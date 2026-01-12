Con tres triunfos y tres caídas, se puso en marcha el camino de los argentinos en la clasificación del Australian Open

La clasificación del Australian Open ya está en marcha en Melbourne, con seis tenistas argentinos en acción y un inicio con triunfos y derrotas en la primera jornada

La espera terminó y el primer Grand Slam de la temporada ya está en marcha. Este lunes, en Melbourne, comenzó la clasificación del Australian Open con saldo repartido para los tenistas argentinos: tres victorias y tres derrotas. La segunda jornada podrá verse por Disney Plus.

Con el objetivo de meterse entre los 128 jugadores y jugadoras que competirán por el trofeo en Oceanía, los tenistas argentinos saben que el camino exige superar tres partidos en la clasificación. La primera alegría para el tenis nacional fue la de Julia Riera, quien ocupa el puesto 180° del ranking WTA, y venció en el debut a la japonesa Ena Shibahara (101°) con un marcador de 6-4, 1-6 y 6-3.

La jugadora nacida en Pergamino hace 23 años, que fue parte del cuadro principal en Melbourne en 2025, se medirá en la segunda ronda con la turca Zeynep Sonmez (112°), venció a la checa Laura Samson (146°) por un doble 6-2.

Jazmín Ortenzi (217°) a sus 24 años continúa con el anhelo de poder disputar su primer main draw en un Grand Slam. La tenista de Chilecito, campeona de doce títulos del ITF Women’s World Tennis Tour, venció en la primera ronda a la francesa Alice Ramé (193°) por 5-7, 6-3 y 6-4.

La riojana en la siguiente instancia jugará con la estadounidense Taylor Townsend, especialista en dobles, quien ocupa la segunda posición del escalafón mundial, y le ganó a la japonesa Nao Hibino (202°) por 6-7(3), 6-0 y 7-5.

Marco Trungelliti volvió a destacarse en la clasificación del Australian Open y dio el primer paso en su camino hacia el cuadro principal en Melbourne

Marco Trungelliti (130°) volvió a confirmar su idoneidad en las fases previas de los torneos grandes. A lo largo de su carrera disputó 43 clasificaciones de Grand Slam y consiguió atravesarlas en nueve ocasiones: en el Australian Open 2016, 2020 y 2022; Roland Garros 2016, 2017 y 2018; el US Open 2019 y 2021; y Wimbledon 2021. Su mejor desempeño en los cuadros principales se dio cuando alcanzó cinco veces la tercera ronda, con tres presencias en París y una tanto en Melbourne como en Nueva York.

En la primera ronda el santiagueño venció al local Philip Sekulic (519°) por 6-2, 1-6 y 6-1. En la siguiente instancia se verá las caras con el portugués Henrique Rocha (158°), quien fue más que el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (206°) por 6-2 y 6-4.

Mientras que los tenistas nacionales que no pudieron superar el debut fueron Alex Barrena (188°), quien perdió con el estadounidense Tristan Boyer (181°) por 6-2, 6-7(4) y 6-2, y Genaro Olivieri (231°), quien sucumbió con el croata Dino Prizmic (127°) por 6-1 y 6-4. Por último, Facundo Díaz Acosta (243°) fue derrotado por el serbio Dusan Lajovic (125°) por 7-6(3), 5-7 y 7-6(3).

Para este lunes, ya martes en Australia, será el turno de los últimos cuatro albicelestes que harán su estreno en Melbourne. Román Burruchaga (103°) abrirá su participación ante el británico Ryan Peniston (219°) en el último turno de la cancha 13, con horario estimado alrededor de las 7:00 (hora Argentina). Juan Pablo Ficovich (161°) tendrá como rival al austríaco Jurij Rodionov (167°) en el cuarto turno de la cancha 11, cerca de las 5:00 (hora Argentina).

En cuanto a las mujeres, Lourdes Carlé (158°) espera por la rusa Polina Iatcenko (159°), en el tercer turno de la cancha 14, con inicio previsto alrededor de las 4:00. Luisina Giovannini (220°) tendrá como rival a la española Marina Bassols Ribera (236°).