Otros dos jugadores fueron amenazados por la barra y hay preocupación en Brasil: el momento de tensión que vivieron Hulk y Bernard

Ambas figuras fueron abordadas por los hinchas y decidieron salir de sus vehículos para dialogar

La barra brava del Mineiro increpó a Hulk

Una serie de incidentes recientes ha expuesto el clima de alta tensión en el fútbol brasileño, donde los hinchas de Atlético Mineiro y Cruzeiro se presentaron en los centros de entrenamiento para exigir explicaciones y resultados a sus principales figuras, en especial a Hulk y Gerson. Según reportes de O Globo y otros medios brasileños, estos episodios han puesto en primer plano las demandas de la afición y el impacto de rumores sobre traspasos y gestiones institucionales.

Al finalizar la última práctica de Atlético Mineiro en Belo Horizonte, un grupo de hinchas de los sectores más radicales de la torcida se autoconvocó en el centro de entrenamientos. El principal objetivo fue dialogar de manera directa con los futbolistas y manifestar su descontento tanto por el presente deportivo como por cuestiones institucionales del club. El foco de los reclamos recayó sobre Hulk, capitán y referente del equipo, involucrado en rumores de traspaso a Fluminense de cara a la próxima temporada.

A sus 39 años, Hulk sigue siendo la figura central del plantel. Durante la última temporada disputó 33 partidos oficiales, marcó ocho goles y brindó nueve asistencias, con destacadas actuaciones en la serie semifinal de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Sin embargo, la derrota ante Lanús en la final del certamen continental profundizó el malestar de la hinchada, que también exigió la obtención del Campeonato Mineiro, tras un cierre de año con saldo negativo para el club.

El delantero decidió encarar la situación y escuchó los reclamos sin interrumpir a los hinchas. Según sus declaraciones, negó rotundamente cualquier negociación en curso y rechazó las versiones sobre su salida. “Intentaron retratarme como el villano, pero en ningún momento perturbaron mi paz. No sé qué quieren. De una cosa pueden estar seguros: pase lo que pase, sabrán la verdad. Nada de lo que dijeron es cierto”, afirmó Hulk.

Hulk habló con los hinchas
Hulk habló con los hinchas del Mineiro (Reuters)

Las protestas también se dirigieron hacia la dirigencia que administra Atlético Mineiro, cuestionada en las últimas semanas por su gestión y una supuesta vinculación con una investigación por lavado de activos en una entidad bancaria local. Este contexto institucional sirvió de marco para el reclamo de los hinchas, quienes exigieron transparencia y resultados tanto en el plano deportivo como en el administrativo.

En paralelo, el futbolista utilizó sus redes sociales para rechazar las versiones que aseguraban que había solicitado la rescisión de su contrato con Atlético Mineiro y que el entrenador Jorge Sampaoli no se opondría a su salida. “Jamás. Respeto al entrenador y hago lo mejor que puedo para tener mi espacio”, afirmó el delantero en una serie de publicaciones de Instagram. Además, expuso que el club le abrió las puertas para que llegaran otras propuestas debido a que “el Mineiro no tenía un proyecto deportivo claro, garantizado y definido”.

Bernard fue interceptado por los barras del Mineiro

La presión de la afición no se limitó al entorno de Atlético Mineiro. En Cruzeiro, la llegada del mediocampista Gerson también estuvo marcada por la presencia de simpatizantes en el aeropuerto y el centro de entrenamiento. El futbolista, procedente de Zenit, de Rusia, protagonizó la transferencia más cara de la historia del fútbol sudamericano, con una cifra de 35 millones de dólares (unos 32,2 millones de euros). El recibimiento incluyó mensajes directos de los hinchas, que le recordaron la magnitud de la responsabilidad que asume.

En un intercambio que se viralizó en redes sociales, un simpatizante expresó: “Estás representando a 11 millones de hinchas. Estamos necesitando un título. Vos no vas a ser igual a otros que vinieron. Vos tenés la capacidad de darnos un título”. Otro hincha agregó: “Espero que vengas con dedicación y con ese amor que toda esta afición siente por el Cruzeiro.

Esta forma de expresarse también alcanzó a otros futbolistas. Bernard, delantero del Atlético Mineiro, recibió comentarios directos sobre su nivel en videos difundidos en internet: “Técnicamente ya no tienes alegría en las piernas”, le espetó un miembro de la barra brava.

Estos episodios se suman a la intervención de la barra de Santos durante la presentación de Gabigol, quien también fue increpado públicamente. La seguidilla de situaciones refleja un patrón de creciente exigencia de los hinchas brasileños hacia sus equipos y referentes, tanto en lo deportivo como en lo institucional, con reclamos directos y una presencia cada vez más activa en los lugares de trabajo de los profesionales.

