en Melbourne, con seis tenistas argentinos en acción y un inicio con triunfos y derrotas en la primera jornada

La espera terminó y el primer Grand Slam de la temporada ya está en marcha. Este lunes, en Melbourne, comenzó la clasificación del Australian Open con saldo repartido para los tenistas argentinos: tres victorias y tres derrotas. La segunda jornada podrá verse por Disney Plus.

Con el objetivo de meterse entre los 128 jugadores y jugadoras que competirán por el trofeo en Oceanía, los tenistas argentinos saben que el camino exige superar tres partidos en la clasificación. La primera alegría para el tenis nacional fue la de Julia Riera, quien ocupa el puesto 180° del ranking WTA, y venció en el debut a la japonesa Ena Shibahara (101°) con un marcador de 6-4, 1-6 y 6-3.

La jugadora nacida en Pergamino hace 23 años, que fue parte del cuadro principal en Melbourne en 2025, se medirá en la segunda ronda con la turca Zeynep Sonmez (112°), venció a la checa Laura Samson (146°) por un doble 6-2.

Jazmín Ortenzi (217°) a sus 24 años continúa con el anhelo de poder disputar su primer main draw en un Grand Slam. La tenista de Chilecito, campeona de doce títulos del ITF Women’s World Tennis Tour, venció en la primera ronda a la francesa Alice Ramé (193°) por 5-7, 6-3 y 6-4.

La riojana en la siguiente instancia jugará con la estadounidense Taylor Townsend, especialista en dobles, quien ocupa la segunda posición del escalafón mundial, y le ganó a la japonesa Nao Hibino (202°) por 6-7(3), 6-0 y 7-5.

Marco Trungelliti volvió a destacarse
Marco Trungelliti volvió a destacarse en la clasificación del Australian Open y dio el primer paso en su camino hacia el cuadro principal en Melbourne

Marco Trungelliti (130°) volvió a confirmar su idoneidad en las fases previas de los torneos grandes. A lo largo de su carrera disputó 43 clasificaciones de Grand Slam y consiguió atravesarlas en nueve ocasiones: en el Australian Open 2016, 2020 y 2022; Roland Garros 2016, 2017 y 2018; el US Open 2019 y 2021; y Wimbledon 2021. Su mejor desempeño en los cuadros principales se dio cuando alcanzó cinco veces la tercera ronda, con tres presencias en París y una tanto en Melbourne como en Nueva York.

En la primera ronda el santiagueño venció al local Philip Sekulic (519°) por 6-2, 1-6 y 6-1. En la siguiente instancia se verá las caras con el portugués Henrique Rocha (158°), quien fue más que el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (206°) por 6-2 y 6-4.

Mientras que los tenistas nacionales que no pudieron superar el debut fueron Alex Barrena (188°), quien perdió con el estadounidense Tristan Boyer (181°) por 6-2, 6-7(4) y 6-2, y Genaro Olivieri (231°), quien sucumbió con el croata Dino Prizmic (127°) por 6-1 y 6-4. Por último, Facundo Díaz Acosta (243°) fue derrotado por el serbio Dusan Lajovic (125°) por 7-6(3), 5-7 y 7-6(3).

Para este lunes, ya martes en Australia, será el turno de los últimos cuatro albicelestes que harán su estreno en Melbourne. Román Burruchaga (103°) abrirá su participación ante el británico Ryan Peniston (219°) en el último turno de la cancha 13, con horario estimado alrededor de las 7:00 (hora Argentina). Juan Pablo Ficovich (161°) tendrá como rival al austríaco Jurij Rodionov (167°) en el cuarto turno de la cancha 11, cerca de las 5:00 (hora Argentina).

En cuanto a las mujeres, Lourdes Carlé (158°) espera por la rusa Polina Iatcenko (159°), en el tercer turno de la cancha 14, con inicio previsto alrededor de las 4:00. Luisina Giovannini (220°) tendrá como rival a la española Marina Bassols Ribera (236°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMarco TrungellitiJulia RieraJazmín OrtenziAustralian OpenRomán BurruchagaLourdes Carlédeportes-argentina

Últimas Noticias

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El ex futbolista dirigió durante 35 años y se también se destacó como comentarista

Dolor en el fútbol europeo:

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

El menor de los hermanos salteños le confesó a Infobae que rompió en llanto tras terminar el parcial. Su mérito en la pista y el novedoso sistema que lo benefició. Por primera vez manda en el global de la categoría más emblemática

El argentino Luciano Benavides ganó

Caño y pase sutil: una jugadora de hockey sobre hielo protagonizó la “mejor asistencia de todos los tiempos”

Abbey Murphy realizó una jugada que dio de qué hablar durante el triunfo de Golden Gophers por 4-3

Caño y pase sutil: una

Luke y Tom Stoltman: cómo los hermanos escoceses se convirtieron en los más fuertes de la historia

Desde una infancia atravesada por los desafíos de la salud mental hasta la élite del entrenamiento de fuerza, el recorrido de estos atletas combina superación personal, disciplina extrema y un proyecto familiar que trascendió la competencia, según un reportaje realizado por The Times

Luke y Tom Stoltman: cómo

Los argentinos, a paso firme en Oceanía: triunfos de Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Solana Sierra

Buen arranque en Auckland y Hobart, con victorias nacionales y una agenda cargada para la jornada del lunes. Orden de juego y cómo ver los partidos

Los argentinos, a paso firme
DEPORTES
Dolor en el fútbol europeo:

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

Caño y pase sutil: una jugadora de hockey sobre hielo protagonizó la “mejor asistencia de todos los tiempos”

Luke y Tom Stoltman: cómo los hermanos escoceses se convirtieron en los más fuertes de la historia

Los argentinos, a paso firme en Oceanía: triunfos de Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Solana Sierra

TELESHOW
Jimena Barón mostró el exitoso

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: entre ovaciones, flores y elogios disfrutó de El Secreto

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

INFOBAE AMÉRICA

Vladimir Putin reapareció tras dos

Vladimir Putin reapareció tras dos semanas de ausencia sin comentar las crisis en Venezuela e Irán

El Reino Unido discute con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico ante las amenazas de Rusia y China

Descubren qué antigüedad tienen las reservas de agua subterránea en Argentina

El Louvre, otra vez cerrado por la huelga de sus trabajadores

Murió Erich von Däniken, el bestseller que convirtió a los alienígenas en protagonistas de la historia humana